WRCラリージャパン2023、エントリーリストを公開。オジェ参戦でトヨタは4台体制……日本勢も多数名を連ねる
10月23日、世界ラリー選手権（WRC）ラリージャパン2023のエントリーリストが発表された。
世界ラリー選手権（WRC）は10月23日、2023年シーズン最終戦ラリージャパンのエントリーリストを公開。全日本ラリー選手権（JRCA）からの参戦も含め計36台が出走することとなった。
Rally1では、まずトヨタが4台のGRヤリスRally1 HYBRIDを投入する。今季のタイトルを争うカッレ・ロバンペラ／ヨンネ・ハルットゥネン組、エルフィン・エバンス／スコット・マーティン組に加えて、ワークスノミネート参加のセバスチャン・オジェ／ヴァンサン・ランデ組が3台目をドライブ。2度目の母国戦を迎える勝田貴元／アーロン・ジョンストン組が4台目に乗ることとなった。
ヒョンデからはティエリー・ヌービル／マーティン・ヴィーデガ組、ダニ・ソルド／カンディド・カレーラ組、エサペッカ・ラッピ／ヤンネ・フェルム組の3台がエントリー。M-スポーツ・フォードからはオット・タナク／マルティン・ヤルヴェオヤ組、エイドリアン・フルモー／アレクサンドル・コリア組の2台が出場する。
Rally1は計9台がエントリーした一方で、11台が参加するRally2は常連勢に加えて、JRCAからヘイキ・コバライネン／北川紗衣組がシュコダ・ファビアで昨年に続き参戦し、福永修／齋田美早子組がシュコダ・ファビアEvo、今井聡／ジェイソン・ファーマー組がシトロエン・C3でRally2を走る予定だ。
日本勢ではRally4に新井大輝／立久井大輝（プジョー・208 Rally4）、ナショナル部門に勝田範彦／木村裕介組、眞貝知志／安藤裕一組（共にトヨタ・GRヤリス）などがエントリー。新井敏弘／松本優一組はスバル・WRX S4を投入する。
詳しいエントリーリストは以下の通りだ。
WRCラリージャパン2023 Rally1
|No.
|Competitor
|Driver
|Co-Driver
|Car
|69
|TOYOTA GAZOO RACING WRT
|Kalle ROVANPERÄ
|Jonne HALTTUNEN
|TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID
|33
|TOYOTA GAZOO RACING WRT
|Elfyn EVANS
|Scott MARTIN
|TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID
|11
|HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM
|Thierry NEUVILLE
|Martijn WYDAEGHE
|HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID
|8
|M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM
|Ott TÄNAK
|Martin JÄRVEOJA
|FORD Puma Rally1 HYBRID
|17
|TOYOTA GAZOO RACING WRT
|Sébastien OGIER
|Vincent LANDAIS
|TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID
|4
|HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM
|Esapekka LAPPI
|Janne FERM
|HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID
|18
|TOYOTA GAZOO RACING WRT
|Takamoto KATSUTA
|Aaron JOHNSTON
|TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID
|6
|HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM
|Daniel SORDO
|Candido CARRERA
|HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID
|16
|M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM
|Adrien FOURMAUX
|Alexandre CORIA
|FORD Puma Rally1 HYBRID
WRCラリージャパン2023 Rally2
|No.
|Competitor
|Driver
|Co-Driver
|Car
|20
|TOKSPORT WRT 3
|Andreas MIKKELSEN
|Torstein ERIKSEN
|SKODA Fabia RS
|21
|TOKSPORT WRT 3
|Nikolay GRYAZIN
|Konstantin ALEKSANDROV
|SKODA Fabia RS
|22
|KAJETAN KAJETANOWICZ
|Kajetan KAJETANOWICZ
|Maciej SZCZEPANIAK
|SKODA Fabia RS
|23
|HEIKKI KOVALAINEN
|Heikki KOVALAINEN
|Sae KITAGAWA
|SKODA Fabia
|24
|M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM
|Grégoire MUNSTER
|Louis LOUKA
|FORD Fiesta Mk II
|25
|DANIEL CHWIST
|Daniel CHWIST
|Kamil HELLER
|SKODA Fabia Evo
|26
|OSAMU FUKUNAGA
|Osamu FUKUNAGA
|Misako SAIDA
|SKODA Fabia Evo
|27
|ALEXANDER VILLANUEVA
|Alexander VILLANUEVA
|José MURADO
|SKODA Fabia Evo
|28
|EAMONN BOLAND
|Eamonn BOLAND
|MJ
|CITROEN C3
|29
|MIGUEL DÍAZ ABOITIZ
|Miguel DÍAZ ABOITIZ
|Rodrigo SANJUAN DE EUSEBIO
|SKODA Fabia RS
|30
|SATOSHI IMAI
|Satoshi IMAI
|Jason FARMER
|CITROEN C3
WRCラリージャパン2023 Rally3
|No.
|Competitor
|Driver
|Co-Driver
|Car
|31
|JASON BAILEY
|Jason BAILEY
|Shayne PETERSON
|FORD Fiesta Rally3
WRCラリージャパン2023 Rally4
|No.
|Competitor
|Driver
|Co-Driver
|Car
|35
|HIROKI ARAI
|Hiroki ARAI
|Hiroki TACHIKUI
|PEUGEOT 208 Rally4
WRCラリージャパン2023 Rally5
|No.
|Competitor
|Driver
|Co-Driver
|Car
|41
|KUNISAWA.NET
|Mitsuhiro KUNISAWA
|Masahiko KIHARA
|
RENAULT Clio RS Line
WRCラリージャパン2023 NATIONAL
|No.
|Competitor
|Driver
|Co-Driver
|Car
|32
|TOYOTA GAZOO RACING WRJ
|Norihiko KATSUTA
|Yusuke KIMURA
|TOYOTA GR Yaris（JRCar1）
|34
|SUBARU TEAM ARAI
|Toshi ARAI
|Yuichi MATSUMOTO
|SUBARU WRX S4（JRCar1）
|36
|TOYOTA GAZOO RACING WRJ
|Tomoyuki SHINKAI
|Yuichi ANDO
|TOYOTA GR Yaris（JRCar1）
|37
|TEAM BRIDE
|Yasuyuki SASAKI
|Kazuki MATSUSHITA
|TOYOTA GR Yaris（JRCar1）
|38
|K-ONE RACING TEAM
|Makoto HOTTA
|Haruo KAWANISHI
|TOYOTA GR Yaris（JRCar1）
|39
|WELLPINE MOTORSPORT
|Kohsuke MURATA
|Madoka UMEMOTO
|TOYOTA GR Yaris（JRCar1）
|40
|K-ONE RACING TEAM
|Yuta YAMAMOTO
|Kazuko TACHIKUI
|TOYOTA 86（JRCar2）
|44
|SUBARU TEAM ARAI
|Tohru NAKAYAMA
|Toshiro MATSUURA
|TOYOTA GR Yaris（JRCar1）
|45
|THREE FIVE MOTORSPORT
|Koji TAKATA
|Takashi SEKIMOTO
|TOYOTA GR Yaris（JRCar1）
|46
|HASRALLY
|Yasunori HAGIWARA
|Koichi HARADA
|SUBARU WRX Sti 2015（JRCar1）
|47
|WELLPINE MOTORSPORT
|Satoshi IRIE
|Satoshi KAGEYAMA
|TOYOTA Vitz（JRCar3）
|48
|MUSCLE RALLY
|Hiroyasu SHIMIZU
|Takahiro YASUI
|TOYOTA Yaris（JRCar3）
|49
|D-SPORT HALFWAY RACING RALLY TEAM
|Taisuke AIHARA
|Tsukasa HAGINO
|DAIHATSU Copen（JRCar3）
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