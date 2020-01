ウイリアムズが2019年のアブダビテストにロイ・ニッサニーを起用した際、多くの批評家たちはこの動きを、弱小チームが短期的な収入を得るためにとった行動だとして、F1ではよくあることだという見解を示した。事実、スポンサーを持ち込んだドライバーがF1をドライブする機会を得ることは、何ら珍しいことではない。

ニッサニーはイスラエル出身の25歳。フォーミュラ・ルノーでは一定の成果をあげているとは言え、2018年に参戦したFIA F2では獲得ポイントがわずか1点にとどまり、ランキング22位。目立つ成績を残すことはできなかった。

そんな中、ウイリアムズはニッサニーと2020年のテストドライバー契約を締結することを発表した。しかも金曜フリー走行1回目のセッションに3回参加する予定となっており、ウイリアムズ・ドライバー・アカデミーからの指導や支援も受けることになるという。

もちろん、この契約には商業的な要因が絡んでいることは確かだ。さらにもう少し深く掘り下げてみると、この契約についての全体像が見えてくる。

ニッサニーの支援者、シルヴァン・アダムスの存在

Sylvan Adams, President of Roy Nissany F1 Management with Roy Nissany, Offical Williams Racing Test Driver and Claire Williams, Williams Racing Deputy Team Principal

Photo by: Williams