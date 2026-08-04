ホンダ・レーシング／HRCがなんとコミケに登場！？　河森正治＆戌神ころねとコラボ。F1マシンも展示決定

ホンダ・レーシング（HRC）が、8月15日（土）と16日（日）の2日間にわたって東京ビッグサイトで開催されるコミックマーケット108に出展することを発表した。HRCが同イベントに出展するのは初となり、マクロスやサイバーフォーミュラなどのメカニックデザインを手がけたビジョンクリエイター・河森正治氏とのコラボレーションなど、これまでのHRCとしての活動の枠組みを大きく超えた内容となっている。

同人コミック誌の一大イベントであるコミックマーケット、通称”コミケ”。毎年2回、東京ビッグサイトを舞台に開催するのが通例となっている。

そんなイベントに、HRCが出展することになった。

その出展の目玉とも言えるのが、河森正治デザインHRCオリジナルシミュレーターの展示／販売であろう。本物のフォーミュラカーのモノコックを使って作られるシミュレータ筐体”Honda eMS SIM-01”に、河村氏がイベントを記念してデザインしたリバリーを施したものだ。「情熱駆動」と名付けられたこのシミュレータ筐体は、展示されるだけでなく、実際に購入することもできるという。価格は1300万円である。

この他、Honda eMS SIM-01を使ってレーシングカーの振動や音を体感できたり、アストンマーティン・ホンダのF1マシン”AMR26”ショーカーの展示も行われるという。

この河村氏とのコラボレーション企画「情熱駆動」プロジェクトの新ビジュアルが解禁され、イベント限定グッズを販売。さらにHonda eMSが人気VTuberの戌神ころねとコラボレーションした限定グッズも販売されるという。

HRCがまた新たな殻を破ろうとしているのかもしれない。

詳しくはHRCの特設ホームページ（https://honda.racing/ja/features/hrc-comiket108）をご確認いただきたい。