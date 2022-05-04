クラッシュ発生＆ペナルティ続出で波乱の幕切れ。8号車ARTAが優勝｜スーパーGT第2戦富士：決勝速報

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富士スピードウェイで行なわれたスーパーGT第2戦富士450kmレースは、波乱の展開の末、8号車ARTA NSX-GTの優勝となった。

100周の予定で行なわれたレースは59周目のメインストレートで大クラッシュが発生。トップの39号車DENSO KOBELCO SARD GR Supraを追いかける3号車CRAFTSPORTS MOTUL Zの高星明誠が、突如視界に入ってきたスロー走行のGT300車両を避ける際にスピンし、ガードレールにクラッシュ。幸い高星は外傷もなく無事ということだが、レースは赤旗中断となった。

その後レースはセーフティカー（SC）先導の下で再開するも、そのまま最大延長時間を迎えたため、SCランのままチェッカー。39号車、37号車KeePer TOM'S GR Supra、8号車の順にチェッカーを受けたが、39号車は赤旗中の作業違反、37号車は赤旗中断前の36号車au TOM'S GR Supraとの接触によるペナルティを受け、それぞれレース結果に40秒加算。繰り上がりで8号車が優勝となった。2位は36号車、3位は12号車カルソニック IMPUL Zで、ペナルティを受けた39号車は13位、37号車は14位に終わった。

GT300クラスは10号車TANAX GAINER GT-Rが優勝。2位に34号車BUSOU raffinee GT-R、3位に61号車SUBARU BRZ R＆D SPORTが入った。

【GT500クラス】

1. #8 ARTA NSX-GT

2. #36 au TOM'S GR Supra

3. #12 カルソニック IMPUL Z

4. #23 MOTUL AUTECH Z

5. #100 STANLEY NSX-GT

6. #19 WedsSport ADVAN GR Supra

7. #14 ENEOS X PRIME GR Supra

8. #24 リアライズコーポレーション ADVAN Z

9. #17 Astemo NSX-GT

10. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT

11. #64 Modulo NSX-GT

12. #38 ZENT CERUMO GR Supra

13. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra

14. #37 KeePer TOM'S GR Supra

15. #3 CRAFTSPORTS MOTUL Z

【GT300クラス】

1. #10 TANAX GAINER GT-R

2. #34 BUSOU raffinee GT-R

3. #61 SUBARU BRZ R＆D SPORT

4. #11 GAINER TANAX GT-R

5. #88 Weibo Primez ランボルギーニ GT3

6. #96 K-tunes RC F GT3

7. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R

8. #2 muta Racing GR86 GT

9. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT

10. #360 RUNUP RIVAUX GT-R

11. #25 HOPPY Schatz GR Supra

12. #87 Bamboo Airways ランボルギーニ GT3

13. #18 UPGARAGE NSX GT3

14. #6 Team LeMans Audi R8 LMS

15. #65 LEON PYRAMID AMG

16. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG

17. #60 Syntium LMcorsa GR Supra GT

18. #30 apr GR86 GT

19. #244 HACHI-ICHI GR Supra GT

20. #20 シェイドレーシング GR86 GT

21. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R

22. #31 apr GR SPORT PRIUS GT

23. #9 PACIFIC hololive NAC Ferrari

24. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号

25. #50 Arnage MC86

#22 アールキューズ AMG GT3

#55 ARTA NSX GT3

#7 Studie BMW M4