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“セリカ”復活！ 2チーム2車種で参戦！ トピック満載のトヨタWRC。「背伸びをした」豪華体制の裏に新規則WRCを盛り上げたいという思い

2027年のWRC参戦体制を発表したトヨタは、新規則のWRCを盛り上げたいという思いもあり、2車種2チームでの参戦を実現させたと語る。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/03 11:52

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写真：: LAT Images

11月3日、2027年のWRC（世界ラリー選手権）参戦体制を発表したトヨタ。GRセリカの登場や、2チーム計6台での参戦など、話題に事欠かない発表となったが、記者会見後、GRブランド事業推進部ラリー事業室の市川浩一室長が日本メディアの質問に答えた。

今回の会見で発表された最初の大きなトピックが、新車両規定『WRC27』が採用される来季のWRCに2車種で参戦するということだ。

来季のWRCトップカテゴリーにはRally1車両、もしくは既存のRally2車両にアップグレードキットを装着した車両が参戦することができるが、トヨタは新Rally1に準拠したGRセリカとGRヤリスを投入。前者はTOYOTA RACING名義で3台、後者はGAZOO Racing TOYOTA名義で3台と、トヨタ陣営内でふたつのチーム、ふたつの車種に分かれるという異例の体制となった。

市川室長は同一規定内で作られるGRセリカとGRヤリスについて、「ベースのマシン自体は同じものですが、それぞれ外見の違うボディがついている形です。リヤウイングの形やフロントなど、細かい違いがあると思います」と説明。そのためドライバーとのマッチングなどは車種ごとに違ってくる可能性はあるものの、性能という点では同様のパフォーマンスを出せるように開発を進めてきたという。

トヨタはかつて、グループA時代のWRCにセリカで参戦。チャンピオンを獲得したこともある。そんな伝説の“セリカ”の名前が久々にモータースポーツの世界で復活することになるが、トヨタは近い将来GRセリカを市販車でリリースするのではと長らく噂されてきた。そのため、今回の発表はその噂にさらに現実味を持たせるものと言える。

このGRセリカ Rally1は2027年の東京オートサロン（もしくはその前後）でのお披露目が検討されているというが、現時点でGRセリカが市販車として発売されると正式発表されたわけではない。そういった背景もあってか、セリカと名のつく競技車両をWRCに復活させた経緯や、GRセリカの市販車リリースの計画について質問が及ぶと、市川室長は答えに窮している様子だった。

「市販車の計画については私の口からなかなかお話ししづらいところではありますが、WRC27のレギュレーションは今販売している市販車をベースにしなくても良い、自由度の高い規則となっております。今の時点でGRセリカという市販車が発売されていなくても出られる、という認識です」

またトヨタの広報担当者も、「現時点で何か（市販の）具体的な計画があるかというと、ない。（GRセリカは）あくまで競技車両の車名」と補足しつつ、「我々としてもあらゆる選択肢をとっていけるよう日々全力で開発を進めていきたい」と述べた。

さらに市川室長はこう語る。

「私たちの活動はモータースポーツを起点としたもっと良いクルマづくりであり、その先にも元にも、お客様に乗っていただける市販車があると思っています。将来の商品計画は申し上げづらいですが、そういったことを総合的に想像・計画した結果、新しいマシンはセリカが良いのではないかと考えました」

「セリカはトヨタのWRC活動でもファンの皆さんに応援され、愛されたクルマだと自覚しております。セリカにとってこのWRCというカテゴリーはとても重要だと思っています」

また前述の通り、車種だけでなくチームもふたつに分かれる。GRセリカを採用するTOYOTA RACINGには、エルフィン・エバンス、オリバー・ソルベルグ、サミ・パヤリという今季WRC年間上位3傑が、GRヤリスを採用するGAZOO Racing TOYOTAには、勝田貴元に加え、今季ラリーから離れていたオット・タナクとカッレ・ロバンペラが加わる。

“TOYOTA RACING”は、今年からWEC（世界耐久選手権）チームの名前として再び使われるようになった呼称。同WECチームはドイツ・ケルンを拠点に、中嶋裕樹副社長の下でエンジニアリング主導のチームとしてGAZOO Racingとは一線を画してきた。

ただしWRCに関しては、TOYOTA RACINGもGAZOO Racing TOYOTAも従来通り、フィンランドのユヴァスキュラを拠点とするTOYOTA GAZOO Racing World Rally Team（TGR-WRT）が基本的にはオペレーションする形で変わらない。ただエンジンに関しては以前からケルン側と協力して開発しているため、「来年も引き続き2社（TGR-WRTとTOYOTA RACING GmbH）のメンバーがタッグを組んで1台のクルマを作っている」と市川室長は表現した。

「新規則WRCを盛り上げたい」

トヨタとトヨタが競い合う——。この2チーム体制には、来季参戦台数の減少が予想されるWRCを盛り上げたいという思いもあったと市川室長は明かした。

「今年、昔から使わせていただいていたTOYOTA RACINGの名前を復活させたことで、F1時代のファンが戻ってきてくださったり、色んな形でトヨタのモータースポーツ活動を盛り上げることができたのではないかという手応えを感じておりました」

「その中で来年のWRCを私たちとしてどう盛り上げていくかと考えた時に、TOYOTA RACING、GAZOO Racingというふたつのブランドを使って盛り上げられないか、よりファンの方たちに楽しんでもらえないかという思いで考えたアイデアです」

「裏の実情を私たちが話すのも良くないかもしれませんが、来年はWRCのレギュレーションが変わる中で、まだ他のチームは明確な発表を行なっていませんが、参戦チームが減ってしまうかもしれないという話があります。その中で私たちは、今まで戦わせてもらってたWRCという世界を引き続き盛り上げたいという強い思いがありますので、他のマニュファクチャラーが戻ってくるまで、トヨタとして少し背伸びをした形で、ふたつのチームでトップカテゴリーをより盛り上げられないか、という裏の思いもございます」

「ゆくゆくは他のマニュファクチャラーも戻ってくるという話も聞いておりますので、その際には都度都度考えながら、ライバルと戦い続けていければという風に思っています」

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