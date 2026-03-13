アストンマーティンは依然”振り出し”状態。アロンソ「他のチームは10倍先に進んでいる」

アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは、第2戦中国GPを前にチームの現状について、振り出し状態だと語った。

レギュレーションが大きく変更され新時代を迎えたF1。しかしアストンマーティンはスタートで大きく躓いている。

マシンはの異常振動問題が深刻で、それがバッテリーシステムの故障を引き起こしてしまい、プレシーズンテストの走行が大きく制限されてしまった。

結果、オーストラリアGPではスペアバッテリーが1つも残っていない状態で挑むこととなり、決勝レースは事実上のテストセッションに。そして2台はいずれも途中で走行を切り上げた。連戦となる中国GPでも、状況は大きくは変わらないと見られている。

中国GPの週末に向けて、何ができればポジティブに捉えるかと問われたアロンソは、まずは問題なく周回を重ねることだと語った。

「トラブルなくラップを重ねられることがまず重要だ。そういうラップはとても価値がある。ここ（会見）にいるエステバン・オコン（ハース）やピエール・ガスリー（アルピーヌ）でさえ、オーストラリアではまだ最適化できていなかったようだし、他のチームも同じ状況だったらしい」

「彼らはおそらく僕たちの10倍は先に進んでいる。バルセロナテスト以来、彼らが1000周走っているなら、僕たちは100周くらいしか走れていない」

「彼らでさえまだ完全に最適化されていないなら、僕たちはどうなるか想像できるだろう。僕たちはまだ”振り出し”の状態だ」

走れていない分だけ、マシンの開発や新時代への最適化は遅れているはずだ。そのため、アロンソの中国GPでの目標はシンプルだ。

「普通のフリー走行を行ない、普通の予選を戦い、ラップ数を積み重ねること。そして可能なら日曜日にフルレースを走り切ることだ」