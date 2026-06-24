WRC、ラリー2車両にアップデートキット導入で最高峰クラス参戦認める。新規定の移行期間に参戦台数確保へ

来季から新しい規則が導入される世界ラリー選手権（WRC）。FIAは最高峰クラスの参戦台数を増やすため、ラリー2車両が同カテゴリーで戦えるように新たにアップグレードキットを導入する計画を発表した。

FIAは6月23日にマカオで世界モータースポーツ評議会（WMSC）を実施し、2027年以降のWRCの技術規則を承認。これには新規定の開始当初の数年間、規定を満たすラリー2車両がWRCのトップカテゴリーに参戦することを認める公認規則も含まれていた。

2026年12月31日までに公認を取得したラリー2車両に、『ラリー2 WRCキット』を導入することで、27年～28年に限り、新規則のWRCマシンと同じカテゴリーで参戦することが認められたのだ。

FIAは、次のように説明している。

「新規則では、2026年12月31日以前にホモロゲーション（公認）を取得したラリー2車両に装着可能な『ラリー2 WRCキット』を導入する。このキットを装着した車両は、2027年および2028年シーズンに限り、FIA世界ラリー選手権においてWRC27車両とともに参戦する資格を有する」

「ラリー2 WRCキットは、ラリー2車両と新世代WRC27車両との空力性能をより近づけることを目的として導入された。このキットは、新たに公認されるフロントフェンダー、フロントバンパー、およびリヤの空力デバイスで構成され、価格の上限は7500ユーロ（約138万円）とする」

ラリー2 WRCキットのホモロゲーションを行なえるのは、WRCコンストラクターとして登録されているメーカーに限られる。また、公認取得初年度には、そのメーカーはWRCカレンダーに掲載される全イベントへ、各ラリー最低2台体制で参戦しなければならない。

規則では、ラリー2 WRCキット装着車の技術的な枠組みも定められており、総重量は1220kgとされる。また、各ラリー2 WRCキットには、キットに含まれるボディワーク部品に対して1回のみ「ジョーカー（開発変更権）」の使用が認められる。さらに、2027～2028年の期間中、各ラリー2ホモロゲーションにつき認められるラリー2 WRCキットの拡張は1回のみとなる。

ラリー2 WRCキット装着車がWRC最高峰カテゴリーに参戦できる資格は2028年12月31日で終了し、WRC27規則への移行期間は明確に2年間と定められている。

FIAスポーツ担当副会長のマルコム・ウィルソンは、次のように述べた。

「トップカテゴリーでの競争をさらに活性化させることは、WRC27に関して私たちが取り組むすべての原動力となっている。そして、本日世界モータースポーツ評議会で承認されたこれらの変更は、今後2年間にわたりファンへさらに素晴らしいショーを提供する助けとなるだろう」

「参戦資格を満たしたラリー2車両が最高峰クラスへ進出する道筋を設けることで、参戦台数の増加、競争の層の厚みの向上、そしてラリー最高峰での素晴らしい戦いの実現につながるはずだ」