ペスカローロ、プジョーとタッグ！　2024年にハイパーカーでWECとル・マン24時間レースに参戦へ

フランスの名門コンストラクターであるペスカローロがプジョーと提携し、2024年のWEC(FIA世界耐久選手権)のハイパーカークラス参戦を目指していることを明らかにした。

2月16日にペスカローロ・スポルトはTwitterで短い声明を発表した。

『2022年12月2日の発表に続き、ペスカローロ・スポルトはスポーツプログラムの開発を続けている』

『ペスカローロ・スポルトは、2024年のWECハイパーカー・プログラムのコンストラクターとしてプジョー・スポールとの繋がりを保ち、シーズンの資金調達を視野に入れて主要なパートナーとの重要な交渉に入った』

ペスカローロは、ル・マン3連覇を含む4度の総合優勝を果たしたレーシングドライバー、アンリ・ペスカローロが設立したレーシングチームおよびコンストラクターだ。サルト・サーキットの敷地内に拠点を構え、2005年から3年連続でル・マンの表彰台を獲得するなど、LMP1クラスの強豪プライベーターチームとして名を馳せた。

現在は、財政難に陥ったペスカローロを2016年に買収したジョセリン・ペドロノが権利を有しており、昨年12月にペドロノがペスカローロをル・マンやWECに復活させるつもりだと明かし、話題となっていた。

Peugeot entered the WEC mid-way through last year ahead of its first full season campaign in 2023 with the 9X8 Le Mans Hypercar

Photo by: JEP / Motorsport Images