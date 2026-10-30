F1 メキシコシティGP

アロンソってすごい……アストンマーティン現場責任者が目撃した特殊な能力「彼にはマシンのダメージを補う才能があるみたいだ」

アストンマーティンのマイク・クラックが、アロンソの優れた才能について語った。

田中 健一 Juanjo Sáez

公開日時: 2026/10/30 11:43

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写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

アストンマーティン・ホンダのチーフ・トラックサイド・オフィサーであるマイク・クラックは、前戦アメリカGPで大ダメージを負ったマシンで、フェルナンド・アロンソが激走した理由を説明。「彼にはダメージを補う特別な才能がある」と語った。

アメリカGPのスタート直後、アストンマーティン・ホンダのアロンソは、ウイリアムズのアレクサンダー・アルボンから接触を受け、左側のフロアに大きなダメージを負った。またこの時、右側でも他車と接触し、フロアとフロントウイングにダメージを負った。

マシンは外から見えるほど大きく壊れていた。しかしそれでもアロンソは激走。上位とも遜色ないペースで走った。

メキシコシティGPの木曜日には、そんなダメージを負ったマシンで、アロンソはなぜあれほど速かったのかという質問がクラックに飛んだ。

「レース後にダメージの度合いを評価したよ。そのためのデータもあったしね。そして確かに、パフォーマンスは低下していた」

クラックはそう説明した。

「パフォーマンスは段階的に低下していった。特に序盤、フロアの左側が欠けた時には顕著だった。その後、フロントウイングの交換を余儀なくされた時も同様だった」

「もしダメージがなければ、何位でフィニッシュすることができただろうか……パフォーマンスはどんなモノだっただろうか……結局のところ、全ては仮定の話だ。でもダメージがあったにも関わらず、まずまずの順位を走れたことは良かったと思う。正直に言って、ポイント圏内にはまだ遠く及ばなかったけど、励みにはなった」

「でもまあ、『もしも……』ということを考えるのはやめておこう。もう終わったことだからね。でも励みにはなるパフォーマンスだった」

どれほどのダメージがあったのかということについては明言を避けたクラック。しかし、アロンソの特別な才能を見たと明かした。

「もちろん数値は言えないが、どれくらいのダメージがあったかは分かっている」

クラックはそう言う。

「しかし彼には、ああいうダメージを補うことができる特別な才能があるみたいだ。それが何か……怒りだろうかね？ とても興味深いよ」

「ドライバーによっては、マシンが本来以上の性能を発揮していると感じることがある。そして彼らは、依然として非常に優れたパフォーマンスを発揮する。つまり損傷箇所が目に見えず、感覚だけで判断した方が、もしかしたら良いのかもしれない」

「しかしとにかく印象的だったと思う。おっしゃるとおり、数値は把握している。彼はもしうまく走れば、マシン全体をコントロールできると考えていたからだ。もちろん、その時の彼が苦闘していたのは知っている」

しかし苦戦していたシンガポールから一転、AMR26は高い戦闘力を発揮した。しかもシーズンを通じて苦労していた最高速の面でも前進。スピードとラップでのアロンソの最高速度は、全体2番目にランクインした、その理由は何なのか？

「予測するのは常に難しい。シャシーの強さは重要だし、燃料の濃度も影響する。だからコーナーをスムーズにクリアし、良い加速を得るためには、チーム一丸となって取り組む必要がある」

「もはや、『シャシーがこうで、エンジンがこうだ』と断言することはできない。近年のF1のパッケージは、非常に統合されている。何が問題で何がプラスに働いているのかと見極めるのは、非常に難しい。理論上は、確かにまだ多くの疑問点がある」

「デプロイやエネルギーマネジメントなど、我々にとって何が最善かということについて努力をしている。しかしそれは必ずしも他のチームと同じではない。例えばエンジンのパワーを変えるなど、パラメータをひとつでも変えると、デプロイやエネルギーの使い方が変わるんだ」

「今はセッティングに大きく依存している。以前はどのチームも、ほぼ同じセッティングだった。最高速、空気抵抗、その他全てを比較でき、常に全チームが非常に狭い範囲で走っていることが分かっていた。しかし今では、チームは戦略的な観点から、このセッティングを選択しているんだ」

「守備的な立場なのか、あるいは攻撃的な立場なのかで、当然異なるプロファイルを選択する。あるいは最速のマシンであれば、先頭を独走してラップタイムの最適化を目指す。つまり、選択できるモードは複数あるんだ」

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