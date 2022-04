オジェ、ラリー・ポルトガルで今季2度目のWRC参戦。3台目のトヨタGRヤリスをドライブ

トヨタは、5月19日から22日にかけて開催されるWRC第4戦ラリー・ポルトガルに、WRC王者であるセバスチャン・オジェがスポット参戦すると発表。オジェはエサペッカ・ラッピとシェアしている3台目のGRヤリスに乗る。

今季から、WRCフル参戦を停止したオジェは、開幕戦ラリー・モンテカルロにスポット参戦。同じくスポット参戦したセバスチャン・ローブ(M-スポーツ)に次ぐ2位を獲得した。

マシンがハイブリッド化され、新時代に突入したWRCだが、その開幕戦はローブ対オジェというレジェンド同士の接戦が展開された。なお、M-スポーツはラリー・ポルトガルでローブがスポット参戦すると発表しており、今季初のグラベル・ラリーでまたふたりが激突する可能性がある。

Ogier pushed Loeb all the way on his last WRC appearance on January's Monte Carlo Rally

Photo by: Red Bull Content Pool