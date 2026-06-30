ホンダF1、初タイトル獲得から40周年を記念。ウイリアムズFW11のデモランをグッドウッド含むグローバルで実施

ホンダはF1での初タイトルとなった、1986年のコンストラクターズタイトル獲得から40周年を記念し、グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード2026でのウイリアムズFW11デモランをはじめとした、様々なプログラムを実施することを発表した。

1964年からF1参戦を開始し、1965年のメキシコGPでRA272が初勝利を飾ったホンダ。しかし初タイトル獲得は、エンジンサプライヤーとして活動した第2期となってからだった。

共にタイトルを獲得したウイリアムズとのタッグは1983年からスタート。1984年のFW09でホンダのF1復帰後初勝利を果たすと、1985年のFW10で4勝をマーク。そして1986年のFW11は、ナイジェル・マンセルとネルソン・ピケの手で9勝をマーク。ホンダにとってF1での初タイトル獲得車となった。

ホンダは、この栄冠から40周年を記念し「ホンダのF1挑戦と勝利の歴史を振り返るとともに、世界中のモータースポーツファンの皆様を盛り上げるため、当時タイトルを獲得したマシンFW11によるデモ走行プログラムをグローバルで実施」すると発表した。

7月9日～12日に開催されるグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード2026では、デイモン・ヒルと道上龍がFW11のステアリングを握るという。

ヒルは1996年にウイリアムズでチャンピオンに輝いたレジェンドであり、道上は、2000年にNSXで全日本GT選手権（JGTC）チャンピオンを獲得するなど、長年にわたり国内外のトップカテゴリーで活躍してきたドライバーだ。

グッドウッドでは、1月の東京オートサロンでお披露目されたPRELUDE HRC Conceptのデモ走行も予定。F1アカデミーのヘッドであり、アストンマーティンF1チームのドライバーアンバサダーであるジェシカ・ホーキンスがドライブする。

今後は、8月にカリフォルニアで行なわれるロレックス・モンテレイ・モータースポーツ・リユニオンでもFW11のデモランが予定されている。