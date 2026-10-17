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【HRC渡辺康治社長独占インタビュー】厳しい戦い続くアストンマーティン・ホンダ、一体何が起きているのか？

ホンダ・レーシングの渡辺康治社長に、苦しんでいるF1用パワーユニットの現状について話を聞いた。

田中 健一

編集: 2026/10/17 3:21

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Koji Watanabe, Honda Racing

写真：: Motorsport.com / Japan

今シーズン苦しい戦いを強いられているアストンマーティン・ホンダ。エイドリアン・ニューウェイが開発を率いたマシン、新しいファクトリー、そしてホンダ製のワークスパワーユニット（PU）が集まり、期待が大きく高まったのは当然のことだ。しかしその期待とは裏腹に、シーズンを通して低迷……一体何が起きているのか、読者の皆様としても、困惑するのも当然のことだろう。

そこでmotorsport.com日本版では、ホンダ・レーシング（HRC）の渡辺康治社長にインタビューを申し込み、これをご快諾いただいて、HRCのF1パワーユニット開発拠点であるHRC Sakuraにお邪魔した。そして今何が起きているのか……それをできる限り率直にお答えいただけるよう、渡辺社長にお願いをした。

なお渡辺社長は、今年限りでの退任が発表された。来年の1月1日から、現副社長の安田啓一氏が新たに社長を務めることになる。このインタビューは、それが発表されるちょうど1週間前に行なわれた。

「今シーズンを振り返ると、やはり厳しいと言わざるを得ないと思います。何度も言っていることですが、新しいレギュレーションの中、新しいチーム、新しい燃料とオイル、そしてドライバー……全てが新しいという状況で、我々も志高くやってきたし、そこは変わっていませんが、想定以上に厳しい状況です」

渡辺社長はそう語り、さらに次のように続けた。

「しかし勝ちにこだわる姿勢は崩してはいけませんし、我々が目標設定したところに向けて、毎戦少しでも良くしていって、先に繋がるような、そういう努力を続けていかなければいけない。今、そう思っているところです」

■ホンダのパワーユニットは本当に劣っているのか？

Honda RA626H power unit

写真: Honda

しかしアストンマーティン・ホンダは、なかなか光るところを見せられずにいる。マシンが悪いと言われることもあれば、ホンダのPUのパフォーマンスが劣っていると言われることもある。オンボードカメラの映像を見ていると、非常にドライブしにくいマシンに見えることもあれば、ドライバーは「パワーが足りない」と訴える。外から見ると、苦戦の原因は何か、実に分かりにくい。

そんな中で渡辺社長に、「ホンダのPUのパフォーマンスは劣っているのか？」と率直に尋ねてみた。これについて渡辺社長は、こう語った。

「FIAがADUO（追加開発・アップグレード機会）のために測定したパフォーマンスレベルから言えば、他のメーカーのPUに比べて、明らかに劣っているのだろうと思っています。もちろん、ライバルのPUの数値を正確に把握することはできないので、FIAの数字を信じればということですけどね」

「ドライバーも言っていますが、やっぱり一番大きいのは、パワーが他に対して足りないというところです。そのためスペック2のPUでは、その足りないパワーを段階的に上げていくことを目指していました」

「そのスペック2で狙っていたパワーは達成できましたが、燃焼の仕方とかを少し変えたりしたので、それによってドライバビリティの部分が、スペック1の最初の頃のような感じになってしまいました」

「そこに関しては、ハード面でも制御の面でも、時間をかければ改善できます。厳しい戦いの中でも、ドライバビリティに関しては改善してきているのが確認できています。ただ、やはりパワーが足りていません。それに向けて改善していかなきゃいけないということです」

しかしレギュレーションが大きく変わったとはいえ、昨年までチャンピオンを争う位置にいたホンダのPUがこれだけ苦しむというのは、意外である。一体なぜこうなってしまったのか？

「やっぱり、きっかけは開発のスタートが遅かったということだと思います」

そう渡辺社長は語った。

「HRCをレース開発会社としたことで、基礎研究レベルでもF1の火を絶やさないということはやってきました。だから、F1の開発がゼロになったことはありません。しかし2023年に再参戦を発表した際、速やかに開発体制を作り上げなければいけなかったのですが、それに時間がかかってしまいました」

「再参戦を下す決断が他よりも1年遅れたこと、そして開発体制を整えるのに時間がかかったことで、ほぼ2年棒に振ってしまったということがありました。その中で、時間がかかるバッテリーやモーターの開発にまずは注力することになり、その部分では目標通りにできたと思いますが、その分ICE（エンジン）の開発が遅れたということがあります」

「最初から完全な体制で開発がスタートできれば、リソースを電動部分とエンジンに振り分けられることができたはずです。でも当初は手薄ではあったので、先に電動領域の開発をスタートさせ、その後でエンジンの開発に注力したんです。そこで追いつくべく開発を進めていったのですが、今度は予算制限と稼働時間の上限に抵触してしまい、最終的に遅れを取り戻せませんでした」

開発体制を整えるのに時間がかかったのは、F1以外の部署から人員を異動させるのが大変だったからだと渡辺社長は言う。曰く、F1の開発部門にいるスタッフは、各部門のプロジェクトリーダークラスの優秀な人材ばかりであり、異動が決まったからといって即座にF1開発に着手できるわけではなかったという。

「もちろん数は言えませんけど、第四期の参戦が終わった後、F1を担当していたエンジニアの多くは、2022年の3月31日をもってカーボンニュートラルや先進技術の開発部署に異動しました。F1に再参戦する時に、そのエンジニアを全員戻せばいいということではありません。中途採用したり、別部門から来てもらった人もいました」

「ただ、F1を担当していたエンジニアは、それぞれ重要なポジションについていました。ですから、再びF1開発に戻すということは簡単にはできません。それぞれのポジションで、引き継ぎをしなければいけないこともあります。ですから、全員が揃うのには随分時間がかかったというところは確かにあります」

「F1開発を担当するエンジニアは、他の部署に行けばプロジェクトリーダークラスの人たちばかりです。どんな会社でも、そういうクラスの人を異動させるのは簡単ではないと思います」

つまり、プロジェクトリーダーだらけの組織。それがホンダのF1開発チームなのだ。

■高い目標を達成するため、エンジンをゼロから再開発

HRC Sakura

写真: Honda

ただ現実には、ホンダPUのパフォーマンスはライバルに比べて劣っている。

実は昨年末、京都の鉄道博物館で行なわれたHRCのトークショーの際、渡辺社長は「最初からあまり遅い方にはいないようにしたい」と語っていた。また開幕前の段階でも、あまり悲観的なコメントは聞こえてこなかった。

ホンダ／HRCとしては、当時どんな見通しを持っていたのか？ そう尋ねると、渡辺社長はこう語った。

「難しいですね……正確かどうかは別にして、競合他社の情報は、噂も含めて持っていました。それを踏まえると、決して余裕のあるポジションにいるとは、全く思っていなかったです」

「パワーの面で負けている可能性があるという認識は、その時点からありました。しかし、ドライバビリティの部分でそんなに大きな課題が出るとは思っていなかったというのも事実です」

とはいえ、ホンダのPUは昨年までチャンピオンを争うパフォーマンスを発揮していたわけだ。それがここまで苦戦することになるというのは、開発が遅れたとはいえ理解しにくい。一体何があったのか？

「他社のことは分かりません。でも我々の中で言うと、やっぱり大きく変えようとしたというところはあります」

「2025年までのエンジンをベースに開発したわけではなく、新しくエンジンを作ったというところはあります。そこで色々と苦労したという部分があるんだと思っています」

「設定した目標値を達成するためには、2025年までのモノをベースにするのか、そうじゃないのかというところを検証しました。それで、全く新しいモノをベースに開発を進めていったということです」

その開発を進めていく上で、ADUOの1回目としてパワーアップを目指し、そして既報の通り、ドライバビリティを改善するためにADUOの2回目を使ってアップデート版のターボチャージャーを投入した。

上位とはまだ差があるとは言え、パフォーマンスは確実に上がっており、渡辺社長曰く、伸び代はまだ大きく残っているという。

■苦戦続く……アストンマーティンとの関係は問題ない？

Mike Krack and Shinataro Orihara

写真: Honda

ここまでの苦戦は、ホンダ／HRCにとっては想定外だったはずだが、それはパートナーであるアストンマーティンにとっても同じはずだ。一部ではアストンマーティンが他のPUメーカーに接触しているという噂も流れるほどだ。

アストンマーティンとの関係に問題はないのか？

「目標は最初から一緒です。我々はどのレベルにおいても、しっかりとパートナーシップを強固にしてやっていく他ないですし、そこが問われている部分だということは、お互いに理解しています。だから、関係はより強固になってきていると思います」

「PUとシャシー、1台のマシンとして競争力をどう上げていくのか、何が今遅れているのか……何が課題で、その解決のためにはどういう施策が必要なのかという議論は、本当にオープンにやっています。PUもシャシーも、まだ多くの課題を抱えています。片方がパーフェクトというわけではないです。両方をしっかり向上させていくという姿勢は、全然ブレていません」

アストンマーティンとの連携をさらに深化させることが、今後の競争力向上に向けた重要な要素だと渡辺社長は語る。渡辺社長は、これまで組んできたパートナー……例えばレッドブルであっても、黄金期のマクラーレンであっても、同じような苦労があったはずだと振り返る。

「重要なのは、1台のマシンを作り上げるという視点をさらに高めていく事だと思います。そうした積み重ねが、今後の競争力向上につながると思っています」

「シャシーとPUを違う会社が作っている。その中で、より高いレベルで連携しながら開発を進めることが重要だと考えています。時間とともにワンチームとして成熟し、互いの仕事の進め方への理解が深まるほど、開発スピードも効率もより向上するはずです。その結果として、マシン全体のレベルが引き上げられると思っています」

「これまでだって、常に苦労してきたんですよ。それを時間をかけて克服してきただけなんです」

なお日本GPの後、アストンマーティンのシャシーを日本に残し、HRC Sakuraに持ち込んで様々なテストを行なったことが話題になった。これもアストンマーティンとホンダの協業をより密接なものにするための施策の一環と言える。

「一例としてよく挙げた、日本GPの後にここ（HRC Sakura）に実車を持ってきて、テストをやるということ……今もSakuraにはアストンマーティンのスタッフがいるんです」

「これは、1台のマシンとして競争力を上げていくという姿勢、視点ができたということだと思います。」

今のF1は、実に複雑な代物になった。そんなF1でパフォーマンスを発揮するためには、シャシーとPUをしっかり統合するということの重要性は、過去どの時代と比べても大きくなっていることだろう。そのためには、渡辺社長の言うように、アストンマーティンとホンダが、より高度に”結合”しなければいけない。

「それが100%になるまでには、まだまだ時間がかかると思いますよ。でも、来年ちゃんとレースができるようにしていく。それがまず重要なんだと思います」

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