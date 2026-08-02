僕らだってホンダのプライドを背負ってる！　太田格之進の予選後コメントで奮起した山本尚貴「プレリュードの初優勝は、自分たちが決めたかった」

スーパーGTの第4戦富士300kmレースで勝利を収めたのは、100号車STANLEY HRC PRELUDE-GTだった。ホンダが今季からスーパーGTに投入した新マシン、HRCプレリュードGTにとって、これが初勝利となった。

スタートドライバーを務めた山本尚貴は、前日の予選後にポールポジションを獲得した8号車ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GTの太田格之進のコメントに触発され、「絶対自分たちの手で初優勝してやる」という気持ちでこの日のレースに臨んだという。

富士スピードウェイでのスーパーGT第4戦は、初日からホンダのプレリュード勢が速さを見せていた。予選でもそれは変わらず、8号車ARTA MUGENが最速タイムをマークしてポールポジションを獲得。100号車STANLEYは2番手に甘んじた。

予選後太田は、こんなことを語っていた。

「今年から新しいチーム、新しいチーム名（HRCのワークス体制構築に向け、チーム名に”HRC”が入った）になったことで、それぞれの部門がすごく重圧を感じながらここまでやってきました。勝ちたいというよりも、勝たなきゃいけない、ポールを獲らなきゃいけない、一番速いマシンを作らなきゃいけない、勝てるクルマを作らなきゃいけない……そういうプレッシャーの中で、ドライバー、チーム、メーカーがやってきています」

今季から8号車のチーム名はTeam HRC ARTA MUGENとなった。ホンダ系5チームのうち、この8号車だけに”HRC（ホンダ・レーシング）”と入り、HRCのワークス体制構築に向けた第一歩となった。太田はその立場に対する決意のようなモノを語ったわけだ。

山本は、この太田の発言に触発され、並々ならぬ決意で決勝に臨んでいた。そしてスタート直後に大津弘樹がドライブする8号車ARTA MUGENをオーバーテイク。これが優勝に向けた決め手となった。

「昨日、ポールポジションを8号車に獲られて、ドライバーとしては悔しい想いがあったし、何がなんでも初優勝は自分たちの手で……という想いはかなり強かったです」

山本は決勝レース終了後にそう語った。

「昨日の夜中に太田選手のコメントを見て、火がついた感じでした。太田選手に感謝しています」

「太田選手も責任感が強いですし、彼も並々ならぬ想いを持ってこのスーパーGTに臨んでいるので、その気持ちに負けちゃいけないと思いました」

「HRCの看板はみんな背負っているわけです。看板を背負ってるのは彼（太田）だけじゃないです。牧野（任祐）も背負ってます。だから絶対に自分たちの手で初優勝してやるという気持ちは、昨日の夜からメラメラと湧いていました」

スタート時には硬めのタイヤを履いていたという100号車STANLEY。一方で8号車ARTA MUGENは柔らかめのタイヤを履いていた。普通に考えれば、スタートでは8号車ARTA MUGENの方が有利だが、頑張って温めることができれば、オーバーテイクも可能だと山本は考えていたようだ。またSTANLEYがハード側のタイヤであることを知っている大津の裏をかけるのではないか……そんな考えもあったという。

#100 STANLEY HRC PRELUDE-GT 写真: Masahide Kamio

「最初のスタートの時にはなかなかタイヤを温められなくてしんどかったんですけど、赤旗が出て、再度スタートが切られる時にはもうドライパッチも見えていました。路面が乾いた状況であれば、しっかり温められると思っていました」

「全てをあそこにかけて集中していましたし、抜き切った後は……気持ちよかったです」

「ライバルは彼らだけではありません。でも純粋にホンダとしてワンツーを飾って、開幕2戦のリベンジを果たせたということは、ホンダ陣営にとっては良いことだったと思いますし、彼らの努力に多少報いることができたと思うので、感謝しています」

「ここ数年、牧野選手の足を引っ張るようなレースが続いていたので、自分としても少し自信を失いかけていた部分もありました。それでも、彼とまた一緒に勝ちたいという想いもありました。そしてホンダのプライドは、僕たちも背負って走っています。何が何でも今回勝ってやるという想いで、スタートから気合を入れていきました……こういう風にうまくいくケースもあるということが分かったので、また頑張れる起爆剤をもらえたらなと思います」