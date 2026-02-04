本文へスキップ

EXGEL MAXチャンプ

EXGEL MAXチャンプの2026年開催スケジュールが決定。今年は全3大会6レースに拡大

2026年のEXGEL MAXチャンプは、全6レースでの開催となる。

編集:
優先ソースとして追加する
MAXChamp 2026

MAXChamp 2026

写真：: EXGEL Motorsport

　鈴鹿サーキットの南コースを舞台に開催されるカートシリーズ、ロータックス・マックス・チャレンジ（ROAX MAX CHALLENGE／RMC）鈴鹿シリーズで開催されるMAXチャンプが、2026年シーズンは3大会6戦にわたって行なわれることが発表された。

　ROTAX社のエンジン付きカートを使用して争われるRMCは、様々なクラス分けがなされており、世界各国で共通のレギュレーション下で行なわれる。日本でも複数のシリーズが開催されており、鈴鹿サーキット南コースを舞台に行なわれる鈴鹿シリーズは、カート用のプロテクターやパッドなどを手掛けるEXGELがサポート。そのうちジュニアとシニア、そしてミニが、EXGEL MAXチャンプとして2024年から施行。参戦台数も年々伸びている。

　昨年は全3大会5レースでの開催だったが、今季はそのレース開催数が6に増え、以下の通り行なわれることになった。

第1大会　ラウンド1：2月28日（土）・ラウンド2：3月1日（日）
第2大会　ラウンド3：4月11日（土）・ラウンド4：4月12日（日）
第3大会　ラウンド5：7月11日（土）・ラウンド6：7月12日（日）

　MAXチャンプの3カテゴリーで優秀な走りを見せた選手は、アメリカの大会に参戦する際のサポートを受けられることになり、アメリカから優秀な選手を招致することも検討中であるという。また一昨年から日米交換留学として日本のレースに参戦するジャクソン・ポーターとマイカ・ポーターも引き続き参戦予定だ。

　そしてWRC（世界ラリー選手権）に参戦中の勝田貴元がアドバイザーに、スーパーフォーミュラとスーパーGTに参戦する笹原右京がアンバサダーに就任。スーパーフォーミュラとスーパーGTで活躍中の佐藤蓮、野村勇斗のふたりも、ドライビングコーチを務め、大会をサポートする。

　昨年はホンダ・レーシングスクールとの提携もスタートさせたEXGEL MAXチャンプ。今年のシリーズも要注目である。

