EXGEL MAXチャンプ

アメリカ行きを手にするのは誰だ？　EXGEL MAXチャンプ、成績優秀者を『RMC TROPHY FINAL』に招待へ……賞典対象者は4月の第4戦で決定

EXGEL MAXチャンプの賞典を受けたドライバーは、今夏にアメリカ・インディアナ州で開催される『RMC TROPHY FINAL』に出場できることとなった。

RMC TROPHY FINAL

写真：: EXGEL Motorsport

　鈴鹿サーキットの南コースを舞台に開催され、隆盛を極めているカートシリーズ「EXGEL MAXチャンプシリーズ」。先日行なわれた開幕戦には、ミニMAX、ジュニアMAX、シニアMAXの3クラス合計で116台のマシンが集まった。

　この3クラスの成績優秀者には、アメリカで開催されるレースへの招待が賞典として贈られる。そしてその参加レースが、RMC TROPHY FINALになることが決まった。

　RMC TROPHY FINALは、7月31日から8月2日にかけて、アメリカ・インディアナ州のニューカッスルモータースポーツパークで開催されるレース。日本にはないタイプのコースで経験を積むことができる、貴重な機会となる。

　この大会には、2年前にも3人のドライバーがEXGEL MAXチャンプから派遣されており、今年は2年ぶりにEXGEL MAXチャンプのドライバーが挑むことになる。招待条件は、EXGEL MAXチャンプ 2026のミニ・ジュニア・シニア3クラスの、第4戦終了時点でのシリーズポイント最上位者各1名となっている。賞典を得たドライバーは、走行・エントリー料、シャシー・エンジン等の車両やタイヤ・ガソリンの消耗品、現地メカ費用が無償となる。

　EXGEL MAXチャンプの第3戦・第4戦は4月11日（土）、12日（日）に開催される。この週末でアメリカ行きの切符を誰が手にするのかが決まるため、熱戦が繰り広げられることになるだろう。

