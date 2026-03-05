ホンダ・レーシング渡辺社長「異常振動への対策をオーストラリアGPで投入」と明かす。実走でその効果を確認へ

ホンダ・レーシング（HRC）の渡辺康治社長は、F1オーストラリアGPの開幕を前に、アストンマーティンのエイドリアン・ニューウェイ代表と共に取材に応じ、プレシーズンテストで悩まされた振動に対する対策を見つけ、実車に投入することを明言した。

大きな期待が寄せられていたアストンマーティン・ホンダのデビュー。しかしプレシーズンテストでは車両の異常振動により、パワーユニット（PU）のうちバッテリーのシステム系に重大なダメージが及んでいることが発覚し、周回数が限定的なものになったばかりか、真のパフォーマンスを確認できないという状況に陥ってしまうことになった。

プレシーズンテストの後、ホンダのPU開発拠点であるHRC Sakuraには、アストンマーティンのエンジニアが5人訪れ、異常振動に対する対策を見つける作業を昼夜を問わずに行なった。

その結果、「効果的と思われる対策」が見つかったと、渡辺社長は語る。

「HRCとアストンマーティンのエンジニアは、ひとつのチームとして密に連携し、テストで問題となったこと（異常振動）に対する複数の対策を開発し、その評価を行なっています」

渡辺社長は、アルバートパーク・サーキットでそう語った。

「広範囲のテストベンチにおけるテストに基づき、現段階で最も効果的と思われる対策を今週末から導入します。ただ、実際に車両を走らせてみないと、その効果は十分には確認できません。そのため、PUのオペレーションには一定の条件を課さなければいけません」

「徹底的に議論をし、数多くのベンチテストを実施してきました。その結果、いくつかの選択肢を選びました」

渡辺社長は、今後も対策を続けていくとも明かした。

「我々はチームとして密に連携しています。現在も、さらなる対策を検討中です」

「技術的な詳細はお伝えできませんが、潜在的な能力を最大限引き出すための作業を続けています」

ニューウェイ代表は、振動によりマシンだけではなく、ドライバーの身体にも影響が及んでいることを明かしつつも、ホンダの能力を信頼していると語った。

「パートナーであるホンダには、パワーアップと戦闘力強化の能力があり、そのための実績も豊富であると確信している」

「我々は彼らを、全面的に信頼している」