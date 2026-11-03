WRC

WRC復帰決定のロバンペラ、サーキットレース挑戦は完全終了ではない？ 本人とトヨタは今後に含み持たせる

2027年はWRCに復帰することになったカッレ・ロバンペラ。ただサーキットレースにも並行して参戦する可能性を示唆している。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/03 10:04

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写真：: Masahide Kamio

トヨタは11月3日に2027年のWRC（世界ラリー選手権）参戦体制を発表。2022年、2023年のワールドチャンピオンであるカッレ・ロバンペラが再びラインアップ入りを果たした。

WRCの最年少王者であるロバンペラは、2025年をもってラリーからの引退を表明。以後はサーキットレースに転向し、まず今季はスーパーフォーミュラに参戦する予定だった。そこに向けてオフシーズンはニュージーランドでフォーミュラ・リージョナルの選手権を戦い、スーパーフォーミュラのテストにも参加していた。

しかし開幕直前となって、ロバンペラはスーパーフォーミュラ参戦休止を発表。健康上の問題で安全にレースを続けられる状態ではなくなってしまったことがその理由だと説明された。以降は回復に専念した結果、6月には医師から来季の競技復帰の許可が降りた。

その後はラリーカーでのデモランに参加し、「長いブランクを経て、ラリーも以前とはかなり違った感覚が感じられる」とコメントするなど、ラリー復帰の可能性も匂わせていたロバンペラ。この度、GAZOO Racing TOYOYAの一員として来季WRCでGRヤリス Rally1を走らせることが発表された。

「今はすっかり元気で、準備万端だ」と語るロバンペラ。ラリー引退から一転、1年のブランクを経てのWRC復帰ということで、ロバンペラはサーキットレースの挑戦を辞めてしまうのだろうか？ ただ本人やトヨタのコメントを聞く限り、そうではないように思われる。

まず来季のロバンペラはWRCの全戦に出走するわけではなく、パートタイムのプログラムになることが明かされており、彼が出ないラリーにはWRCの伝説セバスチャン・オジェやトヨタの若手ドライバーが起用される可能性が示唆されている。そのため、ロバンペラとしては並行して別の競技プログラムを行なう余地も生まれる。

そして会見の中でロバンペラは次のように語った。

「来年は部分的に参戦するシーズンになる。まだ確定はしていないけど、他にもいくつかのものが予定されていると思う」

「とにかく、長い間ラリーカーに乗れていなかったから、また乗れるのが本当に楽しみだ。そしてクールなイベントなどもいくつかあるだろうから、それも楽しみだ」

日本メディア向けの会見に出席したGRブランド事業推進部ラリー事業室の市川浩一室長も、ラリー以外の活動は検討中であると語り、サーキットレースへ参戦する可能性も否定しなかった。

「今の時点で決まっていることは全くございませんが、カッレ選手本人と考えながら進めているところです」

「昨年はラリー0％、サーキット100％といったイメージでしたが、現時点ではラリーをもう一度やろうということでWRC復帰を発表させていただきました。それ以外の活動はまだ検討中です」

「ただ、カッレ選手はサーキットレースも含めて色々なクルマに興味を持っていることは変わらない事実です。そういったところも先々発表させていただけるといいなと思っています」

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