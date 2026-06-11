キャデラックのポール獲得がタイム抹消で幻に。15号車BMWがPP。トヨタはハイパーポール2進出できず｜ル・マン24時間
ル・マン24時間レースのハイパーポールは、BMWの15号車がポールポジションを手にした。
2026年のル・マン24時間レースは、BMWの15号車（ケビン・マグヌッセン／ラファエル・マルチェロ／ドリス・バントール組）がポールポジションを手にした。
ハーツチーム・JOTAの38号車キャデラックのジャック・エイトケンが一度は15号車を0.05秒差で上回ったものの、レースディレクターの指示に従わなかったとしてタイムが抹消。15号車がポール獲得となった。
2026年のル・マン24時間レースは、3段階の予選方式となっている。10日（水）の予選で各クラス上位15台に絞られたマシンが、11日（木）のハイパーポール1に進出。さらにそこでの上位10台がポールポジションを決めるハイパーポール2を争う形だ。
ハイパーカークラスのハイパーポール1では、キャデラック38号車のアール・バンバーが3分23秒722の好タイムを出し、中間地点でトップに立った。しかしセッション終盤には多くのタイム更新が見られた。
20号車BMWのシェルドン・ファン・デル・リンデが3分23秒246に暫定トップタイムを更新したことで、トヨタ8号車の平川亮が敗退圏内に。さらにトヨタ7号車の小林可夢偉も、セッション前半に5番手につけたものの、じりじりと順位が下がっていった。
最終的に、シャルル・ミレッシが3分23秒018をマークしたアルピーヌ35号車がハイパーポール1の首位に。007号車アストンマーティン、50号車フェラーリ、36号車アルピーヌ、7号車トヨタ、8号車トヨタの5台がノックアウトとなった。
7号車はトップから1.25秒、8号車は1.56秒遅れで予選を終えることになった。
続くハイパーポール2は、まず15号車BMWのバントールが3分22秒745をマークし、暫定トップに。バントールはさらに3分22秒564までタイムを更新し、ライバルたちを突き放した。
このタイムを上回る者は現れないかと思われたが、38号車のエイトケンがラストアタックで3分22秒559を叩き出し、ポールポジションをBMWから奪取した。
ところがキャデラック陣営が歓喜に湧く中、セレモニーが終わる頃に38号車のタイムが抹消されることに。これによって38号車は10番手まで後退し、15号車BMWがポールを獲得することになった。
#38 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Sebastien Bourdais, Earl Bamber, Jack Aitken
写真: JEP
スチュワードは、エイトケンが「レースディレクターの指示に従わず、許可される前に作業レーンを離れ、ファストレーンに進入した」ことがベストタイム抹消の原因となったと発表した。
結果として、2番手にはキャデラック12号車が繰り上がり。35号車アルピーヌ、20号車BMW、ウェイン・テイラー・レーシングの101号車キャデラックが上位に並んだ。また、新規参入のジェネシスは19号車が6番手、17号車が9番手となった。
LMP2クラスは、最終的にフォレスティア・レーシング・バイ・パニス29号車がポールポジションを獲得した。なお、太田格之進がハイパーポール1でアタックを担当したプロトン・コンペティション9号車は上手くアタックをまとめられず、15番手で予選を終えている。
LMGT3クラスは、ハート・オブ・レーシングチームの27号車アストンマーティンがクラス最速。木村武史擁するケッセル・レーシングの57号車フェラーリは21番手から決勝に臨む。
2026 ル・マン24時間レース：ハイパーポール2
|順位
|チーム
|#
|ドライバー
|クルマ
|Laps
|タイム
|前車との差
|平均速度
|1
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|セバスチャン ブルデー アール バンバー ジャック エイトケン
|Cadillac V-Series.R
|5
|
3'22.559
|242.169
|2
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|ケビン マグヌッセン ラファエル マルシエッロ ドリス ヴァントール
|BMW M Hybrid V8
|5
|
+0.005
3'22.564
|0.005
|242.163
|3
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|ルイ デレトラ ウィル スティーブンス ノーマン ナトー
|Cadillac V-Series.R
|5
|
+0.519
3'23.078
|0.514
|241.550
|4
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|アントニオ フェリックス・ダ・コスタ シャルル ミレッシ フェルディナンド ハブスブルグ
|Alpine A424
|5
|
+1.061
3'23.620
|0.542
|240.907
|5
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|ロビン フラインス レネ ラスト シェルドン リンデ
|BMW M Hybrid V8
|5
|
+1.205
3'23.764
|0.144
|240.737
|6
|
Cadillac WTR HYPERCAR
|101
|Ricky Taylor Jordan Taylor Filipe Albuquerque
|Cadillac V-Series.R
|6
|
+1.219
3'23.778
|0.014
|240.720
|7
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|マシュー ジャミネット ポール・ロープ チャティン ダニエル ジュンカデラ
|Genesis GMR-001
|5
|
+1.264
3'23.823
|0.045
|240.667
|8
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|Alex Riberas Marco Sorensen Roman De Angelis
|Aston Martin Valkyrie
|5
|
+2.170
3'24.729
|0.906
|239.602
|9
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|アレッサンドロ ピエール・グイディ ジェームス カラド アントニオ ジョビナッツィ
|Ferrari 499P
|5
|
+2.522
3'25.081
|0.352
|239.191
|10
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
| アンドレ ロッテラー ピポ デラーニ
Mathys Jaubert
|Genesis GMR-001
|5
|
+3.557
3'26.116
|1.035
|237.990
|フルリザルトを見る
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