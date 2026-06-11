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予選レポート
WEC 24 Hours of Le Mans

キャデラックのポール獲得がタイム抹消で幻に。15号車BMWがPP。トヨタはハイパーポール2進出できず｜ル・マン24時間

ル・マン24時間レースのハイパーポールは、BMWの15号車がポールポジションを手にした。

Benjamin Vinel Rachit Thukral
公開日時:
#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor

　2026年のル・マン24時間レースは、BMWの15号車（ケビン・マグヌッセン／ラファエル・マルチェロ／ドリス・バントール組）がポールポジションを手にした。

　ハーツチーム・JOTAの38号車キャデラックのジャック・エイトケンが一度は15号車を0.05秒差で上回ったものの、レースディレクターの指示に従わなかったとしてタイムが抹消。15号車がポール獲得となった。

　2026年のル・マン24時間レースは、3段階の予選方式となっている。10日（水）の予選で各クラス上位15台に絞られたマシンが、11日（木）のハイパーポール1に進出。さらにそこでの上位10台がポールポジションを決めるハイパーポール2を争う形だ。

　ハイパーカークラスのハイパーポール1では、キャデラック38号車のアール・バンバーが3分23秒722の好タイムを出し、中間地点でトップに立った。しかしセッション終盤には多くのタイム更新が見られた。

　20号車BMWのシェルドン・ファン・デル・リンデが3分23秒246に暫定トップタイムを更新したことで、トヨタ8号車の平川亮が敗退圏内に。さらにトヨタ7号車の小林可夢偉も、セッション前半に5番手につけたものの、じりじりと順位が下がっていった。

　最終的に、シャルル・ミレッシが3分23秒018をマークしたアルピーヌ35号車がハイパーポール1の首位に。007号車アストンマーティン、50号車フェラーリ、36号車アルピーヌ、7号車トヨタ、8号車トヨタの5台がノックアウトとなった。

　7号車はトップから1.25秒、8号車は1.56秒遅れで予選を終えることになった。

　続くハイパーポール2は、まず15号車BMWのバントールが3分22秒745をマークし、暫定トップに。バントールはさらに3分22秒564までタイムを更新し、ライバルたちを突き放した。

　このタイムを上回る者は現れないかと思われたが、38号車のエイトケンがラストアタックで3分22秒559を叩き出し、ポールポジションをBMWから奪取した。

　ところがキャデラック陣営が歓喜に湧く中、セレモニーが終わる頃に38号車のタイムが抹消されることに。これによって38号車は10番手まで後退し、15号車BMWがポールを獲得することになった。

#38 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Sebastien Bourdais, Earl Bamber, Jack Aitken

#38 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Sebastien Bourdais, Earl Bamber, Jack Aitken

写真: JEP

　スチュワードは、エイトケンが「レースディレクターの指示に従わず、許可される前に作業レーンを離れ、ファストレーンに進入した」ことがベストタイム抹消の原因となったと発表した。

　結果として、2番手にはキャデラック12号車が繰り上がり。35号車アルピーヌ、20号車BMW、ウェイン・テイラー・レーシングの101号車キャデラックが上位に並んだ。また、新規参入のジェネシスは19号車が6番手、17号車が9番手となった。

　LMP2クラスは、最終的にフォレスティア・レーシング・バイ・パニス29号車がポールポジションを獲得した。なお、太田格之進がハイパーポール1でアタックを担当したプロトン・コンペティション9号車は上手くアタックをまとめられず、15番手で予選を終えている。

　LMGT3クラスは、ハート・オブ・レーシングチームの27号車アストンマーティンがクラス最速。木村武史擁するケッセル・レーシングの57号車フェラーリは21番手から決勝に臨む。

2026 ル・マン24時間レース：ハイパーポール2

全スタッツ
 
順位 チーム # ドライバー クルマ Laps タイム 前車との差 平均速度
1
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 France セバスチャン ブルデー New Zealand アール バンバー United Kingdom ジャック エイトケン Cadillac V-Series.R 5

3'22.559

   242.169
2
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark ケビン マグヌッセン Italy ラファエル マルシエッロ Belgium ドリス ヴァントール BMW M Hybrid V8 5

+0.005

3'22.564

 0.005 242.163
3
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 Switzerland ルイ デレトラ United Kingdom ウィル スティーブンス France ノーマン ナトー Cadillac V-Series.R 5

+0.519

3'23.078

 0.514 241.550
4
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal アントニオ フェリックス・ダ・コスタ France シャルル ミレッシ Austria フェルディナンド ハブスブルグ Alpine A424 5

+1.061

3'23.620

 0.542 240.907
5
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands ロビン フラインス Germany レネ ラスト South Africa シェルドン リンデ BMW M Hybrid V8 5

+1.205

3'23.764

 0.144 240.737
6
Cadillac WTR HYPERCAR
101 United States Ricky Taylor United States Jordan Taylor Portugal Filipe Albuquerque Cadillac V-Series.R 6

+1.219

3'23.778

 0.014 240.720
7
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France マシュー ジャミネット France ポール・ロープ チャティン Spain ダニエル ジュンカデラ Genesis GMR-001 5

+1.264

3'23.823

 0.045 240.667
8
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain Alex Riberas Denmark Marco Sorensen Canada Roman De Angelis Aston Martin Valkyrie 5

+2.170

3'24.729

 0.906 239.602
9
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy アレッサンドロ ピエール・グイディ United Kingdom ジェームス カラド Italy アントニオ ジョビナッツィ Ferrari 499P 5

+2.522

3'25.081

 0.352 239.191
10
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany アンドレ ロッテラー Brazil ピポ デラーニ
Mathys Jaubert
Genesis GMR-001 5

+3.557

3'26.116

 1.035 237.990
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