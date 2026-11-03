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GRセリカ＆GRヤリスの2チーム6台体制！ トヨタが2027年WRCのドライバーラインアップを発表。勝田残留、ロバンペラとタナクが復帰へ

トヨタは2027年のWRCにGRセリカとGRヤリスを投入し、2チーム6台体制で参戦する。

Tom Howard

公開日時: 2026/11/03 7:35

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Kalle Rovanpera

写真：: Toyota Racing

トヨタは11月3日（火）に2027年のWRC（世界ラリー選手権）ドライバーラインアップを発表。新世代のWRCに6台体制という大所帯で参戦することを明らかにした。

WRCは2027年より新技術規定が導入されるが、これにあわせてトヨタは新型のGRセリカ Rally1を投入。トヨタはかつてセリカで1980年代〜1990年代のWRCを戦い、1993年にはユハ・カンクネン、1994年にはディディエ・オリオールと共にダブルタイトルを手にしている。そんなセリカの名が、WRCの舞台で復活を果たす。

来シーズンはこのGRセリカが3台、そして2027年仕様となったGRヤリス Rally1が3台投入される。前者はTOYOTA RACING名義、後者はGAZOO Racing TOYOTA名義で走ることになる。

TOYOTA RACINGでGRセリカを駆るのは、今年悲願の初チャンピオンに輝いたエルフィン・エバンスと、そのエバンスと最後の最後までタイトルを争ったオリバー・ソルベルグ、サミ・パヤリの3名だ。今年のWRC年間上位3傑に入った3名が、ニューマシンで新生WRCを戦う。

エバンスは次のようにコメントした。

「新たな時代を迎えるにあたり、トヨタとの8年目のシーズンに臨めることをとても嬉しく思っている」

「僕たちは向上心を持ち、より大きな成果を追い求めるという考え方を共にしているので、目指す方向性は非常によく一致している。新型マシンで迎えるシーズンに向けて注目が集まっているが、これまでのマシンとは大きく異なるものになるので、全員が適応し、その性能を最大限に引き出すために取り組むべきことは多い」

「その挑戦を楽しみにしているし、チームとともにこれからも素晴らしい成果を挙げていければと思う」

一方でGRヤリスで戦うGAZOO Racingには、ふたりのワールドチャンピオン経験者がシリーズ復帰を果たす。2019年王者のオット・タナクと、2022年・2023年の王者であるカッレ・ロバンペラだ。

トヨタでチャンピオンを獲得後、ヒョンデ、Mスポーツ、ヒョンデと渡り歩いたタナクは、2025年を最後にフルタイムのラリー参戦からは離れていたが、今年はテストドライバーとしてトヨタの新型車開発に深く関わっていた。

「以前ここで過ごした時間については、とても良い思い出がある」と語るタナクは復帰について、「競技から少し離れた時間を過ごしてきた中で、ドライビングへの意欲は依然として強く、この新たなプロジェクトに関わることは興味深い挑戦となっている。再びステージに戻り、チームとともに力を尽くして良い結果を目指せることを楽しみにしている」と述べた。

また今季はWRC初優勝も含む2勝挙げるなど飛躍の年となった勝田貴元は来季も残留。友人であるタナクと共にフルシーズンを戦う。

一方のロバンペラはGRヤリスの3台目に乗るが、一部ラリーの参戦となる。

ロバンペラは昨年、ラリーを電撃引退。今年はフォーミュラレースへの挑戦を始める予定で、スーパーフォーミュラ参戦に向けて事前テストに参加したものの、健康上の問題で開幕直前に参戦取りやめを決定し、計画は暗礁に乗り上げていた。しかし再び競技に復帰できる目処がたった今、彼はラリーに復帰するという決断をした。

「このチームはいつも自分にとって家族のような存在だったし、ある意味では、一度もチームを離れたという感覚はなかった」

ロバンペラはそう語る。

「これまでとは違うことに取り組める機会を楽しんでいるけど、ラリーは自分の人生の大きな部分を占めてきたものだから、時間が経つにつれて自然と運転が恋しくなった」

「今年は何よりも自分の健康を優先することになった。そして、再び運転できる状態まで回復したところで、チームから開発車両のテストを行なう機会をもらい、そこから来シーズンに向けた計画が始まった」

「復帰するには興味深いタイミングだと思う。新型マシンはこれまでのものとは大きく異なるけれど、それだけに自分にとってもエキサイティングな挑戦になる」

「何より大切なのは、ドライビングと競争を楽しみ、マシンについて学び、チームとともに何ができるかを見極めることだ」

ロバンペラがパートタイム参戦になるため、9度の王者であるセバスチャン・オジェや、トヨタの若手ドライバーが今季中にラインアップに加わる可能性がある。

オジェは既に、来シーズンは部分的なラリー参戦に留まることを示唆しており、2011年以来初めてラリー・モンテカルロを欠場することを明かしている。

トヨタは「GR WRCチャレンジプログラムのドライバーなど、チームは今後も、トップカテゴリーで戦う可能性を持つ若手ドライバーの起用も検討していきます」としている。WRCチャレンジプログラムで高い評価を得ている山本雄紀、ジャスパー・ヴァヘル、そして松下拓未の3名はWRC2に参戦する。

なお、2027年型WRCマシンのプロトタイプは年内にホモロゲーションが完了する予定で、2台のマシンの詳細やカラーリングは開幕前に発表される。

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