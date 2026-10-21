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F1とホンダジェット、eVTOLをつなぐ技術と人材の循環 賛否両論”ジョブ・ローテーション”とは一体何か……HRC渡辺社長に訊く

今季のF1でホンダが苦しんでいる一因だと指摘されることもある”ジョブ・ローテーション”システムとは一体何なのか？ HRC渡辺康治社長に尋ねた。

田中 健一

編集: 2026/10/21 9:01

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

ホンダのF1パワーユニット（PU）開発体制は、他のF1参戦メーカーとは大きく異なる。フェラーリもメルセデスも、そしてアウディやレッドブルも、F1用PUを開発する専門会社があり、専門のスタッフが就いている。

一方でホンダは、ホンダ・レーシング（HRC）というレース専門の会社がPU開発を担っているものの、その開発スタッフ／エンジニアは、本田技研工業や本田技術研究所から異動してやってきたいわゆる”会社員”であり、今後も他の部署に異動する可能性がある。つまり日本企業で一般的なジョブローテーション制度を活用しているわけだ。このことについては、F1を戦う上で賛否両論あり、今季厳しい戦いを強いられているひとつの理由であると言われることもある。

しかしこのジョブローテーションがどんなものであり、どんな意味があるのか、それについての理解は進んでいないのではないかと感じられることもある。

「まずジョブローテーションというか、F1の最前線で得た技術や経験を、お客様に買っていただく商品の開発、もしくは将来の技術に循環していくという考え方があります。それは創業者の本田宗一郎の考え方であり、踏襲してきました。同じ姿勢なんです。それがベースにあります」

HRCの渡辺康治社長はそう説明する。

「eVTOLやホンダジェット、それから燃料電池、全固体電池、そして宇宙……まだ見たことのない新しい技術を作る冒険のような開発に、F1の開発を経験した人を充ててチャレンジし、その世界一の経験や自信を活かしてプロジェクトをリードしてもらうということが、世界のお客様のために仕事をしているホンダにとっては、極めて大事なことなんです」

「そして実際に、F1を経験した彼らは、そういうプロジェクトを間違いなくリードしてくれています。このことは、会社にとっても大きな財産になっています。これは非常に重要なことです」

しかしその逆もあるという。ホンダジェットやロケットを開発した知見が、F1開発に活かされることもあるのだ。

「逆のこともあります。eVTOLや宇宙、ジェットなどの開発で培われた技術が、F1の開発の中に入ってくることもあります。そのことは、F1における我々のレベルを引き上げてくれます」

「ともすると視野が狭くなってしまいそうなところに、技術やアイデアの引き出しを増やしてくれることにも繋がります。そういう形は、お互いにとって良い効果があると信じているので、この形は続けていきたいなと思います」

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■レース専門スタッフも確保

2021年までF1用PUの開発を率いていた浅木泰昭氏も、F1開発の前は軽自動車『N-BOX』のプロジェクトリーダーだった人物。N-BOXと言えば、今も日本で最も多く売れている自動車である。

浅木氏は以前我々のインタビューで、「レギュレーションがある中で戦うという点では、F1も軽自動車も同じです」と言っていた。これもジョブローテーションの一例と言うことができるだろう。

渡辺社長は続けて、こういうことも語ってくれた。

「我々はレースだけをやっている会社ではありません。ですから、レースというフィールドを使って、とにかく勝ちを徹底的に目指すことでエンジニアが鍛えられる……そういうことなんだと思います。ただ参戦すればいいというわけではありません。勝利を目標にやるからこそ、エンジニアを育てられるんです」

「徹底的に勝ちに行く、それによって未来の技術、ホンダの技術が出来てくる……我々HRCはそこに貢献できればと思っています」

とはいえジョブローテーションとは言っても、全員が全員入れ替わるわけではない。かつては二輪レース専門だったHRCにF1も含む四輪レース部門を移管したことで、レース専任のエンジニアが常駐する、その基盤も確保されている。

「誤解がないように申し上げておくと、全員をジョブローテーションしているわけではないです。レースのプロをちゃんと持っているということは説明しておきたいです」

「その部分はブレないで、レースの技術を常に高めていくということをやってもらいながら、ある一定の部分をジョブローテーションで入れ替えていくということをやっています」

■F1用PU開発LPL交代の理由

なお先日、HRCはF1パワーユニットの開発体制を変更。10月1日付けで、LPL（ラージ・プロジェクトリーダー）が角田哲史氏から深尾洋一郎氏に変わった。これもジョブローテーションの一端であると、渡辺社長は言う。

「重要なポジションに関しては、ホンダ・グループとして常にジョブローテーションを考えています。その中で、交代するタイミングを見計らっていました。2026年いっぱいなのか、それともスペック2のPUを投入したタイミングなのか」

「ただ2027年に向けてレギュレーションが少し変わるということも考えると、このスペック2の投入が済んだタイミングが良いだろうということで、交代しています」

今季のF1でのパフォーマンスは、正直言って上がっていない。しかしそのことと今回の人事は、全く無関係であると渡辺社長は強く断言する。

「そのこととは別です。どこかのタイミングで、次の世代にリーダーを変えて、角田から色々な技術を引き継いでもらって、またさらに開発スピードや効率も上げ、新技術にチャレンジしていく……そういう若いリーダーに変えていくという必要性は常に考えています。その一番スムーズなタイミングだったということです」

ただこれまでPU開発のLPLは、浅木氏も角田氏も、キャリアのほとんどでエンジン開発に携わってきた、いわゆる”エンジン屋さん”である。しかし新任の深尾氏は制御系専門のエンジニアである。

なぜ深尾氏を次期LPLにという人事になったのか？ この理由について渡辺社長はこう説明する。

「もちろん深尾は、これまでLPL代行という立場でしたから、LPLに昇格するというのは順当な人事です」

「しかも彼はエンジン全体を分かっている人物ですから、それも踏まえてLPLに抜擢しました。専門性で言えば確かに制御系ですし、今回のレギュレーションでは、制御系が非常に重要になっているという面もあります」

「ただそれより重要なのは、全体の技術を見るという大きな視点です。リーダーですから、そのための資質も必要です。開発スピード、チャレンジしていくというか、新しい技術を見極めてやっていくという姿勢やポテンシャルを評価しました」

「そしてこれまでLPLを務めてきてくれた角田にはF1のプロジェクトに残ってもらって、深尾を支えてもらうことになっています」

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