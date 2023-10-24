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WRC Rally Japan
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WRCラリージャパン2023、エントリーリストを公開。オジェ参戦でトヨタは4台体制……日本勢も多数名を連ねる

10月23日、世界ラリー選手権（WRC）ラリージャパン2023のエントリーリストが発表された。

公開日時
Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1

　世界ラリー選手権（WRC）は10月23日、2023年シーズン最終戦ラリージャパンのエントリーリストを公開。全日本ラリー選手権（JRCA）からの参戦も含め計36台が出走することとなった。

　Rally1では、まずトヨタが4台のGRヤリスRally1 HYBRIDを投入する。今季のタイトルを争うカッレ・ロバンペラ／ヨンネ・ハルットゥネン組、エルフィン・エバンス／スコット・マーティン組に加えて、ワークスノミネート参加のセバスチャン・オジェ／ヴァンサン・ランデ組が3台目をドライブ。2度目の母国戦を迎える勝田貴元／アーロン・ジョンストン組が4台目に乗ることとなった。

　ヒョンデからはティエリー・ヌービル／マーティン・ヴィーデガ組、ダニ・ソルド／カンディド・カレーラ組、エサペッカ・ラッピ／ヤンネ・フェルム組の3台がエントリー。M-スポーツ・フォードからはオット・タナク／マルティン・ヤルヴェオヤ組、エイドリアン・フルモー／アレクサンドル・コリア組の2台が出場する。

　Rally1は計9台がエントリーした一方で、11台が参加するRally2は常連勢に加えて、JRCAからヘイキ・コバライネン／北川紗衣組がシュコダ・ファビアで昨年に続き参戦し、福永修／齋田美早子組がシュコダ・ファビアEvo、今井聡／ジェイソン・ファーマー組がシトロエン・C3でRally2を走る予定だ。

　日本勢ではRally4に新井大輝／立久井大輝（プジョー・208 Rally4）、ナショナル部門に勝田範彦／木村裕介組、眞貝知志／安藤裕一組（共にトヨタ・GRヤリス）などがエントリー。新井敏弘／松本優一組はスバル・WRX S4を投入する。

　詳しいエントリーリストは以下の通りだ。

WRCラリージャパン2023 Rally1

No. Competitor Driver Co-Driver Car
69 TOYOTA GAZOO RACING WRT Kalle ROVANPERÄ Jonne HALTTUNEN TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID
33 TOYOTA GAZOO RACING WRT Elfyn EVANS Scott MARTIN TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID
11 HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM Thierry NEUVILLE Martijn WYDAEGHE HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID
8 M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM Ott TÄNAK Martin JÄRVEOJA FORD Puma Rally1 HYBRID
17 TOYOTA GAZOO RACING WRT Sébastien OGIER Vincent LANDAIS TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID
4 HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM Esapekka LAPPI Janne FERM HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID
18 TOYOTA GAZOO RACING WRT Takamoto KATSUTA Aaron JOHNSTON TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID
6 HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM Daniel SORDO Candido CARRERA HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID
16 M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM Adrien FOURMAUX Alexandre CORIA FORD Puma Rally1 HYBRID

WRCラリージャパン2023 Rally2

No. Competitor Driver Co-Driver Car
20 TOKSPORT WRT 3 Andreas MIKKELSEN Torstein ERIKSEN SKODA Fabia RS
21 TOKSPORT WRT 3 Nikolay GRYAZIN Konstantin ALEKSANDROV SKODA Fabia RS
22 KAJETAN KAJETANOWICZ Kajetan KAJETANOWICZ Maciej SZCZEPANIAK SKODA Fabia RS
23 HEIKKI KOVALAINEN Heikki KOVALAINEN Sae KITAGAWA SKODA Fabia
24 M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM Grégoire MUNSTER Louis LOUKA FORD Fiesta Mk II
25 DANIEL CHWIST Daniel CHWIST Kamil HELLER SKODA Fabia Evo
26 OSAMU FUKUNAGA Osamu FUKUNAGA Misako SAIDA SKODA Fabia Evo
27 ALEXANDER VILLANUEVA Alexander VILLANUEVA José MURADO SKODA Fabia Evo
28 EAMONN BOLAND Eamonn BOLAND MJ CITROEN C3
29 MIGUEL DÍAZ ABOITIZ Miguel DÍAZ ABOITIZ Rodrigo SANJUAN DE EUSEBIO SKODA Fabia RS
30 SATOSHI IMAI Satoshi IMAI Jason FARMER CITROEN C3

WRCラリージャパン2023 Rally3

No. Competitor Driver Co-Driver Car
31 JASON BAILEY Jason BAILEY Shayne PETERSON FORD Fiesta Rally3

WRCラリージャパン2023 Rally4

No. Competitor Driver Co-Driver Car
35 HIROKI ARAI Hiroki ARAI Hiroki TACHIKUI PEUGEOT 208 Rally4

WRCラリージャパン2023 Rally5

No. Competitor Driver Co-Driver Car
41 KUNISAWA.NET Mitsuhiro KUNISAWA Masahiko KIHARA

RENAULT Clio RS Line

WRCラリージャパン2023 NATIONAL

No. Competitor Driver Co-Driver Car
32 TOYOTA GAZOO RACING WRJ Norihiko KATSUTA Yusuke KIMURA  TOYOTA GR Yaris（JRCar1）
34 SUBARU TEAM ARAI Toshi ARAI Yuichi MATSUMOTO SUBARU WRX S4（JRCar1）
36 TOYOTA GAZOO RACING WRJ Tomoyuki SHINKAI Yuichi ANDO TOYOTA GR Yaris（JRCar1）
37 TEAM BRIDE Yasuyuki SASAKI Kazuki MATSUSHITA TOYOTA GR Yaris（JRCar1）
38 K-ONE RACING TEAM Makoto HOTTA Haruo KAWANISHI TOYOTA GR Yaris（JRCar1）
39 WELLPINE MOTORSPORT Kohsuke MURATA Madoka UMEMOTO TOYOTA GR Yaris（JRCar1）
40 K-ONE RACING TEAM Yuta YAMAMOTO Kazuko TACHIKUI TOYOTA 86（JRCar2）
44 SUBARU TEAM ARAI Tohru NAKAYAMA Toshiro MATSUURA TOYOTA GR Yaris（JRCar1）
45 THREE FIVE MOTORSPORT Koji TAKATA Takashi SEKIMOTO TOYOTA GR Yaris（JRCar1）
46 HASRALLY Yasunori HAGIWARA Koichi HARADA SUBARU WRX Sti 2015（JRCar1）
47 WELLPINE MOTORSPORT Satoshi IRIE Satoshi KAGEYAMA TOYOTA Vitz（JRCar3）
48 MUSCLE RALLY Hiroyasu SHIMIZU Takahiro YASUI TOYOTA Yaris（JRCar3）
49 D-SPORT HALFWAY RACING RALLY TEAM Taisuke AIHARA Tsukasa HAGINO DAIHATSU Copen（JRCar3）

 

 

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