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WRC復帰のロバンペラ、サーキットレースは継続もフォーミュラへの注力は終了か「これまで起きたことや、自分の年齢を考えると……」

カッレ・ロバンペラは2027年もサーキットレースに参戦することを検討しているが、それはシングルシーターではなくGTカテゴリーになりそうだ。

Tom Howard

公開日時: 2026/11/04 3:18

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写真：: JRP

2027年シーズンからWRC（世界ラリー選手権）に復帰することが決まったカッレ・ロバンペラが、その経緯やサーキットレースへの参戦計画などについて語った。

20代前半でWRCを2度制した最年少王者のロバンペラは、2025年をもって一度ラリーから引退。2026年からはサーキットレースに本格転向し、まずはスーパーフォーミュラに参戦して、シングルシーターの世界でステップアップしていくことを目指す計画だった。

しかし2025年末にスーパーフォーミュラのテストに初参加した際、BPPV（発作性頭位めまい症）を発症。翌年2月の開幕前テストは無事こなしたものの、健康上の問題が悪化したことを理由に同年のスーパーフォーミュラ参戦を取りやめ、以降は回復に専念してきた。

現在は競技復帰のゴーサインが出ているが、ロバンペラはWRCに復帰することは当初予想していなかったと認めている。それでも、来季パートタイムながらWRCに参戦し、新型GRヤリスをドライブする計画でトヨタと合意できたことを喜んだ。

「復帰できることにワクワクしているし、戻ってこられて嬉しい」と、ロバンペラはmotorsport.comに語る。

「このような状況になる計画ではなかったことは、みんな分かっていると思う」

「人生ではいろいろなことが起こるし、自分ではコントロールできないこともある。だから、今後数年間についてトヨタと良い計画を立てることができ、引き続きトヨタのチームに所属して、1年間まったく運転していなかった状態から再びラリーカーを走らせられることを、本当に嬉しく思っている」

「どんな形であれ、競技と運転に戻れることが嬉しい。今回の計画は、トヨタと一緒だからこそ実現できたものだと思う。もちろん、僕にとってトヨタに残ることは非常に重要だった」

ラリーに復帰することになったロバンペラだが、サーキットレースへの挑戦を完全に諦めたわけではなく、来季に向けても検討中のプランがいくつかあるようだ。ただ当初計画されていたような、フォーミュラの頂点を目指して腰を据えて戦う、といった活動ではなくなるだろう。

「ラリーに参戦するという良い計画ができた。それ以外にも、まだ何も決まってはいないけど、できれば何か別の活動も加えたい。実現できるなら、サーキットレースもね」

「今の計画に満足しているし、何よりもまた運転できることが一番大事なんだ。これまでに起きたことや、自分の年齢などを考えれば、（シングルシーターでの活動は）当然ながらかなり縮小することになる。今後数年間は、そこに重点を置くことはないと思う。どうなるかは分からないけどね」

写真: Masahide Kamio

ただロバンペラとしても、スーパーフォーミュラ参戦を断念するという決断は正しいものだったと考えている。

「もちろん、スーパーフォーミュラへの参戦を取りやめるというのは、かなり大きな決断だった。でも、振り返ってみれば正しい判断だったと思う」

「健康は何よりも大切なものだ。それがなければ何もできない。そして、そこに至るまでの経緯や、その後の回復状況を考えても、正しい決断だった。その判断に納得している」

「もちろん計画が実現しなかったことは残念だ。途中で何かがうまくいかなかったということだからね。何が起こるか分からないものだけど、人生は続いていく」

来季のサーキットレース参戦計画について、さらに詳しく尋ねられると、彼はこう付け加えた。

「GTカーになると思う。ここ数年、何度か乗る機会があったけど、本当に楽しめたし、ラリーカーからの乗り換えも比較的自然だった。おそらく、そういうものになるんじゃないかな」

「まだ何も計画は決まっていないけど、検討できそうなアイデアはいくつかある。実現できるかどうか、これから見ていきたい」

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