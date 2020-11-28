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スーパーGT / 第8戦 富士 / 速報ニュース

2020スーパーGT第8戦富士｜公式予選結果

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2020スーパーGT第8戦富士｜公式予選結果

2020スーパーGT第8戦富士の公式予選が行なわれ、GT500クラスは#37 KeePer TOM’S GR Supraが、GT300クラスは#52 埼玉トヨペットGB GR Supra GTがポールポジションを獲得した。

【GT500】

1. #37 KeePer TOM’S GR Supra 1'26.386
2. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'26.753
3. #36 au TOM’S GR Supra 1'26.841
4. #38 ZENT GR Supra 1'27.039
5. #64 Modulo NSX-GT 1'27.113
6. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'27.130
7. #100 RAYBRIG NSX-GT 1'27.229
8. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'27.647

- 以下、予選Q1で決定 --

9. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'27.414
10. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'27.417
11. #8 ARTA NSX-GT 1'27.508
12. #17 KEIHIN NSX-GT 1'27.579
13. #14 WAKO’S 4CR GR Supra 1'27.723
14. #16 RedBull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'28.081
15. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'28.555

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【GT300】

1. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'34.665
2. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'35.009
3. #6 ADVICS muta MC86 1'35.174
4. #96 K-tunes RC F GT3 1'35.342
5. #65 LEON PYRAMID AMG 1'35.436
6. #11 GAINER TANAX GT-R 1'35.527
7. #56 リアライズ日産自動車大学校GT-R 1'36.039
8. #2 シンティアム・アップルロータス 1'36.174
9. #244 たかのこの湯 RC F GT3 1'36.621
10. #5 マッハ5G GTNET MC86 マッハ号 1'36.645
11. #25 HOPPY Porsche 1'36.751
12. #10 TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R 1'36.831
13. #7 Studie BMW M6 1'37.131
14. #30 TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GT 1'37.179
15. #34 Modulo KENWOOD NSX GT3 1'37.255
16. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'37.569

- 以下、予選Q1で決定 --

17. #87 T-DASH ランボルギーニ GT3 1'36.931
18. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'36.912
19. #60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 1'36.998
20. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS　1'36.944
21. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'36.999
22. #9 PACIFIC NC D’station Vantage GT3 1'36.977
23. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'37.305
24. #4 グッドスマイル初音ミク AMG 1'37.111
25. #35 arto RC F GT3 1'39.084
26. #33 エヴァRT初号機 X Works R8 1'37.533
27. #22 アールキューズ AMG GT3 1'40.024
28. #50 ARNAGE AMG GT3 1'38.204
#55 ARTA NSX GT3
#48 植毛ケーズフロンティア GT-R

 

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