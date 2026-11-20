F1

岩佐歩夢、来季もレッドブル系F1チームで役割を得るのか？ 本人は「色々話がある」とコメントも多くは語らず

2027年シーズンの動向が注目されるひとりである岩佐歩夢。既に決まっていることもあるようで、多くを語ろうとしなかった。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/20 10:12

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写真：: Mark Thompson / Getty Images

スーパーフォーミュラの2026年最終大会をランキング2番手で迎えた岩佐歩夢。シリーズ連覇は厳しい状況となっているが、いずれにせよ彼が来季どういったレース活動をするのか注目される。

2025年のスーパーフォーミュラ王者である岩佐は今季、スーパーフォーミュラに継続参戦をしながら、レーシングブルズのリザーブドライバーを務めてきた。ただ今季は角田裕毅もレッドブルとレーシングブルズの両チームでリザーブに名を連ねており、アイザック・ハジャーの負傷でレッドブルのシートが空いた際には、リアム・ローソンが彼の代役を務め、空いたレーシングブルズのシートにはF1でのレース経験がある角田が収まった。

今季もフリー走行1回目には度々登場しているものの、未だグランプリ出走を果たせていない岩佐。来季はF2で活躍したニコラ・ツォロフがレッドブルとレーシングブルズのリザーブとなることが発表されているが、岩佐は引き続きレッドブル陣営に残ることになるのだろうか？

Ayumu Iwasa, TEAM MUGEN AUTOBACS

写真: Masahide Kamio

来季に向けてはF1パドックに残ることを優先するのか、それとも違ったカテゴリーに目を向けているのかと岩佐に尋ねたところ、「F1に関しては色々話があるので、それ次第かなと」と答えた。

それはF1に関する契約がまとまってから、今後のことを考えていくということなのか？ 岩佐は「正直もう決まっていることもある」と明かしたが、それ以上の詳細について話すことはなかった。

岩佐は2023年にF2を“卒業”してからも、スーパーフォーミュラと並行してイギリス・ミルトンキーンズにあるレッドブルのファクトリーでシミュレータ業務を行なってきた。新陳代謝の激しいF1の世界で未だ重要な役割を得ているのは、レッドブルから一定の評価を受けている裏返しとも考えられる。

レッドブルから評価をされている感覚はあるかと尋ねると、「……あるんじゃないですかね（笑）。そこは何とも言えません」と話し、そのままインタビューゾーンを去っていった。普段から将来のことについては無難なコメントに終始する印象の岩佐だが、今回も余計なことは喋るまいという意識なのか、言葉数は少なかった。

ポイントリーダーの太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）に対して32.5ポイントのビハインドを背負って鈴鹿大会を迎えた岩佐。逆転のためには2戦2勝でシーズンを締めくくりたいところだが、FP1では8番手、FP2では5番手に終わった。

岩佐は金曜日の走行を振り返り、「基本的にはパフォーマンス不足。明日に向けてはかなり大きなステップを踏んでパフォーマンスを上げていかないと勝負できない」と厳しい見立てであった。

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