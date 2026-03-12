アメリカ行きを手にするのは誰だ？ EXGEL MAXチャンプ、成績優秀者を『RMC TROPHY FINAL』に招待へ……賞典対象者は4月の第4戦で決定
EXGEL MAXチャンプの賞典を受けたドライバーは、今夏にアメリカ・インディアナ州で開催される『RMC TROPHY FINAL』に出場できることとなった。
写真：: EXGEL Motorsport
鈴鹿サーキットの南コースを舞台に開催され、隆盛を極めているカートシリーズ「EXGEL MAXチャンプシリーズ」。先日行なわれた開幕戦には、ミニMAX、ジュニアMAX、シニアMAXの3クラス合計で116台のマシンが集まった。
この3クラスの成績優秀者には、アメリカで開催されるレースへの招待が賞典として贈られる。そしてその参加レースが、RMC TROPHY FINALになることが決まった。
RMC TROPHY FINALは、7月31日から8月2日にかけて、アメリカ・インディアナ州のニューカッスルモータースポーツパークで開催されるレース。日本にはないタイプのコースで経験を積むことができる、貴重な機会となる。
この大会には、2年前にも3人のドライバーがEXGEL MAXチャンプから派遣されており、今年は2年ぶりにEXGEL MAXチャンプのドライバーが挑むことになる。招待条件は、EXGEL MAXチャンプ 2026のミニ・ジュニア・シニア3クラスの、第4戦終了時点でのシリーズポイント最上位者各1名となっている。賞典を得たドライバーは、走行・エントリー料、シャシー・エンジン等の車両やタイヤ・ガソリンの消耗品、現地メカ費用が無償となる。
EXGEL MAXチャンプの第3戦・第4戦は4月11日（土）、12日（日）に開催される。この週末でアメリカ行きの切符を誰が手にするのかが決まるため、熱戦が繰り広げられることになるだろう。
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
アメリカ行きを手にするのは誰だ？ EXGEL MAXチャンプ、成績優秀者を『RMC TROPHY FINAL』に招待へ……賞典対象者は4月の第4戦で決定
不満続出のF1新ルール、フェラーリ代表は様子見を進言「性急に行なうのは間違いだ」
初戦からポイント獲得のアウディ、自社製PUのポテンシャルに自信「トップクラスのメーカーのひとつになる」
F1分析｜最強メルセデス、同じPU使うカスタマーチームとの差が大きく開いたのはなぜか？
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。