WECバーレーン予選：レベリオン1号車が2連続ポール。トヨタ勢2列目に並ぶ

WEC（世界耐久選手権）の第4戦バーレーンの予選が行なわれ、レベリオン・レーシング1号車が2戦連続でポールポジションを獲得。トヨタ勢が2列目に並ぶ結果となった。
FIA世界耐久選手権（WEC）第4戦バーレーン8時間レースの予選は、レベリオン・レーシング1号車（グスタボ・メネゼス／ブルーノ・セナ／ノーマン・ナトー）が前戦上海に続いて2戦連続でポールポジションを獲得した。
今戦のサクセス・ハンディキャップはトヨタ7号車が2.51秒、8号車は2.72秒相当と非常に重くなっている。前戦上海のウイナーであるレベリオン1号車は1.36秒、チームLNTのジネッタ5号車は0.24秒、そしてジネッタ6号車はハンディキャップ無しという状況だ。
予選が始まるとまずセナが1分42秒396をマークして首位に。ナトーの記録した1分43秒562とのアベレージは1分42秒562となり、最速となった。
ジネッタ5号車はチャーリー・ロバートソンがまずアタックに入ると、1分43秒559を記録。さらにベン・ハンリーが1分42秒668までタイムを縮め、トヨタ勢を上回って2番手とした。
重いサクセス・ハンディキャップを積んだトヨタ勢は苦戦。8号車はブレンドン・ハートレーと中嶋一貴がアタックを行なうも、1分43秒497でレベリオンとジネッタに届かず3番手で予選を終えた。7号車はそこに続く4番手だ。
LMP2クラスはUnited Autosportsの22号車がクラストップに。フィル・ハンソンとポール・ディ・レスタがアタックを行ない、1分45秒357のアベレージを記録した。
山下健太を擁するハイクラス・レーシングは、最終的に1分47秒327のアベレージでクラス6番手となっている。
LM-GTE Proクラスではポルシェ勢が速さを見せ、クラスワンツーを独占。91号車のジャンマリア・ブルーニがクラス最速タイムを記録してクラストップに立つと、クラス2番手には92号車が並んだ。
LM-GTE Amクラスは、57号車のベン・キーティングがチェッカーフラッグ後に記録したタイムでクラストップを獲得。石川資章の乗るMRレーシング70号車はクラス9番手で予選を終えている。
WEC第4戦バーレーン8時間レースの決勝は、日本時間21時から開始される予定だ。
LMP Results:
|順位
|#
|ドライバー
|クルマ
|クラス
|タイム1
|タイム2
|平均タイム
|差
|1
|1
| ブルーノ セナ
グスタボ メネゼス
ノーマン ナトー
|Rebellion R13
|LMP1
|1'42.396
|1'43.562
|1'42.979
|2
|5
| Charlie Robertson
Ben Hanley
ジョーダン キング
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|1'43.559
|1'42.688
|1'43.123
|0.144
|3
|8
| セバスチャン ブエミ
中嶋 一貴
ブレンドン ハートレー
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|1'42.986
|1'44.009
|1'43.497
|0.518
|4
|7
| マイク コンウェイ
小林 可夢偉
ホセ・マリア ロペス
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|1'43.446
|1'44.238
|1'43.842
|0.863
|5
|6
| Mike Simpson
Chris Dyson
Guy Smith
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|1'43.609
|1'44.165
|1'43.887
|0.908
|6
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
Paul di Resta
|Oreca 07
|LMP2
|1'44.869
|1'45.846
|1'45.357
|2.378
|7
|37
| ホーピン タン
Gabriel Aubry
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|1'45.079
|1'46.220
|1'45.649
|2.670
|8
|26
| ロマン ルシノフ
Job Van Uitert
ジャン-エリック ベルニュ
|Aurus 01
|LMP2
|1'46.168
|1'45.738
|1'45.953
|2.974
|9
|38
| ロベルト ゴンザレス
アントニオ フェリックス・ダ・コスタ
アンソニー デビットソン
|Oreca 07
|LMP2
|1'46.740
|1'46.091
|1'46.415
|3.436
|10
|42
| ニコラ ラピエール
Antonin Borga
Alexandre Coigny
|Oreca 07
|LMP2
|1'46.713
|1'47.818
|1'47.265
|4.286
|11
|33
| Mark Patterson
山下 健太
Anders Fjordbach
|Oreca 07
|LMP2
|1'46.101
|1'48.546
|1'47.323
|4.344
|12
|36
| トーマス ローラン
アンドレ ネグラオ
ピエール ラグエス
|Alpine A470
|LMP2
|1'46.880
|1'48.570
|1'47.725
|4.746
|13
|29
| Frits van Eerd
Giedo van der Garde
ニック デ・フリーズ
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.419
|1'47.380
|1'48.899
|5.920
|14
|47
| Roberto Lacorte
Andrea Belicchi
Giorgio Sernagiotto
|Dallara P217
|LMP2
|1'48.414
|1'50.534
|1'49.474
|6.495
|フルリザルトを見る
GTE results:
|順位
|ドライバー
|クラス
|タイム1
|タイム2
|平均タイム
|差
|1
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|LMGTE PRO
|1'55.342
|1'55.628
|1'55.485
|2
| Michael Christensen
Kevin Estre
|LMGTE PRO
|1'55.617
|1'55.473
|1'55.545
|0.060
|3
| James Calado
Alessandro Pier Guidi
|LMGTE PRO
|1'55.824
|1'56.350
|1'56.087
|0.602
|4
| Davide Rigon
Miguel Molina
|LMGTE PRO
|1'55.808
|1'56.829
|1'56.318
|0.833
|5
| Marco Sorensen
Nicki Thiim
|LMGTE PRO
|1'56.401
|1'56.378
|1'56.389
|0.904
|6
| Ben Keating
Larry ten Voorde
Jeroen Bleekemolen
|LMGTE AM
|1'57.089
|1'58.116
|1'57.602
|2.117
|7
| Khaled Al Qubaisi
Adrien de Leener
Thomas Preining
|LMGTE AM
|1'56.269
|1'59.053
|1'57.661
|2.176
|8
| フランソワ ペロード
エマニュエル コラード
Nicklas Nielsen
|LMGTE AM
|1'56.128
|1'59.253
|1'57.690
|2.205
|9
| Egidio Perfetti
デビッド ヘイネンマイヤー・ハンソン
Matteo Cairoli
|LMGTE AM
|1'57.280
|1'58.446
|1'57.863
|2.378
|10
| Michael Wainwright
Andrew Watson
Ben Barker
|LMGTE AM
|1'57.558
|1'58.397
|1'57.977
|2.492
|11
| Paul Dalla Lana
Darren Turner
Ross Gunn
|LMGTE AM
|1'57.655
|1'58.350
|1'58.002
|2.517
|12
| Salih Yoluc
Charles Eastwood
Jonathan Adam
|LMGTE AM
|1'57.800
|1'58.294
|1'58.047
|2.562
|13
| Bonamy Grimes
Johnny Mowlem
Charles Hollings
|LMGTE AM
|1'58.134
|1'58.300
|1'58.217
|2.732
|14
| 石川 資章
Olivier Beretta
ケイ コッツォリーノ
|LMGTE AM
|1'58.468
|1'58.802
|1'58.635
|3.150
|15
| Christian Ried
Riccardo Pera
Matt Campbell
|LMGTE AM
|1'59.048
|2'00.871
|1'59.959
|4.474
|16
| アレックス リン
Maxime Martin
|LMGTE PRO
|1'56.253
|1'56.253
|0.768
|17
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|LMGTE AM
|1'56.903
|1'56.903
|1.418
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この記事について
|シリーズ
|WEC
|イベント
|Bahrain
|ドライバー
|ブルーノ セナ , ノーマン ナトー
|チーム
|Rebellion Racing
|執筆者
|Gary Watkins