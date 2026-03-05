ホンダ・レーシング渡辺社長「異常振動への対策をオーストラリアGPで投入」と明かす。実走でその効果を確認へ
HRCの渡辺康治社長は、プレシーズンテストで悩まされた異常振動について、現段階で最適と思われる対策を施してきたと語った。
Honda power unit launch
写真：: Honda
ホンダ・レーシング（HRC）の渡辺康治社長は、F1オーストラリアGPの開幕を前に、アストンマーティンのエイドリアン・ニューウェイ代表と共に取材に応じ、プレシーズンテストで悩まされた振動に対する対策を見つけ、実車に投入することを明言した。
大きな期待が寄せられていたアストンマーティン・ホンダのデビュー。しかしプレシーズンテストでは車両の異常振動により、パワーユニット（PU）のうちバッテリーのシステム系に重大なダメージが及んでいることが発覚し、周回数が限定的なものになったばかりか、真のパフォーマンスを確認できないという状況に陥ってしまうことになった。
プレシーズンテストの後、ホンダのPU開発拠点であるHRC Sakuraには、アストンマーティンのエンジニアが5人訪れ、異常振動に対する対策を見つける作業を昼夜を問わずに行なった。
その結果、「効果的と思われる対策」が見つかったと、渡辺社長は語る。
「HRCとアストンマーティンのエンジニアは、ひとつのチームとして密に連携し、テストで問題となったこと（異常振動）に対する複数の対策を開発し、その評価を行なっています」
渡辺社長は、アルバートパーク・サーキットでそう語った。
「広範囲のテストベンチにおけるテストに基づき、現段階で最も効果的と思われる対策を今週末から導入します。ただ、実際に車両を走らせてみないと、その効果は十分には確認できません。そのため、PUのオペレーションには一定の条件を課さなければいけません」
「徹底的に議論をし、数多くのベンチテストを実施してきました。その結果、いくつかの選択肢を選びました」
渡辺社長は、今後も対策を続けていくとも明かした。
「我々はチームとして密に連携しています。現在も、さらなる対策を検討中です」
「技術的な詳細はお伝えできませんが、潜在的な能力を最大限引き出すための作業を続けています」
ニューウェイ代表は、振動によりマシンだけではなく、ドライバーの身体にも影響が及んでいることを明かしつつも、ホンダの能力を信頼していると語った。
「パートナーであるホンダには、パワーアップと戦闘力強化の能力があり、そのための実績も豊富であると確信している」
「我々は彼らを、全面的に信頼している」
記事をシェアもしくは保存
アストンマーティン・ホンダ「周回数を大幅に制限せざるを得ない」レースは最大25周に制限か？ ドライバー負傷のリスクも明らかに
アストンマーティン・ホンダ、開幕戦で数周リタイアか？？ テストで問題噴出、スペア不足も
ホンダ・レーシング／HRCが緊急会見。テストでトラブルが多発した原因を説明「異常振動が起き、バッテリーのシステム系にダメージを被ってしまった」
最新ニュース
圧縮比問題の決着は”不公平”だけど……ラルフ・シューマッハー、メルセデスの歩み寄りを評価
ホンダ・レーシング渡辺社長「異常振動への対策をオーストラリアGPで投入」と明かす。実走でその効果を確認へ
アストンマーティン・ホンダ「周回数を大幅に制限せざるを得ない」レースは最大25周に制限か？ ドライバー負傷のリスクも明らかに
MotoGP、オーストラリアGPの開催地変更について説明「フィリップアイランドは美しいが、安全が何よりも重要だ」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。