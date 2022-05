トヨタ7号車のロペス、優勝も混乱呼んだスパ・ウェザーでのレースは「ホラー映画みたいだった！」

Listen to this article

大雨と3度の赤旗中断、6度のセーフティカー出動と5度のフルコースイエロー(FCY)が提示された世界耐久選手権(WEC)第2戦スパ6時間レース。優勝したトヨタGR010 HYBRID 7号車のホセ・マリア・ロペスは、チェッカーまでの80分間の最終スティントが「一番楽だった」として、悪天候の中走ったチームメイトの小林可夢偉とマイク・コンウェイのスティントは「ホラー映画みたいだった」と語った。

「車載映像を見たり、ガレージで無線を聞いたりしているのは、本当に厳しかった」とロペスは言う。

「レース中、マイクと可夢偉が完全にコントロールを失うことが何度もあった。アクアプレーニングが多すぎて、状況が最悪な時もあった」

「外から観ているのは、まるでホラー映画みたいだったよ」

「観ている方も厳しいけど、マシンの中ではもっと大変だっただろう」

雨が降ってきたレース開始2時間目を担当していたコンウェイは、コンディションが悪化していく中でコース上にマシンを留めておくことが兎に角大変だったと語った。

「ウェット走行の一部は本当に危険で、水溜りがたくさんあった。コース上に留まることが難しかった」とコンウェイは言う。

「本当に大変だったけど、そこで粘り、ミスをしなかった。それが勝利へのカギだった」

