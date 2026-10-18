スーパーGT 第7戦：オートポリス

ドライバーだけじゃなく車両も！ ”おじさんたち”がオートポリスで躍動……新田守男、最年長優勝記録更新「若い頃の気持ちでレースさせてもらった」

新田守男と高木真一という超ベテランコンビの#96 K-tunes RC F GT3がスーパーGT第7戦GT300クラスで優勝。新田は特別な想いを抱いて望んだ1戦だったが、その”想い”はまだ”内緒”だという。

田中 健一 戎井健一郎

編集: 2026/10/18 13:13

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Morio Nitta, Shinichi Takagi, #96 K-tunes RC F GT3

写真：: Masahide Kamio

スーパーGTの第7戦オートポリスのGT300クラスを制したのは、#96 K-tunes RC F GT3だった。新田守男59歳と高木真一56歳の超ベテランコンビが、タイヤ無交換作戦も駆使し、若いドライバーたちを蹴散らして優勝。特に新田は、スーパーGTの最年長勝利記録と最多勝利記録を更新する1勝であった。

レース後のテレビでのインタビューで新田は「今回僕は特別な想いの中でレースをしていました」と語った。その理由は「まだ言えない」と語ったが、この1勝に賭けた想いを明かした。

新田は今回の勝利で2019年鈴鹿戦以来となるスーパーGT23勝目。高木も22勝目を挙げることになった。このふたりが、スーパーGTのGT300クラス勝利数の歴代1位と2位。まさに伝説的なコンビと言える。

フィニッシュ直後にメインストレートで受けたインタビューで新田は前述のように語ると、高木は少し泣きそうに……相当な想いがあったことは想像に難しくない。

記者団からも、当然その言葉の真意について質問が及んだ。すると新田は、こう語った。

「そういう想いで挑んだ理由はあります。ありますが、ちょっとまだ内緒です」

そう新田は語った。

「シンイチとK-tunesで組んで5年目。表彰台は2年前のここであったけど、優勝はなかなかチームに経験させてあげることができませんでした。そんな想いも強かったので、昨日みんなを集めて、今回ともてぎに関しては、特別な想いでレースをさせてもらいたいということを伝えました」

「皆に僕のワガママを聞いてもらいました。ぶつかるかもしれなけど、20歳そこそこ……19歳くらいの時の気持ちでレースをさせてくださいと言いました。それをみんな受け入れてくれました。今までとは違う気持ちでレースをさせてもらいました」

Morio Nitta, Shinichi Takagi, #96 K-tunes RC F GT3

写真: Masahide Kamio

その結果が、なんと優勝である。しかも若い気持ちで挑んだ結果、最年長優勝記録更新だ。これまで最年長記録を保持していたのは、故・高橋国光さんである。彼はスーパーGT（当時の名称は全日本GT選手権）でのラストシーズンに、新田と同じ59歳で勝利を挙げていた。

「本当に勝てるとは思わなかった。うまくやれば、表彰台くらいはチャンスがあると思っていましたけどね」

そう新田は語る。

「僕のスティントでは、テストでも履けてないタイヤを履くことになっちゃって、それで予選、決勝に挑むことになった……ロングを試していなかったんです。それであんな気温になっちゃって、大丈夫なのかなと思ったんですが、皆と話し合いながらちゃんとコントロールして、予定よりも長く走らせてもらった。後半シンイチに無交換でいけるチャンスがあるかどうかということを見極められた」

「シンイチは良いペースで走ってくれました。チームも、クルマも、タイヤも完璧で、うまくいった。快進撃のレースでしたね。残りの2戦もこの勢いのままいっちゃおうかな！ そんな気持ちになるくらいです」

ドライバーは大ベテランふたりだが、エンジニアの一瀬俊浩氏、辻凱杜氏は現役でスーパーフォーミュラの最前線で戦う30代の脂の乗り切ったエンジニア。新田曰く、彼らからも刺激を受けているという。

「今まで僕たちがやってきたスタイルと違います。それでエンジニアリングを進めてくれるので、僕らにとっても勉強になります。始めは噛み合わない部分も色々ありましたけど、ここで優勝できるようになったのは、エンジニアとメカと、そしてタイヤのおかげかなと思います」

高木は「もう一度新田とコンビを組みたい」という想いがあり、2022年からK-tunes Racingにやってきた。なかなか勝てなかったが、今回ようやくここで勝てた。

「2年前のここオートポリスでは勝てそうだったけど、運が回ってこなかった。でも今日のレースは、運も味方につけることができました」

そう高木は語った。

「でもその中でも今回は本当にパフォーマンスの高いクルマだったので、エンジニアも含めて、今持っているモノやタイヤをどうやって最大限に活かすかということを最大限にやってくれたと思います」

「本当にミスもなかった。ミスと言えば、僕がエンストしたくらい（笑）。でも、作戦もここまでハマるとは思わなかった。運とタイヤとクルマと……皆と勝ち取った勝利だと思います」

ベテランなのはドライバーだけではない。使っている”レクサス RC F GT3"も、約10年前に発売された車両。高木は「僕らと同じくらい年寄り」だと言う。

「今年でRC Fも最後の年になるんじゃないかという話も出ています。そういう意味でも、最後の最後に良い結果を残したいと思っていました。11年とかですかね……僕らと同じくらい年寄りなんですよ。そんなクルマと、僕らみたいなふたりがテッペンに持っていけたら、嬉しいよね！ おっちゃんがんばってるぞ！」

新田は最後にこう語って取材を締めくくった。

「（高木と）ふたりで組んで、色んなことがありました。でもチームに勝ちをプレゼントしてあげられていないというのが心の中にあって、それがやっと実現できました。特別な想いがありすぎて……ちょっと涙が堪えられなくなっちゃいました」

今シーズン残すはもてぎでの最終2戦。ノリに乗ったおじさんたちを侮るなかれ。

Morio Nitta, #96 K-tunes RC F GT3

写真: Masahide Kamio

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