【ギャラリー】F1に新風が吹いた……写真で振り返るF1マイアミGP

Atmosphere Photo by: Alexander Trienitz

NFL『マイアミ・ドルフィンズ』の本拠地、ハードロックスタジアムを囲むように作られた半常設のサーキット。

Marina atmopshere Photo by: Jon Noble

インフィールドセクションに作られた”ニセ”マリーナ。ハリボテの海が話題をさらった。

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, Mick Schumacher, Haas F1 Team and Kevin Magnussen, Haas F1 Team, are interviewed on stage by Naomi Schiff, Sky TV, at the Miami Opening Party Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

週末に先立ち、サーキットで開かれたド派手なオープニング・パーティ。事前から話題には事欠かないマイアミだった。

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

木曜日、トラックウォークを行なう角田裕毅(アルファタウリ)。サーキットを知る大切な時間になっただっただろう。足元はアメリカだからか”エア・ジョーダン”。

Haas F1 team members visit the Miami Dolphins NFL team training ground. Mick Schumacher, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

ハースF1はマイアミ・ドルフィンズの練習に参加。他のドライバーもMLBやゴルフなど様々なイベントに顔を出していた。

Lando Norris, McLaren photoshoot holding basketball themed helmet Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

マイアミGPに合わせ各ドライバーが特別ヘルメットを用意。中でも目を引いたのは、ランド・ノリス(マクラーレン)の”バスケットボール”カラーだ。よく弾みそう……。

Sergio Perez, Red Bull Racing, exits a Honda NSX Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

金曜日の走行に向け、セルジオ・ペレス(レッドブル)はアキュラ『NSX Type S』で出勤。

Turn 17 track detail Photo by: Adam Cooper

マイアミGPではF1マシン走行前から路面に問題が発生。ターン17には重機が通った轍のような跡ができており、路面補修が行なわれた。

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

マイアミGPからアクセサリー類の取り締まりが強化。異を唱えるルイス・ハミルトン(メルセデス)はパフォーマンスとして大量のジュエリーを身にまとい登場した。

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 after his crash Photo by: Alexander Trienitz

フリー走行1回目。マイアミ最初の”犠牲者”はバルテリ・ボッタス(アルファロメオ)だった。

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, crashes out at the end of FP2 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

フリー走行2回目では、カルロス・サインツJr.(フェラーリ)がターン14のコンクリートウォールに激突。翌日にはエステバン・オコン(アルピーヌ)も同様のクラッシュを喫した。

Fans show support for Ferrari Photo by: Alexander Trienitz

予選日にもかかわらず、数多くのファンがサーキットに押し寄せた。アメリカ市場でのF1ブームは本物だ。

Pole man Charles Leclerc, Ferrari, celebrates after Qualifying Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

フェラーリファンの声援もあってか、シャルル・ルクレール(フェラーリ)がポールポジション。サインツJr.も2番手で、フロントロウをフェラーリが独占した。

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, David Beckham on the grid 1 / 7 写真:: Jerry Andre / Motorsport Images Gianluca Vacchi on the grid 2 / 7 写真:: Glenn Dunbar / Motorsport Images Former NBA star Michael Jordan on the grid 3 / 7 写真:: Mark Sutton / Motorsport Images Tommy Hilfiger on the grid 4 / 7 写真:: Jerry Andre / Motorsport Images Venus and Serena Williams in the pit lane 5 / 7 写真:: Jerry Andre / Motorsport Images Ian Poulter golfer 6 / 7 写真:: Steven Tee / Motorsport Images DJ Khaled poses of photos in the McLaren garage 7 / 7 写真:: Glenn Dunbar / Motorsport Images

デイビッド・ベッカムにマイケル・ジョーダン、イアン・ポールターなど、決勝日には多くのVIPがサーキットを訪れた。

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, the rest of the field at the start Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

スタートで3番手スタートのマックス・フェルスタッペン(レッドブル)が2番手に浮上。首位のルクレールを追った。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 overtakes Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Red Bull Content Pool

そのフェルスタッペンはタイヤデグラデーション(性能劣化)に苦しむルクレールをターン1でパス。第1スティントでは、大きくその差を広げていった。

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Williams

路面補修を受けたターン17を走るアレクサンダー・アルボン(ウイリアムズ)。この週末、ドライバーからはレコードライン以外は走れないと、サーキットの路面に対して不満の声が上がった。

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

ピエール・ガスリー(アルファタウリ)とノリスの交錯により、レース後半にはセーフティカーが出動。レース再会後は首位フェルスタッペンに対して2番手のルクレールが追いすがったものの、フェルスタッペンがそのままトップでチェッカーを受けた。

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

優勝したフェルスタッペン。マイアミGP決勝は気温32度、路面温度は50度を超えることもあり、マシンを降りた彼の表情には疲労の色が見えた。

Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, Carlos Sainz, Ferrari, 3rd position, with former NFL star Dan Marino and Mohammed bin Sulayem, President, FIA, on the podium Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

フェルスタッペンの後ろ2位、3位を獲得したフェラーリのふたり。通常の表彰台では順位に応じたピレリのキャップを被るが、ここもマイアミ仕様……3人はアメリカンフットボール用のヘルメットを被って登場した。

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing, the Red Bull Racing team celebrate victory Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

レッドブル恒例の祝勝会&写真撮影会。毎度のレッドブルの”シャワー”が浴びせられることから、そこから是が非でも逃げたいクリスチャン・ホーナー代表は好スタートを決めた。