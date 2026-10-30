F1 メキシコシティGP

下位の一部のドライバーのレベルは低い！ アロンソ、メキシコでも主張を繰り返す「誰のことを言っているのか、僕らは皆分かっている」

アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、F1アメリカGP後に「グリッド下位1/3のドライバーはレベルが低い」と発言した。現在もその考えは変わらぬままのようだ。

Ronald Vording

編集: 2026/10/30 3:15

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

F1アメリカGPのスタート直後、アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソはウイリアムズのアレクサンダー・アルボンから接触を受け、マシンに大きなダメージを負った。この件についてアロンソは、現在のF1におけるドライビングレベルを厳しく批判。その考えは変わっていないことを、メキシコシティGPの木曜日にも明言した。

アメリカGPでアロンソのマシンは、アルボンから接触されたことにより大きく破損。左側のバージボードを含め、フロアが大きく壊れてしまった。またこの影響で右側のマシンとも接触し、フロアとフロントウイングにもダメージを負った。AMR26はまさに満身創痍。チームのチーフ・トラックサイド・オフィサーであるマイク・クラック曰く、このダメージによってダウンフォース量が大幅に低下したという。

この接触を受けてアロンソはレース後こう語り、ドライバーのレベルを批判した。

「後方からのスタートとなると、常にリスクが伴う。今日のアレックスの走りを見ても分かるように、グリッド下位の1/3のドライバーのレベルは、非常に低いと思う。だからマシンを改善し、もう少し上位からスタートできるようにする必要があるだろうね」

このアロンソの発言は、アストンマーティンAMR26のアメリカGPでのパフォーマンスが、十分に入賞争いできるだけのものだったにも関わらずそれを逃したため、感情的な部分もあっただろう。しかしアロンソは、メキシコシティGPの木曜日にも、同じような考えを抱いており、自身の発言を完全に撤回するつもりはないと明言した。

「グリッドの1/3なのかどうかは分からないよ。というのも、7人か8人のドライバーの名前を挙げようとする報道もいくつか目にしたからね。だから具体的な人数は分からない。どのドライバーのことを言っているのか、どのドライバーがその発言で傷ついたのか、僕らはみんな分かっていると思う」

そうアロンソは説明した。

「それが全てを物語っている。だから僕の気持ちは今も変わらない。あれは不必要なミスだったし、アレックスがあの瞬間にどんなチャンスがあると思っていたのか、今も理解できない」

「でもオースティンだけじゃない。残念ながら僕は今シーズンずっとあのような位置にいたから、クルマの中から言葉では言い表せないようなモノも見てきた」

F1のドライビングレベルが徐々に低下しているという意味かと尋ねると、アロンソはmotorsport.comに対して「いや、長年変わっていないと思う」と語った。

「当然ながら、グリッド後方にいるとマシンをドライブするのが難しくなる。グリップが低くなり、マシンをコントロールしにくくなるので、ミスも増える。マシンがドライバーを優しく迎え入れてくれるわけじゃないから、ミスも増えるんだ」

「しかし1周目のインシデントや接触、飛び散るフロントウイングなど、こういうことは不必要だと感じている。特にグリッド後方で何も得られない戦いをしている場合はなおさらだ」

「コスト制限もこの問題の一因となっている。もしチームがコスト制限に十分余裕があって、毎レースマシンを壊しても構わないと考えているなら、それはそれで良いんだろうけどね」

ウイリアムズのチーム代表であるジェームス・ボウルズは、コスト制限の見直しを繰り返し訴えている。これを考えると、アロンソの言葉は特に興味深い。しかしこの発言によってアロンソは、コスト制限の見直しがなくても、ダメージを避けることがチームにとってプラスになる可能性をさりげなく示唆している。

アロンソは、ドライビングのレベルの問題は、必ずしも一貫性があるとは限らないスチュワードの判断ではなく、チームとドライバー自身の判断にかかっていると考えている。

「いや、スチュワードの仕事は、明らかに危険な状況ではない限り、介入することはないと思う。だからこのことは、スチュワードの仕事の範囲外だ。それは単に、ドライバーたちの野心、将来への希望の問題だ」

「彼らがF1に長く留まりたいのか、より大きなチームに移籍するチャンスを得たいのか、あるいかクラッシュしても構わないと思っているのか、といったことだ」

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 アントネッリの王座確定秒読み……しかしラッセルに絶望感はなし「今年の結果がキャリアを決定づけることはない」

More from

Ronald Vording





海外F1記者の視点｜アストンマーティン・ホンダ決裂報道は事実無根。誤解から生じた話題がひとり歩き……一部メディアの”大騒ぎ”



F1



F1



アメリカGP



1 日前



海外F1記者の視点｜アストンマーティン・ホンダ決裂報道は事実無根。誤解から生じた話題がひとり歩き……一部メディアの”大騒ぎ”





フェルスタッペン、COTAの凸凹路面は掘り起こしが必要と主張。楽観的なサーキット会長には「僕のマシンに乗せてあげる。歩けなくなるよ」



F1



F1



アメリカGP



4 日前



フェルスタッペン、COTAの凸凹路面は掘り起こしが必要と主張。楽観的なサーキット会長には「僕のマシンに乗せてあげる。歩けなくなるよ」





まともに走れない！ ハジャーはアメリカGP初日に苦戦。しかしフェルスタッペンの好調が自信に？「もう一方のマシンでうまくやれているならね」



F1



F1



アメリカGP



5 日前



まともに走れない！ ハジャーはアメリカGP初日に苦戦。しかしフェルスタッペンの好調が自信に？「もう一方のマシンでうまくやれているならね」

More from

フェルナンド アロンソ





F1分析｜アストンマーティン・ホンダのアロンソ、入賞狙えるパフォーマンスを発揮。しかし大ダメージ関係なしの怪



F1



F1



アメリカGP



3 日前



F1分析｜アストンマーティン・ホンダのアロンソ、入賞狙えるパフォーマンスを発揮。しかし大ダメージ関係なしの怪





アメリカGPでアストンマーティンのアロンソ激走。ホンダF1折原エンジニア「エンジンは一貫性を持って機能していた」



F1



F1



アメリカGP



4 日前



アメリカGPでアストンマーティンのアロンソ激走。ホンダF1折原エンジニア「エンジンは一貫性を持って機能していた」





アストンマーティン・ホンダのアロンソ、フロア大破損も好ペース披露「左半分がなかったんだ」 あと欲しいのは”最高速”



F1



F1



アメリカGP



4 日前



アストンマーティン・ホンダのアロンソ、フロア大破損も好ペース披露「左半分がなかったんだ」 あと欲しいのは”最高速”

More from

Aston Martin





レッドブル、ホンダとの決裂も噂されるアストンマーティンへのPU供給交渉を完全否定「真剣な話し合いをしているチームはひとつもない」



F1



F1



アメリカGP



2 日前



レッドブル、ホンダとの決裂も噂されるアストンマーティンへのPU供給交渉を完全否定「真剣な話し合いをしているチームはひとつもない」





アストンマーティン・ホンダは、パワー不足のせいで1周2秒失っている？ ストロールの証言「一番の課題はエンジンだ」



F1



F1



バーレーンGP



28 日前



アストンマーティン・ホンダは、パワー不足のせいで1周2秒失っている？ ストロールの証言「一番の課題はエンジンだ」





スタートで角田裕毅と絡んだサインツJr.、同郷アロンソとも接触。「無線で訴えて僕にペナルティを科させた」と恨み節



F1



F1



スペインGP



1 ヵ月前



スタートで角田裕毅と絡んだサインツJr.、同郷アロンソとも接触。「無線で訴えて僕にペナルティを科させた」と恨み節

最新ニュース





下位の一部のドライバーのレベルは低い！ アロンソ、メキシコでも主張を繰り返す「誰のことを言っているのか、僕らは皆分かっている」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



1 分前



下位の一部のドライバーのレベルは低い！ アロンソ、メキシコでも主張を繰り返す「誰のことを言っているのか、僕らは皆分かっている」





ジャンアントニオ、王座争いマルケスの手助けはしない？ 「自分とVR46のために最高の結果を持ち帰る必要がある」



MotoGP



MGP MotoGP



マレーシアGP



17 分前



ジャンアントニオ、王座争いマルケスの手助けはしない？ 「自分とVR46のために最高の結果を持ち帰る必要がある」





アントネッリの王座確定秒読み……しかしラッセルに絶望感はなし「今年の結果がキャリアを決定づけることはない」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



43 分前



アントネッリの王座確定秒読み……しかしラッセルに絶望感はなし「今年の結果がキャリアを決定づけることはない」





タイトル獲得目前のアントネッリ、体調不良でメキシコシティGPの木曜メディアデーを欠席。走行初日から復帰予定



F1



F1 F1



メキシコシティGP



3 時間前



タイトル獲得目前のアントネッリ、体調不良でメキシコシティGPの木曜メディアデーを欠席。走行初日から復帰予定

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録