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【F1新車フォトギャラリー】ピンク・パワー注入！ アルピーヌF1、『A522』とゆく2年目はもっと輝ける？
アルピーヌF1が発表した、2022年シーズン用の新車「A522」のフォトギャラリー。
Alpine A522
1/21
写真：: Alpine
Alpine A522
2/21
写真：: Alpine
Alpine A522
3/21
写真：: Alpine
Alpine A522
4/21
写真：: Alpine
Alpine A522
5/21
写真：: Alpine
Alpine A522
6/21
写真：: Alpine
Alpine A522
7/21
写真：: Alpine
Alpine A522
8/21
写真：: Alpine
Alpine A522
9/21
写真：: Alpine
Alpine A522
10/21
写真：: Alpine
Alpine A522
11/21
写真：: Alpine
Alpine A522
12/21
写真：: Alpine
Alpine A522
13/21
写真：: Alpine
Alpine A522
14/21
写真：: Alpine
Alpine A522
15/21
写真：: Alpine
Alpine A522 in pink livery
16/21
写真：: Alpine
Alpine A522
17/21
写真：: Alpine
Alpine A522
18/21
写真：: Alpine
Alpine A522
19/21
写真：: Alpine
Alpine A522
20/21
写真：: Alpine
Vergleich Alpine A522 vs. Alpine A521
21/21
写真：: Alpine
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