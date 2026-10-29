F1 アメリカGP
岩佐歩夢、F1メキシコシティGPのFP1で走行。フェルスタッペンのマシン駆る
F1メキシコシティGPのフリー走行1回目は、多くのチームがルーキー起用義務を消化。レッドブルは岩佐歩夢を起用する。
Ewan Gale
公開日時: 2026/10/29 0:04
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Ayumu Iwasa, Red Bull Racing
写真：: Mark Thompson / Getty Images
レッドブルはF1メキシコシティGPのFP1で、岩佐歩夢を起用。マックス・フェルスタッペンのマシンに乗せ、ルーキー起用義務を消化する。
各チームはシーズンを通じて1台あたり2回、つまりチーム全体で4回にわたってフリー走行でルーキードライバー（F1出走3戦未満のドライバー）を起用しなければいけない。そのためシーズン終盤戦は、そうした義務消化のシーンも多く見られる。
レッドブルもその例に漏れず、メキシコシティGPのFP1で今シーズンすでに3回のFP1に出場している岩佐歩夢が走行する予定だ。
岩佐はバルセロナ-カタルニアGPとイタリアGPでレッドブルRB22をドライブ。オーストリアGPではレーシングブルズのマシンに乗った。
岩佐にとって、今回の走行は通算8回目のFP1走行となり、昨年レーシングブルズから出場して以来、メキシコでは2度目の走行となる。
フェルスタッペンとレッドブルは最近調子を取り戻しており、セパンのバーレーンGPとシンガポールGPで優勝した後、先週末のアメリカGPでも表彰台を獲得した。
しかし、だからといってレッドブルを拠点とするチームがすべての問題の解決策を見つけたわけではなく、レーススタートの不振や無線トラブルは、フェルスタッペンとアイザック・ハジャーを悩ませ続けている。
他のチームも相次いでルーキーの起用を発表しており、ハースはエステバン・オコンに代わってリザーブの平川亮を起用。メルセデスはジョージ・ラッセルに代わってフレデリック・ベスティをマシンに乗せる。他にもアルピーヌはガブリエル・ミニ、ウイリアムズはルーク・ブラウニング、アウディはフレディ・スレイター、キャデラックはコルトン・ハータを走らせる予定だ。
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