F1 メキシコシティGP

フェルスタッペン、メキシコFP2で接触のローソンを批判「シート争いの真っ只中なのに……賢い行動じゃないよ」

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1メキシコシティGPのFP2で接触したリアム・ローソン（レーシングブルズ）の行動を批判した。

田中 健一 Christian Nimmervoll

編集: 2026/10/31 0:29

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Red Bull Racing

写真：: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

F1メキシコシティGPのフリー走行2回目で、レッドブルのマックス・フェルスタッペンとレーシングブルズのリアム・ローソンが接触する事故が起きた。フェルスタッペンはこの時のローソンのドライビングについて、「賢明な行動ではなかった」と語った。

フェルスタッペンはメキシコシティGPの中盤、ピットアウトしてアタックラップに入ろうとしていた。その道中でローソンに追いついた。ローソンはハードタイヤでのアタックラップを終え、クールダウンラップを走っていた。

フェルスタッペンはターン12でイン側からローソンをオーバーテイクしようとしたが、ローソンは譲らず。狭いスタジアムセクションを並走する形となった。その結果、ターン14で接触。フェルスタッペンのマシンの左側のバージボードが壊れ、ローソンもフロントウイングを壊した。レッドブルとレーシングブルズは、いわずもがな姉妹チーム。ありえない同士討ちと言っても過言ではない。

この接触について、ふたりはスチュワードに召喚されている。

セッション後に記者団の取材に応じたフェルスタッペンは、ローソンの行動を非難した。

「あれは不運な接触とは言えないよね。彼がやろうとしたことは、あまり賢明な行動ではなかったと思う」

そうフェルスタッペンは語った。

「結局のところ、あれで僕の週末が変わるわけじゃない。でももし僕が彼の立場だったら、もう少し賢く行動すると思う。それに、彼はシート争いをしているんだ。そんな時にあんな行動をするなんて、賢明とは思えないね」

またレッドブルのローレン・メキーズ代表も、「不必要な事故」だと語った。

「マックスのマシンは、リアムとの接触でかなりダメージがあったようで、残念だった」

そうメキーズ代表は語った。

「どちらもアタックラップではなかった。だから今言えることは、全く不必要な事故だったということだよ」

「こうこうことは起こり得ることだけど、あってはならないことだ。でも私が気にしているのは、マシンがダメージを負ったということだ。それが今の課題だが、明日には解決できるはずだ」

ローソンは今季ここまで77ポイントを獲得し、ランキング9番手と中団勢トップにつけている。負傷したアイザック・ハジャーの代役としてレッドブルのマシンを走らせた時も、堅実なパフォーマンスを発揮した。

しかしそれでも、今季限りでシートを失うのではないかという声も根強い。今季のFIA F2では、レッドブル育成のニコラ・ツォロフが活躍し、F1昇格の可能性が高いとも言われている。

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