F1 メキシコシティGP

岩佐歩夢が堂々5番手。将来に向け好パフォーマンスでアピール。ベスティ3番手も驚異的！｜F1メキシコシティGPフリー走行1回目

メキシコシティGPのフリー走行1回目では、ルーキー枠で走ったふたりが躍動。ベスティが3番手、岩佐歩夢が5番手となり、強烈な印象を残した。

田中 健一

編集: 2026/10/30 19:54

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Ayumu Iwasa, Red Bull Racing

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

F1第19戦メキシコシティGPのフリー走行1回目が行なわれ、シャルル・ルクレール（フェラーリ）がトップタイムをマークした。レッドブルのマシンを走らせた岩佐歩夢が、ミディアムタイヤながら堂々の5番手タイムを記録。またメルセデスのマシンに乗ったフレデリック・ベスティも、3番手という素晴らしい走りを見せた。アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソも7番手と好発進である。

標高2200mという高地メキシコシティを舞台に行なわれる今週末のメキシコシティGP。その最初のセッションとなるFP1は、気温22度、路面温度44度というコンディションでスタートした。

標高が高いため空気が薄く、空気抵抗、ダウンフォース量、冷却性能、そしてエンジンの吸気など、通常のグランプリとはコンディションが異なる要素が多く、このFP1でチェックすべきことが多数ある。

ただ多くのチームがこのセッションで、レギュレーションで義務付けられているルーキードライバーを起用した。なんとフェラーリを除く10チームがルーキードライバーを起用。レッドブルのマックス・フェルスタッペンのマシンには岩佐歩夢が、ハースのエステバン・オコンのマシンには平川亮が乗り込んだ。

また体調不良によって出走可否が心配されたアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）やセルジオ・ペレス（キャデラック）も、なんとかマシンに乗り込んだ。

セッション序盤に速さを見せたのは岩佐だった。岩佐はハードタイヤを履き、オリバー・ベアマン（ハース）やシャルル・ルクレール（フェラーリ）を上回る1分21秒351を記録し、一時タイムシートの首位に立った。

ただその後、メルセデスのアントネッリが1分20秒814を記録して首位に浮上。アービッド・リンドブラッド（レーシングブルズ）やニコ・ヒュルケンベルグ（アウディ）、そしてフェルナンド・アロンソ（アストンマーティン・ホンダ）らが岩佐のタイムを上回っていった。

各車のペースはどんどん上がり、ルクレールが1分19秒197を記録。アントネッリも1分19秒台を記録し、さらにペース上げようとしたが、最終コーナーでミスがあり、タイムを更新することができなかった。

またF1初登場のニコラ・ツォロフもレーシングブルズのリアム・ローソンのマシンに乗り込み、セッション序盤7番手タイムを記録した。

岩佐は一旦ピットに戻り、再びコースイン。するとこのセッション3台目となる1分19秒台を記録し、3番手に上がった。

こちらもF1公式セッション初登場のフレディ・スレイター（アウディ）にとっては受難。セッション開始直後は空力計測装置を装着したが、その後コースインした時にはまず冷却ファンを取り付けたままコースインしてしまい、セッション後に審議となることが決まった。そのファンを取り外して走行し直したが、今度は別のトラブルが発生。チームはスレイターに対して、ピットインするように指示した。

セッション折り返しを迎える頃から、2セット目のタイヤを履くマシンが出始めた。ソフトタイヤに履き替えたルクレールは一気に1分18秒128までトップタイムを更新した。アントネッリも1分18秒台を記録したが、ルクレールには0.7秒及ばなかった。

多くのマシンが2セット目にソフトタイヤを選ぶ中、岩佐はミディアムタイヤを装着。1分19秒272を記録して5番手となった。このタイミングで同じレッドブルに乗るアイザック・ハジャーはソフトタイムを履き1分19秒545……岩佐に及ばなかった。

岩佐はその後、1周のクールダウンラップを挟んで再度アタック。1分19秒113で4番手に上がった。またメルセデスのジョージ・ラッセルのマシンに乗ったフレデリック・ベスティは、ソフトタイヤを履いて1分18秒787を記録。3番手とした。

アストンマーティンのアロンソも調子が良く、ミディアムタイヤで7番手を記録。ただチームメイトのジャック・クロフォード（ランス・ストロールのマシンをドライブ）がターン1でトラブルによりストップし、バーチャル・セーフティカーの原因となってしまった。

また好走を続けていたツォロフは、「右足に血が流れていない」と訴えてピットに戻り、一旦シートから立ち上がった。シートやベルトの締め付けがうまくいっていないようだ。

セッション最終盤には、スレイターがコースに復帰。タイムを計測することができた。

結局ルクレールがトップタイムでこのセッション終了。2番手にはアントネッリが入った。3番手にはルーキー枠ながらベスティがつけた。4番手はハミルトンだった。

5番手には岩佐歩夢。ミディアムタイヤで履いたドライバーの中では堂々の最速タイムであり、ソフトタイヤとのパフォーマンスを考えれば、かなり良いタイムだったと言えるだろう。しかもレギュラードライバーでありソフトタイヤを履いたもう1台のレッドブル、ハジャーに0.5秒ほどの差をつけた。

6番手にはアルピーヌのピエール・ガスリーが並び、その後方7番手にはアストンマーティン・ホンダのアロンソ。このアロンソもミディアムタイヤを履いており、そのパフォーマンス差を考えると、このFP1の中では中団グループ最速と言っても良さそうだ。

マクラーレンのオスカー・ピアストリが8番手、以下オリバー・ベアマン（ハース）、アービッド・リンドブラッド（レーシングブルズ）というトップ10の顔ぶれとなった。

なおルーキードライバーではツォロフが12番手、ガブリエル・ミニ（アルピーヌ）が14番手、平川（ハース）が15番手、レオナルド・フォルナローリ（マクラーレン）が17番手、クロフォード（アストンマーティン）19番手、ルーク・ブラウニング（ウイリアムズ）20番手、スレイター21番手、コルトン・ハータ（キャデラック）22番手となった。

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