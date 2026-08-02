富士でスーパーGTマシンが宙を舞うアクシデント。NISMO、インパルのドライバーが状況を説明

セーフティカー（SC）スタートが切られたスーパーGT第4戦富士では、SCがピットに戻り各車がレーシングスピードで加速していく中で大きなアクシデントが発生した。8番手スタートの23号車MOTUL Niterra Zが7番手の64号車Modulo HRC PRELUDE-GTと接触し、Moduloのマシンが宙に浮いて地面に叩きつけられたのだ。

Moduloのドライバーであるイゴール・オオムラ・フラガはGセンサーが反応したことで、レスキューによってマシンから救出。ただ意識はハッキリしており、現状は病院での精密検査の結果を待っている状況だ。

スーパーGTマシンが宙を舞うのはショッキングな瞬間と言えたが、どのようにしてアクシデントが起きたのだろうか。

まずこのアクシデントには3台のマシンが絡んでいる。64号車Modulo、23号車NISMO、12号車TRS IMPUL with SDG Zだ。ModuloとNISMOが接触する前、NISMOとIMPULによる接触が起きている。

各車が加速していくホームストレート上で、Moduloは前のマシンと少し間隔が空いているようだった。これについてNISMOの高星明誠、TEAM IMPULのベルトラン・バゲットは共に、Moduloのマシンはウォームアップに苦労していたようだったと話している。

ホームストレートのピットレーン入口付近で、NISMO高星はModuloフラガに並びかける形に。高星は「このままだとコントロールライン手前で抜いてしまいそうだったので、アクセルをコントロールしながら並走していた」と語る。

そしてその後ろにいたIMPULバゲットは、コース左側にModulo、コース中央にNISMOがいる状況で、右に舵を切った。バゲットはその瞬間に高星がちょうどアクセルを緩めたことで避けることができずに接触したと話している。

「後ろから全開で来ていた12号車にレーンチェンジしながら引っ掛けられてしまい、そのまま64号車にぶつかってしまいました。路面も濡れていたし、タイヤも暖まりきっていなかったので、コントロール不能のまますぐ近くにいた64号車にぶつかってしまったという感じです（高星）」

「イゴールが左に寄っているのが見えた。僕はふたりよりも速かったので右に動いた。ただ右に寄った瞬間にタカボシがアクセルを抜いた。イゴールを抜くのが早すぎると思ったんだろう。僕はその時270km/hに達していて、不意を突かれてしまった。反応する時間もなく、タカボシにぶつかってしまった（バゲット）」

NISMOとの接触で後ろを向く格好となったModuloは、通常の進行方向とは逆向きになってウイングやディフューザーに風が流れ込んだことで、下向きに車体を押し付けるダウンフォースではなく揚力（浮き上がる力）が発生してしまい、宙に舞ってしまったというわけだ。

このアクシデントについてはIMPULに対して90秒のペナルティストップという重い罰則が適用された。また、SCリスタートの際はスタートラインに到達するまで追い越しができない規則になっているが、IMPULはこれにも抵触した形になり、ドライブスルーペナルティも科された。

この件についてバゲットは「基本的に自分のミスだ」として、「イゴールが大丈夫そうなのは一番重要なことだ」と述べた。彼はさらにこう続ける。

「こういうものを見せたいわけではないし、僕のスタイルにも反する。本当に恐ろしいクラッシュだったし、責任は僕にある。僕の反応が間に合わず、避けることができなかった」

このアクシデントによりNISMOは車両にダメージを受けて戦線離脱。IMPULも重いペナルティで勝負権を失った。高星は「日産陣営が3台しかいない中で2台いなくなってしまい、応援してくれるファンの皆さんに申し訳ない気持ちもあるので、そういうのはなくしていきたいです」と語った。