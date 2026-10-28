F1 アメリカGP

海外F1記者の視点｜アストンマーティン・ホンダ決裂報道は事実無根。誤解から生じた話題がひとり歩き……一部メディアの”大騒ぎ”

アストンマーティンがホンダを見限り、レッドブル・パワートレインズと交渉しているという報道がなされている。しかし現時点ではその可能性はほぼないと言えるだろう。

Ronald Vording

編集: 2026/10/28 10:17

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

写真：: Joe Portlock / Getty Images

F1アメリカGPの日曜日、サーキット・オブ・ジ・アメリカズで起きた最も注目すべき出来事は、コース上ではなくパドックで起きた。レース後恒例の記者会見で、アストンマーティンとレッドブルの代表者は、レースとはほとんど関係ない話題について質問を受けたのだ。

アストンマーティンのチーフ・トラックサイド・オフィサーであるマイク・クラックと、レッドブルのチーム代表であるローレン・メキーズは、将来ふたつのブランドが提携する可能性を否定できるかと問われたのだ。これは非常に異例な質問であり、両者ともこの質問が投げかけられた時には驚きの表情を浮かべた。

この件については、状況の背景が必要だろう。

事の発端はBBCが発信した記事と、その記事の不適切な解釈にある。BBCのF1特派員であるアンドリュー・ベンソンのQ＆Aコラムで、レッドブル・フォードのパワーユニット（PU）が1年目から非常に高い競争力を発揮していることを踏まえ、カスタマーチームが関心を示す可能性はあると思うかという質問があった。

この質問に対してベンソン記者は、現在F1チームの中で、PUメーカーを探しているチームはないことを明確に示した。その上で、ホンダのPU開発が遅れていることが明らかになった時、アストンマーティン、特にチームオーナーのローレンス・ストロールが受けた衝撃についても指摘した。

当初は多少の疑義が生じたし、将来に向けた検討も行なわれたようだ。しかしアストンマーティンは、ホンダへの全面的な信頼を維持することを決定。BBCの記事もこの点を正しく強調していた。唯一可能性として言及されたのは、例えば2027年もしくは2028年にホンダが期待されたような飛躍を遂げられなかった場合、こういう疑念が再び浮上するかもしれないという点であった。

しかしF1のみならず、今のメディアの環境下ではよくあることだが、この話はその後独り歩きしてしまう。複数の関係者によれば、尾鰭がたっぷりと付き、本来あるべき以上の話題になってしまった。

F1のパドックで多くの人が話題にすれば、それ正当かどうかは関係なく、自動的に話題が広がり、それが報道につながる。まさに雪だるま式に膨れ上がる現象である。

重要なのは、こういう話題は冷静に捉えることだ。

■アストンマーティンの見解：ワークス契約の可能性を放棄するのは時期尚早

Shintaro Orihara, Honda Racing Corporation Trackside General Manager and Chief Engineer

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

日曜日のレース後、クラックとメキーズは、アストンマーティンとレッドブル・パワートレインズの間で交渉が行なわれていることを否定できるかと問われた。この質問は、BBCが発信した記事で指摘された以上のことを暗示しているのは言うまでもない。

クラックは、アストンマーティンのホンダとの長期的な関係を改めて強調した。

「私が言えることは、我々には長期的なパートナー……つまりホンダがいるということだ。彼らは今週末には500回目のレースを迎えた。そして我々が共に初勝利を挙げる時も、我々は共にいるだろう」

クラックはそう語った。

現在のパートナーシップ、そしてワークス契約には、理論上は計り知れない可能性を秘めていることを指摘しておく必要がある。確かに、ホンダはまだ目標としているレベルには程遠いが、彼らは過去にも、困難な状況を好転させる能力があることを証明してきた。2015年にマクラーレンと組んだ時には大きく躓いたが、最終的にレッドブルで大成功を収めたことを考えれば、それは明らかだ。

これは、アメリカGPの金曜日に行なわれたFIA公式会見に登壇したエイドリアン・ニューウェイ代表の発言にも関連している。レッドブルで苦しんでいた時のモチベーションについて尋ねられた際、ニューウェイは当時のエンジンパートナーと、現在のホンダとの関係における決定的な違いを暗に指摘した。

「シャシー設計者として、PUメーカーの不調は仕方のないことであり、受け入れるしかない。しかし不調であり、問題解決に向けて努力する姿勢がまったく見られない場合は話はまったく別だ。非常に厳しい」

「2014年の我々は、まさにそのような状況に直面した。そして2019年にPUサプライヤーがホンダに変わるまで、その状況は改善されなかった。当時の私の苦痛と苛立ちは、想像に難しくないだろう」

しかし今のホンダの状況は、ニューウェイが言う2014年の頃とはまるで異なる。ホンダは現状を痛切に認識しており、状況を好転させるためにあらゆる手段を講じている。ニューウェイ代表も、この点を強調した。

「ホンダには現在、多くのエネルギーがあり、多くのプロジェクトが進行中だ。それらの開発はまだ初期段階にあるのかもしれないが、我々はそれらに大きな可能性を感じている」

これはホンダの決意を示すと共に、長期的なポテンシャルがある可能性を物語っている。

そしてアストンマーティンも、チームの進化における次のステップとして、意図的にワークス契約を選択した。

ワークス契約は、カスタマーチームとして活動するよりもはるかに優れたパートナーシップを構築するチャンスを提供するだけでなく、PUをシャシーに効果的に統合し、お互いに協力し合うという潜在的なメリットをもたらす。これはニューウェイとホンダが2027年の重要な優先事項として挙げている点である。両ブランドともその可能性を十分に認識しており、ワークス契約を破棄することは極めて考えにくい。もしそうなるのであれば、実に短絡的な反応だと言えるだろう。

■レッドブルの視点：カスタマーチームへの供給準備はまだ整っていない

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Photo by: Jayce Illman / Getty Images

アストンマーティンの視点からすれば、現状の路線を継続し、時間をかけてこのワークスパートナーシップの成果を享受することが、極めて理に適ったことだと言える。

そしてもちろん、レッドブル側の事情も考慮する必要がある。確かに、フォードとの共同開発によるレッドブル独自のPUプロジェクトは、多くの人が予想していたよりもはるかに順調なスタート切った。しかしメキーズ代表によれば、だからといって同社が、すぐにカスタマーチームへの供給に踏み切るほどの準備ができているとは限らないという。

「エンジンの性能について、望まない形で多くの好意的な報道をされてしまった。おかげで多くのチームから、注目を集めることになったよ」

メキーズ代表はADUOのトークン付与の対象とならなかったことに言及しながら、そう笑顔で語った。

「別のチームにPUを供給するために、誰かと真剣な話し合いをしているかって？ それはノーだ。まだその準備はできていない。今後5年間、PUを供給する予定が確定しているかという問いに関してもノーだ。今後5年間で何が起きるか分からないからね」

「しかし我々としては、PUの改良、車両への統合性能を向上し、そしてトップレベルのライバルに追いつくために、まだまだやるべきことがたくさんある。レーシングブルズに加えてもう1チームにPUを供給することを検討できる段階になる前に、これらの課題を克服しなければいけない。だから、今後1年ほどは何も変わらないだろう」

各PUメーカーがカスタマーチームのPUを供給する主な理由のひとつは、開発に役立つデータを収集するためだ。ホンダは現在アストンマーティンにしかPUを供給しておらず、しかも信頼性の問題が多発したため、プレシーズンテストと開幕戦でほとんどデータを収集できなかった。これが、ホンダの足枷となっている可能性がある。

一方でレッドブルにとっては、カスタマーチームを増やすメリットは今のところはない。レーシングブルズという姉妹チームを、いわばカスタマーチームとして抱えているからだ。つまり、データ収集に利用できるマシンは4台ある。

つまりアストンマーティンとレッドブルの双方の視点から見ても、現時点で両者が提携することは、決して現実的な選択肢ではない。最近広まっている憶測は、まさにその点を踏まえて、つまり適切な文脈で捉えることが重要だ。

ホンダの開発状況が注目を集めることは理解できる。しかし今のところ、アストンマーティンがホンダに三行半を突きつけ、レッドブルと交渉しているという話は、今のF1パドックやメディアのレベルを特徴付けるひとつの例……まさに些細なことをきっかけにでっち上げられた大げさな騒ぎである。

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