WEC Monza

圧勝のち大惨敗も……WECを戦い抜く難しさ。”オールマイティ”なマシンは生み出せない？ 小林可夢偉代表「だからこそ、勝てる場所でしっかり勝つのが重要」

トヨタ・レーシングの小林可夢偉代表は、マシンのコンセプトによってパフォーマンスを発揮できるサーキットと発揮しにくいサーキットが大きく分かれると説明した。

田中 健一

編集: 2026/11/15 5:33

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#7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries

写真：: FIA WEC / DPPI

トヨタ・レーシングのチーム代表兼ドライバーを務める小林可夢偉は、WECにおいて勝敗を分けるのは、タイヤとマシンのコンセプトがそのサーキットに合うかどうかが最大の要因であると語る。そして、自分たちのマシンに合うサーキットで確実に好成績を残すことが、WECのシーズンを戦い抜く上で重要なのだという。

2026年のWECの日程が全て終わり、トヨタ・レーシングはマニュファクチャラーズタイトル、チームタイトル、そしてドライバーズタイトルを獲得した。

しかしシーズンを通してずっと勝てたわけではない。圧倒的な強さを見せたレースもあれば、入賞すらままならないというレースもあった。

苦しむレースが出てくることは、今のWECでは避けられないのか？ そう尋ねられた小林代表は、こう説明した。

「これ全て、最終的にはタイヤにまつわる話なんですよね。セッティングで何かをしたら解決できるとかいうレベルではなくて、そもそもタイヤとマシンのコンセプトが大きな影響を及ぼしている部分もあるかもしれないです」

「全部のレースを、満遍なく強くするというのは、難しいんじゃないかなと思っています」

トヨタは、レースでクルマを鍛えるということをモットーにしている。そういう意味では、どんなレース、コンディションでも強さを発揮するマシンを生み出すことができるのが理想だ。開発が進めば、それを目指すことも加納なのか？ そう尋ねると、小林代表は「正直言うと無理だと思う」と語った。

「正直に言って、無理だと思いますよ。これはホモロゲーションの問題なんです。サスペンションをごっそり変えることができるのなら、可能かもしれませんが、今のレギュレーションでは無理です」

「例えば、重量配分はみんな一緒だと思うんですが、重心高がどこにあるかは、エンジンがみんな違うので、違ってくる……そういうところが全て関係してくるんです。だから、全てのサーキットに対応するというのは、正直かなり厳しいのかなと思っています」

だからこそ、勝てるサーキットでしっかり勝つのが、タイトルを目指す上で重要だと小林代表は明かした。

「だから、どこで勝ちに行くのかということが、結局は重要になってくるんじゃないかなと思います」

「ここというところで、力を出し切って勝ち切る。勝った時のポイントは大きいので、調子の良いサーキットでしっかり勝つというのはめちゃくちゃ大事だと思います」

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