WEC Barcelona

群雄割拠のハイパーカーでもトヨタは強い！ 小林可夢偉「勝てる力がないと言われたけど……」

トヨタは、WECバルセロナでのワンツーフィニッシュでマニュファクチャラーズタイトルを獲得。小林可夢偉は、これがトヨタの実力を甘く見ていた人々への反論になると語った。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/10/22 3:17

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#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

写真：: JEP

小林可夢偉は、2026年の世界耐久選手権（WEC）でトヨタが圧倒的な強さを見せていることについて、メーカー間の競争が激化する中でも勝てるのかと疑問視していた人々に、答えを示したと語った。

トヨタは今季、ハイパーカーに大幅な改良を施し、新たにTR010ハイブリッドへと名称を変更したマシンでシーズンを戦った。6月には2022年以来となるル・マン24時間レース優勝を果たし、バルセロナでは残り1戦を残してマニュファクチャラーズタイトルを確定。ドライバーズタイトルも、トヨタの2台による争いとなっている。

トヨタはフェラーリやポルシェがハイパーカー、キャデラックがハイパーカークラスへの参戦を開始した2023年にダブルタイトルを獲得。しかし翌年はマニュファクチャラーズタイトルこそ死守したものの、ドライバーズタイトルは獲得できなかった。

2025年はそれ以上に厳しい戦いが続き、ワンツーフィニッシュを飾った最終戦まで表彰台にも手が届かなかった。

こうした苦戦を受け、一部からは批判の声も上がっていた。トヨタがこれまで収めた成功の大半は、アウディやポルシェが撤退し、耐久レース界の競争レベルが低く、他メーカーの参戦が限られていた時代だったという指摘だ。

しかし、8メーカー17台が参戦する群雄割拠のハイパーカークラスで勝利を重ねた今、トヨタは強大なライバルたちを相手にしても勝てることを証明したとチーム代表兼7号車のドライバーの小林可夢偉は主張している。

「ここ数年、ル・マンでは苦戦してきました。そして、ライバルたちがこの選手権に戻ってくれば、トヨタには勝てるだけの力がないとも言われていました」

バルセロナでのレース後、小林はそう語った。

「しかし今年、我々はル・マンで勝ち、マニュファクチャラーズタイトルも再び獲得しました。今年、そして今の時代は、非常に競争が激しいですし、すべてのチーム、すべてのメーカーが素晴らしい仕事をしています。誰もが我々を倒そうとしてきました。それでも我々は彼らと戦い続けており、そうした状況の中でも素晴らしい仕事ができています」

「マクラーレンが参戦し、フォードも加わる来年はさらに厳しくなると思います。2026年シーズンは残り1戦ですし、大きな挑戦になりますが全力を尽くします。そして来年も再び上位で戦えることを願っています」

2025年シーズン、トヨタは各車の性能を調整して競争の均衡を保つためのBoP（性能調整）システムについて、繰り返し懸念を表明していた。一方で、重量増加や出力制限を含む厳しいBoPの設定下でも競争力を維持できるよう、改良型マシンの開発に着手した。

新型TR010ハイブリッドを投入したトヨタは、ここまで開催された2026年WECの7戦中4戦で優勝している。オースティンでも勝利目前だったが、終盤に発生した油圧系のトラブルによって、7号車の小林、ニック・デ・フリース、マイク・コンウェイの3人は優勝を逃した。

一方、富士ではパフォーマンスの面でトップではなかったのは明白だったが、優れた戦略判断で8号車が劇的な優勝を飾っている。

小林は、トヨタが今年、あらゆる面で進歩を遂げたと強調した。

「今年を振り返ると、我々はすべてのレースで非常に強かったと思います。安定して結果を残せていました」

「最速のマシンではなかった時でも、かなりのポイントを獲得できました。チームとして、今年は大きく前進したと思います。もちろん、新型TR010によってマシンも改善されました。我々は懸命に取り組み、チームとしての連携も深まりました」

「今年、少し違っていたことのひとつは、チームの全員が昨年よりも笑顔でいることが多かった点です。マシンに競争力があったですからね。そして、それが大きな成果につながったのだと思います」

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