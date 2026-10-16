F1

ホンダF1が100円ショップとコラボ！ HRCとDAISOがパートナーシップ締結「双方のブランド価値の最大化を図る」

ホンダ・レーシングとDAISOがコラボレーションすることが発表された。南北米3戦でアストンマーティンAMR26に、DAISOのロゴ掲出。

田中 健一

編集: 2026/10/16 2:38

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

ホンダ・レーシング（HRC）が、100円ショップ『DAISO』でお馴染みの大創産業とコラボレーションすることを発表した。F1メキシコGP、F1ブラジルGP、そしてF1ラスベガスGPの3戦で、アストンマーティン・ホンダAMR26にDAISOのブランドロゴが掲げられることになるという。

嬉しいコラボレーションの実現だ。今や我々の生活に欠かせない存在となっているDAISOとHRCが、F1を活用するパートナーシップに関する業務契約を結んだのだ。

前述の通り3グランプリでDAISOのブランドロゴがアストンマーティンAMR26に掲出されるだけではなく、各グランプリ開催に合わせて、F1マシンのビジュアルやHRCロゴなどを活用したプロモーション施策の検討・展開をしていくとしている。

今回の発表を受けて大創産業は、「”世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える〜感動価格・感動品質〜”という理念のもと、国内外に店舗網を展開しています。今回のパートナーシップを通じて、世界最高峰のモータースポーツであるF1™のグローバルな発信力を活用し、お客様との新たな接点を創出するとともに、これまでにない価値の創造を目指します」とコメントを発表している。

一方でHRCは「F1をはじめとするモータースポーツ活動を通じて培ってきた技術力やブランドを、より多くのお客様や企業へ届ける取り組みを進めています。グローバルに事業を展開する大創産業との協業を通じて、日常の中でF1の魅力をより身近に感じていただける機会を創出し、新たなファンとの接点拡大につなげていきます」とコメントしている。

DAISOのロゴが入れられたアストンマーティンAMR26は、メキシコGPで披露される。

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 ラッセル、シンガポールGP決勝は”認定中古車”状態だった？ スプリントのクラッシュで中古パーツ使用を余儀なくされる

次の記事 ハースF1小松礼雄代表、ラファエル・カマラ起用の理由を説明「TPCでの彼の走りは傑出していました。それだけです」

More from

田中 健一





山本左近議員、F1日本GPを国として支える必要性を主張「我が国の貴重な国際的資産……開催権料への公的支援も選択肢のひとつ」



F1



F1



シンガポールGP



15 時間前



山本左近議員、F1日本GPを国として支える必要性を主張「我が国の貴重な国際的資産……開催権料への公的支援も選択肢のひとつ」





ローソン、シンガポールで10ポイント荒稼ぎ……レーシングブルズ”100点”到達「でも、まだ安心できない。今後何が起きるか分からないからね」



F1



F1



シンガポールGP



4 日前



ローソン、シンガポールで10ポイント荒稼ぎ……レーシングブルズ”100点”到達「でも、まだ安心できない。今後何が起きるか分からないからね」





F1分析｜フェルスタッペン、VSC中にピットストップしたかった？ ”壊れかけのラジオ”越しの訴え。フェラーリは戦略失敗



F1



F1



シンガポールGP



4 日前



F1分析｜フェルスタッペン、VSC中にピットストップしたかった？ ”壊れかけのラジオ”越しの訴え。フェラーリは戦略失敗

More from

アストンマーティン





アロンソ、ホンダ製PUの奇妙な挙動に苦しむ「マシンがサーキットのどこにいるのか、正確に把握できていなかったみたいだ」｜F1シンガポールGP



F1



F1



シンガポールGP



5 日前



アロンソ、ホンダ製PUの奇妙な挙動に苦しむ「マシンがサーキットのどこにいるのか、正確に把握できていなかったみたいだ」｜F1シンガポールGP





目指していた結果には届かなかった……ホンダF1折原エンジニア、シンガポールGPを振り返る「ある程度の期待を持って準備してきたが」



F1



F1



シンガポールGP



5 日前



目指していた結果には届かなかった……ホンダF1折原エンジニア、シンガポールGPを振り返る「ある程度の期待を持って準備してきたが」





ホンダF1、シンガポールGPの2日目は望んでいた結果に届かず……折原エンジニア「それでもパッケージへの理解が深まった」



F1



F1



シンガポールGP



6 日前



ホンダF1、シンガポールGPの2日目は望んでいた結果に届かず……折原エンジニア「それでもパッケージへの理解が深まった」

最新ニュース





ドゥカティ移籍の理由は”倒す”じゃない。アコスタ「史上最高のライダーから学べる最後の機会」



MotoGP



MGP MotoGP



インドネシアGP



1 時間前



ドゥカティ移籍の理由は”倒す”じゃない。アコスタ「史上最高のライダーから学べる最後の機会」





F2行きの噂が加速する坪井翔、所属先はハイテックではない？ トヨタと欧州チームの提携はどうなる



FIA F2



F2 FIA F2 15 時間前



F2行きの噂が加速する坪井翔、所属先はハイテックではない？ トヨタと欧州チームの提携はどうなる





山本左近議員、F1日本GPを国として支える必要性を主張「我が国の貴重な国際的資産……開催権料への公的支援も選択肢のひとつ」



F1



F1 F1



シンガポールGP



15 時間前



山本左近議員、F1日本GPを国として支える必要性を主張「我が国の貴重な国際的資産……開催権料への公的支援も選択肢のひとつ」





2026年マカオGP、日本勢は5人参戦！ 山越陽悠は昨年優勝チームから……トムスも自前マシン投入で気合い十分



Other open wheel



Misc Other open wheel 16 時間前



2026年マカオGP、日本勢は5人参戦！ 山越陽悠は昨年優勝チームから……トムスも自前マシン投入で気合い十分

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録