WEC Barcelona

平川亮、ハースF1のシート逃し落胆も諦めず。WECで実力をいかんなく発揮「これからも努力を続けて、自分に何ができるのかを見ていきたい」

WECバルセロナで勝利したトヨタ8号車の平川亮は、ハースF1のシートを逃したことについて、その心境を明かした。

松本 和己 Jamie Klein

編集: 2026/10/19 10:56

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

写真：: JEP

平川亮にとって、WEC（世界耐久選手権）第7戦バルセロナ6時間レースは、決して簡単な週末ではなかっただろう。レース展開を見れば、トヨタの2台がウエットコンディションでスタートしたレースをワンツーフィニッシュで完勝。平川擁する8号車は、ドライバーズタイトルを目指す上で重要な一勝を挙げた。

しかし週末を前にした15日、ハースF1が来季のドライバーにラファエル・カマラの起用を発表。ハースのリザーブドライバーとしてTPCテスト（旧車を使ったF1テスト）にも参加し、有力候補のひとりとされていた平川は、F1シート獲得を逃したことになるのだ。

「最初に感じたのは失望です。そこは正直に言わなければいけません。僕にとってF1は夢だったし、今もその夢は変わっていないですから」

平川はレース後、F1シートを得られなかったことについて、そう語った。

「まず、このチャンスを与えてくれたTGR（Toyota GAZOO Racing）とハースに感謝したいです。彼らがいなければ、こうした機会を得ることもできませんでした。本当に感謝しています」

関連ニュース:

「テストでは、すべての走行で自分のパフォーマンスに満足しています。自分にはF1のシートを獲得できる力があったと感じているし、その点は誇りに思っています」

「残念ながら、様々な理由からシートを獲得することはできませんでした。今はこのチャンピオンシップ（WEC）に集中しなければいけません。来年どうなるかは、これから見ていきたいです」

今回のバルセロナで勝利した結果、トヨタはWECのマニュファクチャラーズタイトルを獲得。8号車の平川とブレンドン・ハートレー、セバスチャン・ブエミが現在ランキング首位で、2番手につける僚機7号車の3人に17ポイント差をつけた。

平川は7号車が勝利し、8号車が3位となったル・マン24時間レースが、大きなモチベーションになっていたと語った。

「ル・マンの後は本当に悔しかったです。今年は勝てるだけのペースがあったのに、勝つことができなかったですからね。だから、チャンピオンシップに向けて本当に強いモチベーションを持っていたんです」

「それに、チャンピオンシップを争う上で、僕たち8号車のクルーも実力を証明する必要があると思っていました。7号車のクルーがル・マンで勝つチャンスをしっかり掴みましたからね。それも僕のモチベーションを高めてくれた要因のひとつです」

「富士では戦略が勝利の決め手になったけれど、今回は純粋な速さで勝てました。両方のマシンがチャンスをものにしたんです。だから正直に言えば、落胆はF1より、ル・マンで勝てなかったことのほうが大きかったです」

「今回は十分なペースがあり、僕の最後のスティントは、ただレースを最後まで走り切ることが目的でした。今回はほっとしたという感覚だったけれど、富士ではチェッカーフラッグを受けた後、もっと喜びを爆発させて興奮していました。だから、心境はかなり違っていましたね」

最終戦に向けて、平川は慎重な姿勢を見せながらも、タイトルを獲得したいと語った。

「僕たちには十分なリードがあるので、レースでは賢く戦う必要があります。どうなるか見てみましょう」

「前回レースをしてから路面が変わっています。だから、今回のバルセロナと同じように、一歩ずつ進めていく必要があります。でも、できればドライバーズタイトルを獲得したいですね」

そんな平川の走りを、テクニカル・ディレクターであるデビッド・フルーリーも手放しで称賛した。

「リョウはレース終盤に非常に強い走りを見せた。予選でも、富士でも同じような強さを発揮していたね。彼のことを本当にうれしく思う」

「彼がどれほど優れたドライバーなのかを、今回の結果が示していると思う。彼にとってF1は大きなチャンスだったはずだ。それでも、そこから立ち直り、これほど強い走りを続けられることは、彼の実力の高さを証明している」

「間違いなく、リョウは非常に優れたドライバーだ」

F1参戦という夢に大きく近づきながら、掴めなかった平川。しかし彼はまだ諦めていない。来季も引き続きWECで戦いながら、チャンスを探っていきたいと語った。

「僕の性格上、簡単に諦めることはできません。だから、これからも努力を続けて、自分に何ができるのかを見ていきたいです」

「WECについては、まだ何も発表されていないですが、できれば来年もここでレースをしたいです。ハースとは、まだ今後について話し合いを始めてもいないですし、これから話し合っていくことになると思います」

「終わっていないと言いたいですね。僕はまだ諦めていません。チャンスがあるのなら、どんな場合でもすぐに対応できる準備をしておかなければいけません。だから、これからも努力を続けていきます」

「リザーブドライバーとしての経験や、TPCテストを通じて多くのことを学びました。そのおかげで、自分はより強くなれたと感じています」

「あらゆるチャンスをつかみ、自分に何ができるのかを示していく必要があります。それが、今の僕にできる唯一のことです」

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 トヨタ、バルセロナ6時間を完勝1-2フィニッシュ。製造者王者獲得を決める。8号車平川亮がトップチェッカー｜WEC第7戦

More from

松本 和己





読みもバッチリハマった野尻智紀、2戦連続ポール獲得「かなり限界まで攻め切ることができた」



スーパーフォーミュラ



スーパーフォーミュラ



第8戦：SUGO



2 ヵ月前



読みもバッチリハマった野尻智紀、2戦連続ポール獲得「かなり限界まで攻め切ることができた」





36号車au、ウエイト40kgで予選2番手！ 山下健太「まさか2番手になるなんて。これ以上は見えなかった」



スーパーGT



スーパーGT



第2戦：富士



5 ヵ月前



36号車au、ウエイト40kgで予選2番手！ 山下健太「まさか2番手になるなんて。これ以上は見えなかった」





これがフォーミュラEの未来！ 800馬力超えの四駆”モンスター”次世代車両『Gen4』正式お披露目



フォーミュラE



フォーミュラE 5 ヵ月前



これがフォーミュラEの未来！ 800馬力超えの四駆”モンスター”次世代車両『Gen4』正式お披露目

最新ニュース





平川亮、ハースF1のシート逃し落胆も諦めず。WECで実力をいかんなく発揮「これからも努力を続けて、自分に何ができるのかを見ていきたい」



WEC



WEC WEC



Barcelona



11 時間前



平川亮、ハースF1のシート逃し落胆も諦めず。WECで実力をいかんなく発揮「これからも努力を続けて、自分に何ができるのかを見ていきたい」





一体どこから来た！？ “ほぼ最後尾”28番手から2位表彰台！ 360号車RUNUPはいかにして特大ジャンプアップに成功したか



スーパーGT



SGT スーパーGT



第7戦：オートポリス



13 時間前



一体どこから来た！？ “ほぼ最後尾”28番手から2位表彰台！ 360号車RUNUPはいかにして特大ジャンプアップに成功したか





WSBK転向のモルビデリ……新天地での復活を期す「ドゥカティの信頼に感謝」ミシュランタイヤ経験が大きな武器に？



MotoGP



MGP MotoGP



日本GP



14 時間前



WSBK転向のモルビデリ……新天地での復活を期す「ドゥカティの信頼に感謝」ミシュランタイヤ経験が大きな武器に？





優勝STANLEY以外は厳しい結果に終わったホンダ勢。2回目のSCに泣いた16号車ARTA、複数のトラブルに見舞われた17号車Astemo



スーパーGT



SGT スーパーGT



第7戦：オートポリス



18 時間前



優勝STANLEY以外は厳しい結果に終わったホンダ勢。2回目のSCに泣いた16号車ARTA、複数のトラブルに見舞われた17号車Astemo

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録