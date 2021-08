F1参戦が目前で頓挫……あの時の悔しさを原動力に、復帰したスーパーGTでチームを率いる芳賀美里

モータースポーツの世界において、女性のチーム監督は現在でも少なく、チームをチャンピオンに導いた者となると、その数はさらに少なくなる。現在スーパーGTでYogibo Drago CORSEを率いる芳賀美里はその数少ないひとりである。

芳賀は15年前、スーパーGTのGT300クラスでディレクシブというチームを率い、途中まで選手権をリードしながらも、シーズン終了を待たずに撤退を余儀なくされた。2008年にMOLAの監督としてGT300のタイトルを獲得したが、その後10年以上もモータースポーツの表舞台からは姿を消していた。

しかし今季、芳賀は新たにYogiboをタイトルスポンサーに迎えたDrago CORSEの監督としてスーパーGTに復帰。チームの指揮を執っている。

26歳という若さでディレクシブの運営を任された芳賀の経歴は非常に興味深い。ディレクシブはスーパーGTに留まらず、GP2(現FIA F2)参戦ドライバーへのスポンサードも行ない、マクラーレンの支援を受けてのF1参戦目前まで迫っていた。

しかしながら、F1チームを運営するという芳賀の野望は儚くも崩れ落ちた。ディレクシブが狙っていた2008年シーズンからのF1参戦枠をプロドライブに奪われたのだ。その結果、ディレクシブのスーパーGTプロジェクトも早々に終了となってしまった。

その時経験した無念や悔しさが、15年経った今でも芳賀の原動力となっているのは間違いない。

「スポンサーが撤退したことにより、(スーパーGTの)選手権をリードしながらも、2006年シーズンの途中でディレクシブは活動を終了しなければいけませんでした」

芳賀はmotorsport.comのインタビューでそう振り返った。

「本当に悔しかったですし、その悔しさは今でも忘れられません。いつかリベンジのために戻ってくると心に決めていました」

芳賀はレースクイーンとしてモータースポーツ界でのキャリアをスタートさせた。そんな中、スポンサーを募るために自らの会社を立ち上げた彼女は、2004年にモータースポーツ参入の名目で設立された企業『ディレクシブ』を取り巻く謎多き投資家たちと接触することになる。

そして2005年にはディレクシブ・モータースポーツが芳賀を中心として発足し、オリビエ・プラ、クリビオ・ピッチオーネ、吉本大樹という3名のGP2ドライバーのスポンサーとなった。そして同年にはスーパーGTのGT300クラスへの参戦もスタートし、R&D Sportと共同でVemac 320Rを走らせた。

Haga (left) with Direxiv drivers Yasuo Miyagawa and Shogo Mitsuyama in 2005

Photo by: Hiroshi Yamamura