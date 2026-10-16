F1
ホンダF1が100円ショップとコラボ！ HRCとDAISOがパートナーシップ締結「双方のブランド価値の最大化を図る」
ホンダ・レーシングとDAISOがコラボレーションすることが発表された。南北米3戦でアストンマーティンAMR26に、DAISOのロゴ掲出。
田中 健一
編集: 2026/10/16 2:38
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録
ホンダ・レーシング（HRC）が、100円ショップ『DAISO』でお馴染みの大創産業とコラボレーションすることを発表した。F1メキシコGP、F1ブラジルGP、そしてF1ラスベガスGPの3戦で、アストンマーティン・ホンダAMR26にDAISOのブランドロゴが掲げられることになるという。
嬉しいコラボレーションの実現だ。今や我々の生活に欠かせない存在となっているDAISOとHRCが、F1を活用するパートナーシップに関する業務契約を結んだのだ。
前述の通り3グランプリでDAISOのブランドロゴがアストンマーティンAMR26に掲出されるだけではなく、各グランプリ開催に合わせて、F1マシンのビジュアルやHRCロゴなどを活用したプロモーション施策の検討・展開をしていくとしている。
今回の発表を受けて大創産業は、「”世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える〜感動価格・感動品質〜”という理念のもと、国内外に店舗網を展開しています。今回のパートナーシップを通じて、世界最高峰のモータースポーツであるF1™のグローバルな発信力を活用し、お客様との新たな接点を創出するとともに、これまでにない価値の創造を目指します」とコメントを発表している。
一方でHRCは「F1をはじめとするモータースポーツ活動を通じて培ってきた技術力やブランドを、より多くのお客様や企業へ届ける取り組みを進めています。グローバルに事業を展開する大創産業との協業を通じて、日常の中でF1の魅力をより身近に感じていただける機会を創出し、新たなファンとの接点拡大につなげていきます」とコメントしている。
DAISOのロゴが入れられたアストンマーティンAMR26は、メキシコGPで披露される。
【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
関連ニュース:
F1目指していた結果には届かなかった……ホンダF1折原エンジニア、シンガポールGPを振り返る「ある程度の期待を持って準備してきたが」
F1アロンソ、ホンダ製PUの奇妙な挙動に苦しむ「マシンがサーキットのどこにいるのか、正確に把握できていなかったみたいだ」｜F1シンガポールGP
F1ハースF1とゴジラの超異色コラボ。しかしそこには多くの共通点……小松礼雄代表「これは単なる宣伝じゃない！」
あなたの意見が聞きたい！
Motorsport.comで何を見たいですか？
5分間のアンケートにご協力ください。
- Motorsport.comチーム
関連ニュース :
記事をシェアもしくは保存
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
前の記事 ラッセル、シンガポールGP決勝は”認定中古車”状態だった？ スプリントのクラッシュで中古パーツ使用を余儀なくされる
次の記事 ハースF1小松礼雄代表、ラファエル・カマラ起用の理由を説明「TPCでの彼の走りは傑出していました。それだけです」
More from
田中 健一
山本左近議員、F1日本GPを国として支える必要性を主張「我が国の貴重な国際的資産……開催権料への公的支援も選択肢のひとつ」
F1
F1
シンガポールGP
15 時間前
山本左近議員、F1日本GPを国として支える必要性を主張「我が国の貴重な国際的資産……開催権料への公的支援も選択肢のひとつ」
ローソン、シンガポールで10ポイント荒稼ぎ……レーシングブルズ”100点”到達「でも、まだ安心できない。今後何が起きるか分からないからね」
F1
F1
シンガポールGP
4 日前
ローソン、シンガポールで10ポイント荒稼ぎ……レーシングブルズ”100点”到達「でも、まだ安心できない。今後何が起きるか分からないからね」
F1分析｜フェルスタッペン、VSC中にピットストップしたかった？ ”壊れかけのラジオ”越しの訴え。フェラーリは戦略失敗
F1
F1
シンガポールGP
4 日前
F1分析｜フェルスタッペン、VSC中にピットストップしたかった？ ”壊れかけのラジオ”越しの訴え。フェラーリは戦略失敗
More from
アストンマーティン
アロンソ、ホンダ製PUの奇妙な挙動に苦しむ「マシンがサーキットのどこにいるのか、正確に把握できていなかったみたいだ」｜F1シンガポールGP
F1
F1
シンガポールGP
5 日前
アロンソ、ホンダ製PUの奇妙な挙動に苦しむ「マシンがサーキットのどこにいるのか、正確に把握できていなかったみたいだ」｜F1シンガポールGP
目指していた結果には届かなかった……ホンダF1折原エンジニア、シンガポールGPを振り返る「ある程度の期待を持って準備してきたが」
F1
F1
シンガポールGP
5 日前
目指していた結果には届かなかった……ホンダF1折原エンジニア、シンガポールGPを振り返る「ある程度の期待を持って準備してきたが」
ホンダF1、シンガポールGPの2日目は望んでいた結果に届かず……折原エンジニア「それでもパッケージへの理解が深まった」
F1
F1
シンガポールGP
6 日前
ホンダF1、シンガポールGPの2日目は望んでいた結果に届かず……折原エンジニア「それでもパッケージへの理解が深まった」
最新ニュース
ドゥカティ移籍の理由は”倒す”じゃない。アコスタ「史上最高のライダーから学べる最後の機会」
MotoGP
MGP MotoGP
インドネシアGP
1 時間前
ドゥカティ移籍の理由は”倒す”じゃない。アコスタ「史上最高のライダーから学べる最後の機会」
F2行きの噂が加速する坪井翔、所属先はハイテックではない？ トヨタと欧州チームの提携はどうなる
FIA F2
F2 FIA F2 15 時間前
F2行きの噂が加速する坪井翔、所属先はハイテックではない？ トヨタと欧州チームの提携はどうなる
山本左近議員、F1日本GPを国として支える必要性を主張「我が国の貴重な国際的資産……開催権料への公的支援も選択肢のひとつ」
F1
F1 F1
シンガポールGP
15 時間前
山本左近議員、F1日本GPを国として支える必要性を主張「我が国の貴重な国際的資産……開催権料への公的支援も選択肢のひとつ」
2026年マカオGP、日本勢は5人参戦！ 山越陽悠は昨年優勝チームから……トムスも自前マシン投入で気合い十分
Other open wheel
Misc Other open wheel 16 時間前
2026年マカオGP、日本勢は5人参戦！ 山越陽悠は昨年優勝チームから……トムスも自前マシン投入で気合い十分
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。
次の 2 つのオプションがあります。
- サブスクライバーになります。
- 広告ブロッカーを無効にします。
購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします
広告ブロッカーを無効にしましたか?
ページをリロード
お知らせの管理
登録