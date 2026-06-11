キャデラックのポール獲得がタイム抹消で幻に。15号車BMWがPP。トヨタはハイパーポール2進出できず｜ル・マン24時間

2026年のル・マン24時間レースは、BMWの15号車（ケビン・マグヌッセン／ラファエル・マルチェロ／ドリス・バントール組）がポールポジションを手にした。

ハーツチーム・JOTAの38号車キャデラックのジャック・エイトケンが一度は15号車を0.05秒差で上回ったものの、レースディレクターの指示に従わなかったとしてタイムが抹消。15号車がポール獲得となった。

2026年のル・マン24時間レースは、3段階の予選方式となっている。10日（水）の予選で各クラス上位15台に絞られたマシンが、11日（木）のハイパーポール1に進出。さらにそこでの上位10台がポールポジションを決めるハイパーポール2を争う形だ。

ハイパーカークラスのハイパーポール1では、キャデラック38号車のアール・バンバーが3分23秒722の好タイムを出し、中間地点でトップに立った。しかしセッション終盤には多くのタイム更新が見られた。

20号車BMWのシェルドン・ファン・デル・リンデが3分23秒246に暫定トップタイムを更新したことで、トヨタ8号車の平川亮が敗退圏内に。さらにトヨタ7号車の小林可夢偉も、セッション前半に5番手につけたものの、じりじりと順位が下がっていった。

最終的に、シャルル・ミレッシが3分23秒018をマークしたアルピーヌ35号車がハイパーポール1の首位に。007号車アストンマーティン、50号車フェラーリ、36号車アルピーヌ、7号車トヨタ、8号車トヨタの5台がノックアウトとなった。

7号車はトップから1.25秒、8号車は1.56秒遅れで予選を終えることになった。

続くハイパーポール2は、まず15号車BMWのバントールが3分22秒745をマークし、暫定トップに。バントールはさらに3分22秒564までタイムを更新し、ライバルたちを突き放した。

このタイムを上回る者は現れないかと思われたが、38号車のエイトケンがラストアタックで3分22秒559を叩き出し、ポールポジションをBMWから奪取した。

ところがキャデラック陣営が歓喜に湧く中、セレモニーが終わる頃に38号車のタイムが抹消されることに。これによって38号車は10番手まで後退し、15号車BMWがポールを獲得することになった。

#38 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Sebastien Bourdais, Earl Bamber, Jack Aitken 写真: JEP

スチュワードは、エイトケンが「レースディレクターの指示に従わず、許可される前に作業レーンを離れ、ファストレーンに進入した」ことがベストタイム抹消の原因となったと発表した。

結果として、2番手にはキャデラック12号車が繰り上がり。35号車アルピーヌ、20号車BMW、ウェイン・テイラー・レーシングの101号車キャデラックが上位に並んだ。また、新規参入のジェネシスは19号車が6番手、17号車が9番手となった。

LMP2クラスは、最終的にフォレスティア・レーシング・バイ・パニス29号車がポールポジションを獲得した。なお、太田格之進がハイパーポール1でアタックを担当したプロトン・コンペティション9号車は上手くアタックをまとめられず、15番手で予選を終えている。

LMGT3クラスは、ハート・オブ・レーシングチームの27号車アストンマーティンがクラス最速。木村武史擁するケッセル・レーシングの57号車フェラーリは21番手から決勝に臨む。