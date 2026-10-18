WEC Barcelona

トヨタ、バルセロナ6時間を完勝1-2フィニッシュ。製造者王者獲得を決める。8号車平川亮がトップチェッカー｜WEC第7戦

トヨタがWEC第7戦バルセロナ6時間レースで8号車トヨタが優勝。7号車も2位に入り、完璧1-2。マニュファクチャラーズタイトル獲得を決める。

田中 健一

編集: 2026/10/18 16:13

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#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010 - Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010 - Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries

世界耐久選手権（WEC）の第7戦バルセロナ6時間レースが行なわれ、トヨタの8号車（セバスチャン・ブエミ、ブレンドン・ハートレー、平川亮）が優勝。7号車（マイク・コンウェイ、小林可夢偉、ニック・デ・フリーズ）も2位に入り、トヨタ勢が堂々の1-2フィニッシュを果たした。これで今シーズンのマニュファクチャラーズタイトル獲得を決めた。

予選ではジェネシス勢が速さを見せ、17号車がポールポジションを獲得。これが今季WECにデビューしたジェネシスにとって初めてのポールポジションであった。3番手にももう1台のジェネシス、19号車が入り、好位置につけた。

一方でトヨタ勢は、前戦富士で優勝した8号車が2番手、7号車は9番手となった。

決勝レースはウエットコンディションでのスタート。ジェネシス勢はこのウエット路面に合わなかったか、スタート直後から順位を落としていった。一方でトヨタ勢はこのウエットコンディションで速さを見せ、1-2体制を築いた。

雨は徐々に止み、レース中盤にはドライコンディションとなった。しかしトヨタはレース序盤に築いたリードを維持し、8号車が最後平川のドライビングでトップチェッカーを受けた。またトヨタ7号車も2位に入った。最後はトヨタ2台がランデブー走行でチェッカーを受けた。

3位は50号車AFコルサのフェラーリだった。

LMGT3クラスは、92号車ザ・ベンド・マンタイのポルシェがクラス優勝を果たした。

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