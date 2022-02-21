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/ アルピーヌF1、新世代マシン『A522』を発表。完全新設計のパワーユニット投入 / 「アルピーヌには新しいエンジンがある」F1復帰2年目のアロンソ、新規則での”激戦バトル”増加に期待
F1 / Alpine launch ニュース

【F1新車フォトギャラリー】ピンク・パワー注入！　アルピーヌF1、『A522』とゆく2年目はもっと輝ける？

アルピーヌF1が発表した、2022年シーズン用の新車「A522」のフォトギャラリー。

Alpine A522
Alpine A522
1/21

写真：: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
2/21

写真：: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
3/21

写真：: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
4/21

写真：: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
5/21

写真：: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
6/21

写真：: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
7/21

写真：: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
8/21

写真：: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
9/21

写真：: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
10/21

写真：: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
11/21

写真：: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
12/21

写真：: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
13/21

写真：: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
14/21

写真：: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
15/21

写真：: Alpine

Alpine A522 in pink livery
Alpine A522 in pink livery
16/21

写真：: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
17/21

写真：: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
18/21

写真：: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
19/21

写真：: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
20/21

写真：: Alpine

Vergleich Alpine A522 vs. Alpine A521
Vergleich Alpine A522 vs. Alpine A521
21/21

写真：: Alpine

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