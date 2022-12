ニール・ジャニ、ポルシェワークスから離脱へ「10年という素晴らしい時間に感謝」LMDhでのレース出走叶わず

Listen to this article

2013年からポルシェのワークスドライバーを務め、2016年にはLMP1『919ハイブリッド』でル・マン24時間レースを制し、FIA世界耐久選手権(WEC)のタイトルを獲得したニール・ジャニは、2022年限りで陣営を離れることを明言した。

ジャニは2022年にポルシェのフォーミュラEリザーブ/テストドライバーを務めていたものの、レースには参加せず。そうした1年を経て、今回の離脱となった。

今月初めにはFIA F2への参戦経験を持つデビッド・ベックマンが、シモーナ・デ・シルベストロと共にFEリザーブのメンバーとしてジャニの後を引き継ぐことが発表された。

そしてポルシェが先日行なったモータースポーツ活動年次総会では、ファクトリードライバーのリストにジャニの名前はなかった。

「今年の末から、10年ぶりにポルシェのファクトリードライバーではなくなる」

motorsport.comの取材に対してジャニはそう語った。

「ポルシェでの素晴らしい素晴らしい時間に感謝しているし、今や伝説となった919ハイブリッドに最初から携われたことを光栄に思っている」

「919と(GTE Pro車両である)『911 RSR』でポルシェのためにWECレースで勝利したことを決して忘れないだろう」

「明らかに、この12ヵ月の間にポルシェ・モータースポーツで色々なことが変わり、僕の将来に関して当初の計画が変更されたことは悲しいことだ」

