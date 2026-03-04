本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

WRC

ノリスがヤリスに乗る！　ラリー大好きF1チャンピオンが氷上で躍動……ソルベルグ父も称賛「後ろを走ったけど追いつけなかった」

F1ワールドチャンピオンのランド・ノリスが、トヨタGRヤリス Rally2をドライブした。

Tom Howard
Tom Howard
編集:
Lando Norris, Oliver Solberg, Toyota GR Yaris Rally2

　昨年初のF1ワールドチャンピオンに輝いたマクラーレンのランド・ノリスが、2026年のF1開幕戦オーストラリアGPを前に、トヨタGRヤリス Rally2のステアリングを握った。

　ノリスはスポンサーであるモンスターエナジーが主催した特別イベントに参加。スウェーデンの凍った湖の上で、ラリーカーやドリフトマシンなどさまざまな車両を体験した。

　このイベントには、同じくモンスターエナジーから支援を受けるラリードライバー、ペター・ソルベルグ、オリバー・ソルベルグ親子も参加。今年のWRC（世界ラリー選手権）ラリー・モンテカルロで優勝したオリバー・ソルベルグは、昨年自身をWRC2タイトル獲得に導いたGRヤリス Rally2の操縦方法をノリスにレクチャーした。

　ノリスは以前からラリーのファンで、2022年にはmotorsport.comに対して将来的にラリーに挑戦してみたいと語っていた。これを受けて、ノリスが創設した『Quadrant』社所属アスリートでもあるオリバー・ソルベルグが、ラリーカーを試す機会を提供したという。

　2024年にはオリバー・ソルベルグがシルバーストンを訪れ、ノリスと共にマクラーレンのスーパーカーでグランプリコースを走行している。今回は“ドライバー交換”企画の第二弾として、スウェーデンの氷上でふたりが共演した。まずはオリバーの乗るGRヤリスにノリスが同乗し、その後座席を入れ替わった。

　モンスターエナジーが公開した動画の中で、ノリスはこう語っている。

「勉強中だ。まったく違うドライビングスタイルだね。氷上走行は少し経験があるけど、ラリーカーではなく市販車だったから、かなり違う。多くを学んでいるし、オリバーが理解を助けてくれている。すごくクールだ」

　ノリスの話を見たオリバー・ソルベルグは、「何度かコースアウトもあったけど、そう言うこともある。限界を試さないといけないからね。フェアだし、いい走りだったよ」と称賛した。

　Rally2仕様のフォルクスワーゲン・ポロでノリスを追走していたペター・ソルベルグも、現役のF1世界チャンピオンのパフォーマンスに感銘を受けたという。

「素晴らしいイベントだった。本当に楽しめたし、なによりノリスがこれほど楽しんでいるのを見るのが嬉しかった」

「本当に印象的だった。最後のほうは本気でプッシュしていた。私は後ろから追いかけたけど、追いつけなかった。実際、本当にうまかった」

　なお、ここ最近ラリーカーを体験したF1ドライバーはノリスだけではない。マックス・フェルスタッペンはレッドブルのSNS動画でかつてセバスチャン・オジェが使用していたMスポーツ・フォード・フィエスタWRCをドライブし、ランス・ストロールも昨年ポルトガルのグラベルステージでシトロエンC3のRally2車両をテストしている。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 トヨタに完敗……グリップと信頼性不足に苦しむヒョンデ「現実的かつ楽観的でいないと……」
More from
Tom Howard

トヨタに完敗……グリップと信頼性不足に苦しむヒョンデ「現実的かつ楽観的でいないと……」

WRC
WRC
Rally Sweden
トヨタに完敗……グリップと信頼性不足に苦しむヒョンデ「現実的かつ楽観的でいないと……」

トヨタ1-2-3-4フィニッシュ！　2戦連続表彰台独占の圧勝。勝田はエバンスに及ばず2位｜WRCスウェーデン

WRC
WRC
Rally Sweden
トヨタ1-2-3-4フィニッシュ！　2戦連続表彰台独占の圧勝。勝田はエバンスに及ばず2位｜WRCスウェーデン

新規則のWRCがかつてない人気に！　10社以上のチューナーが参戦に関心……「正しい方向に進んでいる」とFIA

WRC
WRC
Rally Monte Carlo
新規則のWRCがかつてない人気に！　10社以上のチューナーが参戦に関心……「正しい方向に進んでいる」とFIA

最新ニュース

若い頃あんなに欲しかったトロフィーも、今は……。4度のF1王者ベッテルが開いた悟り「成功者とは、幸せに生きている人のこと」

F1
F1 F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
若い頃あんなに欲しかったトロフィーも、今は……。4度のF1王者ベッテルが開いた悟り「成功者とは、幸せに生きている人のこと」

ノリスがヤリスに乗る！　ラリー大好きF1チャンピオンが氷上で躍動……ソルベルグ父も称賛「後ろを走ったけど追いつけなかった」

WRC
WRC WRC
ノリスがヤリスに乗る！　ラリー大好きF1チャンピオンが氷上で躍動……ソルベルグ父も称賛「後ろを走ったけど追いつけなかった」

中東の軍事的混乱の余波……F1オーストラリアGP、スタッフ＆物資の到着遅れる。 開催期間前2度の「作業禁止時間」が特例で不適用に

F1
F1 F1
オーストラリアGP
中東の軍事的混乱の余波……F1オーストラリアGP、スタッフ＆物資の到着遅れる。 開催期間前2度の「作業禁止時間」が特例で不適用に

キャデラック、開幕戦にアップデート投入。”正式F1デビュー”を前に、着実な一歩を踏み出す

F1
F1 F1
オーストラリアGP
キャデラック、開幕戦にアップデート投入。”正式F1デビュー”を前に、着実な一歩を踏み出す