バレンティーノ・ロッシ、2023年も四輪レース続行へ。BMWへスイッチのWRTでGTワールドチャレンジ継続参戦

MotoGPで9度チャンピオンに輝いたレジェンドライダーのバレンティーノ・ロッシ。2023年シーズンも、彼はGTワールドチャレンジ・ヨーロッパへ引き続き参戦する。

ロッシは2021年限りでMotoGPの現役を引退したが、レースへの活動は継続。2022年には四輪レースへと転向し、Team WRTに加入しGTワールドチャレンジ・ヨーロッパへフル参戦した。

耐久とスプリント、そのどちらにもロッシは出場。ニコ・ミュラーとフレデリック・ベルビッシュと共に、ベストリザルト5位を記録している。

2023年に向けてWRTはそれまでのアウディとの関係を終了し、新たにBMWへとスイッチすることが、今年中盤には既に明らかになっていた。ロッシの来季についてはそれから明らかになっていなかったが、12月16日にチームが来季体制を発表。2023年も引き続きWRTから46号車 BMW M4 GT3駆り、GTワールドチャレンジ・ヨーロッパへ参戦すると明かされた。

なおチームメイトには変更があり、スパ24時間、ル・マン24時間で優勝経験もあるマキシム・マルタンとアウグスト・ファルフスのふたりとチームを組むことになる。

そしてロッシは、来年2月4~5日に行なわれるバサースト12時間レースへこの体制で初出走することも合わせて明らかにされた。

