【ギャラリー】熱戦とトラブルの多発。小ネタも溢れたF1スペインGPを写真で振り返る

Photo by: Uncredited

本格的なヨーロッパラウンドの開幕とあり、各チームが大規模アップデートを投入。中でもレッドブルRB18に類似したサイドポンツーンを持つアストンマーチンAMR22の”Bスペック”が話題をさらったが、このデザインはオリジナルらしい……。

カルロス・サインツJr.(フェラーリ)とフェルナンド・アロンソ(アルピーヌ)の母国レースということもあり、木曜日から多くのファンがサーキットに駆けつけた。

金曜日のフリー走行に向けてサーキットに到着したルイス・ハミルトン(メルセデス)は、TEDDY VONRANSONのFW22のコートを着用。「オシャレは我慢」とよく言うが、暑くないのだろうか……。

ウイリアムズのモーターホームの横には美容室「ALBONOS」がオープン。チーム代表を始め多くが、アレクサンダー・アルボン同様の赤髪に。ただその裏には、心温まるストーリーがあった。

FP1にはふたりの”ニューフェイス”が登場。FIA F2参戦中のユーリ・ヴィップスがレッドブルから、2019年F2王者のニック・デ・フリーズがウイリアムズからF1公式セッションデビューを果たした。

メルセデスはスペインGPの大規模アップデートで躍進。これまでチームを苦しめてきたポーパシングは解消できたようだった。

予選でポールポジションを獲得したルクレール。開幕から6戦中4戦でポールポジションと今季圧倒的な速さを見せている。

ルクレールのポール獲得を喜ぶラポ・エルカン。その熱い応援からよく国際映像にも捉えられる彼は、フェラーリ現会長ジョン・エルカンの弟で、フィアット建て直しに注力した人物だ。ファッションアイコンとしても有名。

マックス・フェルスタッペン(レッドブル)は予選2番手だったものの、最終アタックではDRSにトラブルが発生しタイム計測を断念していた。このDRSが決勝でも彼を苦しめることに……。

予選を11番手で終えたランド・ノリス(マクラーレン)。喉と目に不調を訴え、扁桃炎だったことが明らかになった。

決勝レースが行なわれる日曜日を迎え、多くのファンがサーキットに大挙。週末を通して約30万人が訪れたものの、その道程には大渋滞が発生するなど改善点も見えてきた。

Mechanics work on the DRS of Max Verstappen, Red Bull RB18

Photo by: Giorgio Piola