F1 日本GP

F1日本GP開催継続に必要不可欠。地元三重・鈴鹿との連携「選んでもらえるようなイベントにならなければ｜鈴鹿サーキット社長独占インタビュー

F1をもっと快適に楽しむためには、アクセスの充実化が必須だ。しかしそのためにも、地域との密接に協力する必要がある。

田中 健一

公開日時: 2026/10/29 8:59

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

鈴鹿サーキットを運営するホンダ・モビリティランドの斎藤毅社長は、F1日本GPの際の交通アクセスを改善し、さらにグランプリの価値を高めるために、地元自治体や警察と、様々な話し合いを行なっていると説明した。

先日発信した記事の中で斎藤社長は、2027年のF1日本GPの観戦チケットについて、価格は値上げするものの、それに見合った価値を生み出し、ファンに今年以上に楽しんでもらうつもりだと語った。

そのために新たなコンテンツの創出と、観戦環境の改善策について語ってくれた。ただ、その中でも交通アクセスや地元との連携を改善することは特に重要。そのため、本稿として別立てで執筆させていただくこととした。

どうやって鈴鹿サーキットに行くか？

鈴鹿サーキットは、日本国内では最もアクセスしやすい立地のサーキットであるのは明らかだ。もちろん、どこを出発点にするのかによって移動時間は変わってくるが、公共交通機関によるアクセス方法がこれだけ整備されたサーキットは、日本国内には他にはないだろう。

ただそれでも、決勝日ともなると10万人以上のファンが訪れるF1日本GPの週末は、大変混雑する。鉄道で行こうにも、自家用車で行こうにも、大変だ。これを改善・整備するのは喫緊の課題であろう。

鈴鹿サーキットとしても当然そのことを認識している。

「動員数が増えれば、交通対策が課題となるのは当然です。我々としても、一番重要な課題のひとつだと捉えています」

斎藤社長はそう語った。

「とはいえ、交通対策は我々だけでは改善できません。周辺住民の皆様や自治体、警察の皆様、さまざまな方のご協力を得て、初めて成立します」

「本当に一つ一つ地道に、我々の状況や実態をご理解いただきながら、実行に移すための具体的なプランを用意して会話していく。こうしたことが、今の我々にとって一番重要です」

「例えば市内の交通渋滞に関しては、どこがボトルネックかについて、我々も分析しています。その情報をお示ししながら、どのように解決できるか具体的に議論しています。100%渋滞をなくすことは難しいですが、動員数の増加とともに交通渋滞が悪化しないよう、対策を講じていくつもりです」

電車で行こう。しかし……

Fans line up near closed shops as they wait for a bus to the race track.

写真: Andrew Caballero-Reynolds / AFP via Getty Images

前述の通り鈴鹿は、公共交通機関でアクセスできるサーキットである。それを活かさねばならない。CO2排出量の削減にも、観戦者それぞれが自家用車でやってくるよりも、鉄道・バスを使った方が大きく寄与する。F1も、近年では環境対策に注力しており、アクセスを含めたCO2削減対策を各サーキットに求めている。

しかし鈴鹿の場合、最寄りの駅である鈴鹿サーキット稲生駅がある伊勢鉄道は、そもそも単線区間が多かったり、列車の編成が短いということなどもあって輸送できる人数が限られている。2026年の場合は輸送量がパンクし、「他ルートの検討をお願いいたします」と伊勢鉄道がSNSで発信するほどだった。

また、列車の発着便数が多く特急も停まる近鉄の白子駅は、徒歩で歩くと5km以上……1時間半ほどかかる。シャトルバスも頻繁に運行されているが、そのシャトルバスに乗るまで最長で2時間半と案内された（実際には最長で2時間ほどだったようだ）。

この他いくつかの代替手段は用意されているものの、公共交通機関を使ってのアクセスを改善するのは最優先であろう。

「CO2や渋滞を削減するという意味でも、我々としても公共交通機関での来場を推奨させていただいております。」

「さまざまな企業、地域の方々にご協力をいただいているのは事実ですので、そこは懇切丁寧にお話しをさせていただき、引き続き協力をお願いするしかないと思っています。F1日本GPがあることで、地域にとってのメリットを共創の観点で高めていくことが必要だと考えています」

地域のメリットとは、どういうことなのか？ そう尋ねると、斎藤社長はこう説明してくれた。

「日本GPの3日間にこれだけの人が世界中からお越しいただけるということは、鈴鹿という地域はもちろん、三重県、そして日本にとっても大きなメリットです。ご負担をおかけすることももちろんありますが、それを凌駕する大きな魅力……経済効果や地域のブランド力、日本のプロモーションに繋げていく……日本GPはそういったフィールドであると思うので、そこを丁寧にご説明し、ご理解いただくことが大切だと考えています」

日本GPが引き上げる、三重・鈴鹿の魅力

Fans gather in the fan zone.

写真: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

インターネットで検索すると、三重県のインバウンド観光地ランキングの1位は鈴鹿サーキットらしい。もし鈴鹿サーキットでの日本GPがなければ、三重県の観光産業としては大打撃であろう。

しかも近年は国内外問わず、F1誘致合戦が激化している。つい先日も、アフリカのルワンダで2030年代初頭から10年間にわたってF1を開催する契約が締結されたことが発表されたばかりだ。

「F1日本GPの価値がどれほどのものなのか、それは私たちが決めることではないかもしれません。しかし今F1は、世界中で開催権獲得競争が熾烈で、国を挙げて誘致しています。そのようなイベントが既に36回鈴鹿で開催できていることは、何事にも変えられない価値だと思います」

そう斎藤社長は言う。

とはいえ、F1日本GPを観戦しに鈴鹿サーキットにやってきたとしても、近隣のホテルに空きはほぼなく、運が良ければ四日市や津に泊まれるかもしれないが、多くの人は名古屋や大阪といった大規模な都市に宿を取り、そこから3日間、遠路はるばる鈴鹿に通うはずだ。しかしそれでは、鈴鹿、三重県への経済波及効果は限定的になってしまう。

その効果の詳細について斎藤社長は明言を避けたが、もっとこの日本GPを三重県・鈴鹿市として活用し共存共栄するために、話し合いをし続けているという。それによって、より強力な協力体制も構築できるかもしれない。

「もっと日本GPを地域で活用していただき、経済波及効果を地元にもたらせるように関係者と議論を重ねています」

「F1日本GPを地域のフェルティバルにするならば、当然地域を巻き込まなければならないです。鈴鹿市や三重県と連携して、いかに良いイベントとしていくか……それが結果として、地元への経済波及効果が増えることに繋がると思っています」

「簡単なことではないと思います。でもモータースポーツを軸として、街や県を活性化させていくことに繋げていきたいと思っています。それを今、皆様と一緒になって議論を進めています。やれることはまだまだあると思っています」

関連ニュース:

2030年以降も開催継続を目指す

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

写真: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

ちなみに鈴鹿サーキットでのF1日本GPの開催契約は、現時点では2029年までとなっている。その後の開催の見通しはどうか？

「契約については、申し訳ないのですがお話しできません。ただ、我々としては、2030年以降も継続的に鈴鹿でF1を開催したいという想いを持っています。そのためには、これまでお話してきたように、鈴鹿で開催する価値を、レースそのものだけではなくて、周辺環境も含めて作り上げていかなければいけません。何か一つを取り組めば選ばれるわけでもなく、総合的に改善を図っていく、その結果として、（F1から）選ばれるものだと考えています」

「今は開催権料を支払えば開催権が取れるというものではありません。F1にとっての開催する価値を認めてもらうためには、これから先、毎年のグランプリが勝負だと感じています」

「1年ごとに確実に改善していき、その結果として2030年以降も契約を結べれば、大変喜ばしいことです」

既報の通り、来年のF1日本GPのチケット販売価格は上がる。もちろん鈴鹿サーキットは慈善団体ではないので、収益を上げなければいけない。ただそれだけではなく、F1にとって必要不可欠なグランプリとなるために、必要なアップデートがある……そのための値上げなのだ。ただその値上げをする分、観戦客のみなさんの満足度が上がるように「我々は全力で努力します」と斎藤社長は言う。

もちろん、数十万人のファン全員が「100%満足」と言えるような内容にはならないだろう。それは人によって趣味趣向が違うからだ。昔の日本GPの方が良かったなぁと感じる人もいるかもしれない。

しかし時代は変わった。今やF1は、単なる”自動車レースの最高峰”ではなく、”スポーツ・エンターテインメントの世界最高峰”になったのだから。変わらなければいけない。

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 キャデラック、マシントラブル続発も原因把握に苦労？ 9回目リタイアのボッタス明かす「学ぶことは多い」

More from

田中 健一





”100円ショップ”でお馴染み『DAISO』がホンダ・レーシングと組みF1に挑む理由は？ 両社に訊く「日本から世界へ……その方向性が一致した」



F1



F1



メキシコシティGP



1 日前



”100円ショップ”でお馴染み『DAISO』がホンダ・レーシングと組みF1に挑む理由は？ 両社に訊く「日本から世界へ……その方向性が一致した」





標高2200mのメキシコ……空気が薄い環境でパフォーマンスを発揮できるかが鍵。ホンダF1折原エンジニア「MGU-Hがない今年、ターボがより重要」



F1



F1



メキシコシティGP



1 日前



標高2200mのメキシコ……空気が薄い環境でパフォーマンスを発揮できるかが鍵。ホンダF1折原エンジニア「MGU-Hがない今年、ターボがより重要」





F1日本GP、2026年観戦券は即完売＆観戦客は若返り。しかし必要な変化「さらに魅力ある“イベント”に」｜鈴鹿サーキット社長独占インタビュー



F1



F1



日本GP



1 日前



F1日本GP、2026年観戦券は即完売＆観戦客は若返り。しかし必要な変化「さらに魅力ある“イベント”に」｜鈴鹿サーキット社長独占インタビュー

最新ニュース





F1日本GP開催継続に必要不可欠。地元三重・鈴鹿との連携「選んでもらえるようなイベントにならなければ｜鈴鹿サーキット社長独占インタビュー



F1



F1 F1



日本GP



1 分前



F1日本GP開催継続に必要不可欠。地元三重・鈴鹿との連携「選んでもらえるようなイベントにならなければ｜鈴鹿サーキット社長独占インタビュー





キャデラック、マシントラブル続発も原因把握に苦労？ 9回目リタイアのボッタス明かす「学ぶことは多い」



F1



F1 F1



アメリカGP



58 分前



キャデラック、マシントラブル続発も原因把握に苦労？ 9回目リタイアのボッタス明かす「学ぶことは多い」





右手骨折のホルヘ・マルティン、マレーシアGPのFP1出走にGOサイン！ タイトル争いの希望つなげられるか



MotoGP



MGP MotoGP



オーストラリアGP



2 時間前



右手骨折のホルヘ・マルティン、マレーシアGPのFP1出走にGOサイン！ タイトル争いの希望つなげられるか





ありがとう、DUNLOP。NAKAJIMA RACING、スーパーGT最終戦は長年共に戦ったダンロップへの感謝込めた特別カラーリングに



スーパーGT



SGT スーパーGT 5 時間前



ありがとう、DUNLOP。NAKAJIMA RACING、スーパーGT最終戦は長年共に戦ったダンロップへの感謝込めた特別カラーリングに

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録