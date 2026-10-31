F1 メキシコシティGP

岩佐歩夢、久々のF1実走行も完璧に任務完了「以前との違いをハッキリ感じました」 メキーズ代表も絶賛

レッドブルのマシンでF1メキシコシティGPのFP1に出走した岩佐歩夢は、5番手タイムをマーク。この走りをチームも絶賛している。

田中 健一

編集: 2026/10/31 1:39

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Ayumu Iwasa, Red Bull Racing

写真：: Red Bull Content Pool

F1メキシコシティGPのフリー走行1回目でレッドブルのマシンを走らせた岩佐歩夢は、堂々の5番手タイムを記録。しかもミディアムタイヤを履いたマシンの中では最速だった。

この走りを、チーム代表のローレン・メキーズも賞賛。岩佐自身も「限界まで攻める自信を与えてくれた」と語った。

岩佐はメキシコシティGPのFP1で、マックス・フェルスタッペンに代わってレッドブルRB22を走らせた。上位勢はソフトタイヤで最速タイムをマークした中、岩佐はミディアムタイヤでアタック。1分19秒113を記録し、5番手となった。

このタイムは、ソフトタイヤを履き最速だったシャルル・ルクレール（フェラーリ）から0.985秒遅れ。しかもミディアムタイヤを履いた中では最速であったという点でも、優秀なアタックだったと言えよう。

「再びコースを走れて最高でした。FP1では順位やラップタイムはあまり気にせず、ただ自分の仕事に集中するだけです」

岩佐は走行終了後にそう語った。

「モンツァで最後のこのマシンを走らせてから、少し時間が経ってしまいました。しかし前回との違いをハッキリと感じることができました。低速コーナーでも高速コーナーでも、マシンは良いパフォーマンスを発揮し、限界まで攻める自信を与えてくれました」

「速さも感じられたので、ドライブするのがより楽しかったです。週末の残りのセッションに活かせる明確なフィードバックもできたので、僕にとっては充実したセッションでした」

チーム代表のメキーズも、岩佐の走りを賞賛した。

「本当に厳しい状況だった。初日は我々だけではなく、みんなにとって厳しい状況だ。標高が高く、グリップが非常に低い上、車体やシャシーへの負担も大きいからね」

「しかし良い点を挙げるとすれば、FP1でのアユのセッションが非常に良かったことだ。彼は素晴らしい仕事をしてくれた」

「いきなりマシンに乗り込み、あれだけの走りをするのは非常に難しいことだ。しかし、彼はそれをやってのけたんだからね」

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