F1 メキシコシティGP

アロンソ好調12番手、中団トップも見えた！？ フェルスタッペンとローソンが不必要な”同士討ち”。ルクレール2セッション連続最速｜F1メキシコシティGP FP2

フェラーリのシャルル・ルクレールがFP1に続いて最速。リアム・ローソンがマックス・フェルスタッペンに激突する不必要なシーンもあった。

田中 健一

編集: 2026/10/30 23:26

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

F1メキシコシティGPのフリー走行2回目が行なわれ、シャルル・ルクレールがFP1に続いてがトップタイムをマークした。アストンマーティン・ホンダは、フェルナンド・アロンソが12番手ながら中団トップとは0.2秒差であり、予選決勝に向けて期待の高まる走行だったと言えよう。

FP1では22台中10台のマシンにルーキードライバーが搭乗。このFP2では全車にレギュラードライバーが乗り込んだため、ある意味ここからが本番という形となろう。気温25度、路面温度39度というコンディションで、FP2が始まった。

セッション開始直後から各車が一斉にコースイン。使うタイヤはソフト、ミディアム、ハードと選択が分かれた。

ただコースインしたばかりのオリバー・ベアマン（ハース）が、3コーナーでストップしてしまう。なんとかマシンを再始動することはできたものの、そのままピットに戻ってしまった。

各車が序盤のタイム計測を終えた時点で速さを見せたのはフェラーリ勢。シャルル・ルクレールが1分18秒257を記録し、ルイス・ハミルトンが1分18秒741で2番手と1-2体制を築いた。このフェラーリ勢はミディアムタイヤを履いた。その後方にはマクラーレン勢がオスカー・ピアストリ、ランド・ノリスの順で続いたが、ピアストリはハード、ノリスはミディアムと、選択が分かれた。

セッション開始から10分ほどが経過したところで、レッドブルのマックス・フェルスタッペンとレーシングブルズのリアム・ローソンがスタジアムセクションで接触。これによりフェルスタッペンのバージボードが脱落しコース上に散乱してしまったため、赤旗中断となった。

この接触は実に不可解なモノだった。この時ローソンはピットに戻る周回、一方のフェルスタッペンはピットアウトしてアタックラップに入ろうとしていた。しかしローソンは進路を譲らず……一旦はフェルスタッペンが前に出たが、ローソンが抜き返すような仕草を見せ、狭いスタジアムセクションを横並びで通過……その結果接触してしまう形になったわけだ。レッドブル陣営内でのインシデントであり、ある意味不必要な接触。今後話題になるのは必至だろう。

なおこのタイミングでアストンマーティン・ホンダのランス・ストロールがマシンに不具合を訴え、ピットに戻った。

セッション再開後にソフトタイヤを履いたルクレールは、セクター1とセクター2で全体ベスト。しかしセクター3でキャデラックに追いついてしまい減速。タイム更新とはならなかった。その間にマクラーレンのランド・ノリスが1分18秒161を記録し、首位に立った。

フェルスタッペンはバージボードが壊れたままコースイン。直す時間がなかったようだ。

素晴らしい走りを見せたのがアロンソだ。アロンソはソフトタイヤに履き替え、首位から0.4秒差の1分18秒596を記録。これで6番手となった。

アロンソがタイムを計測した直後、ハミルトンのマシンにトラブルが発生。「パワーがない！」と無線で訴え、コース脇にマシンを止めてしまう。これでバーチャル・セーフティカー（VSC）が宣言された。

セッション再開後、ルクレールが1分17秒827を記録して首位浮上。ノリスも1分17秒台を記録してみせた。メルセデス勢がジョージ・ラッセル、アンドレア・キミ・アントネッリの順でこれに続いた。フェルスタッペンはバージボードが壊れたマシンで5番手となった。

残り20分というところから、各車ロングラン走行に移行。ミディアムタイヤを履いたノリスやアントネッリが1分20秒台で走る優れたペースを披露。とはいえソフトタイヤのデグラデーション（性能劣化）も特に大きいわけではなく、十分決勝レースで使えるタイヤであるようだ。

結局ルクレールが首位。2番手以降はノリス、ラッセル、アントネッリという順だった。フェルスタッペン5番手、ハジャーが6番手である。

中団勢トップは7番手のリンドブラッド。ただここから8番手ピエール・ガスリー（アルピーヌ）、9番手ローソン、そして12番手アロンソまでは0.2秒と僅差であり、入賞争いは熾烈を極めそうな状況である。

アロンソはロングランペースも悪くなく、予選・決勝に向けて楽しみな存在であるのは間違いない。

もう1台のアストンマーティン、ランス・ストロールは、FP1でジャック・クロフォードが乗っていた時に発生したトラブルを引きずったか、20番手に終わった。

またアウディのガブリエル・ボルトレトは、フロアを交換するなどしたためなかなかコースインできず。今朝以降で35周を走るマシンもいたなか、12周を走るのが精一杯だった。

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