本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

F1分析｜2026年のF1、中団グループトップはいったいどのチームか？　初参戦アウディは驚異的なレースペース見せる

F1
オーストラリアGP
F1分析｜2026年のF1、中団グループトップはいったいどのチームか？　初参戦アウディは驚異的なレースペース見せる

ドゥカティ「平手打ちを食らった気分」アプリリア圧勝受け、チームが危機感

MotoGP
タイGP
ドゥカティ「平手打ちを食らった気分」アプリリア圧勝受け、チームが危機感

F1海外記者の視点｜アストンマーティン、大惨事でもホンダを”犠牲”にするのはかなりヤバい「マクラーレンと同じ」

F1
オーストラリアGP
F1海外記者の視点｜アストンマーティン、大惨事でもホンダを”犠牲”にするのはかなりヤバい「マクラーレンと同じ」

新世代F1マシンに批判の大合唱……メルセデス代表は違和感「前のマシンが最高だったなんて、当時誰か言ってたかい？」

F1
オーストラリアGP
新世代F1マシンに批判の大合唱……メルセデス代表は違和感「前のマシンが最高だったなんて、当時誰か言ってたかい？」

フェラーリ、開幕戦は「全体としてポジティブ」予選大敗もレースでトップ争いに加わったことを評価

F1
オーストラリアGP
フェラーリ、開幕戦は「全体としてポジティブ」予選大敗もレースでトップ争いに加わったことを評価

エステバン・オコン、開幕レースの出来に不満たっぷり「昨年の悪夢の再現だ。フラストレーションが溜まる」

F1
オーストラリアGP
エステバン・オコン、開幕レースの出来に不満たっぷり「昨年の悪夢の再現だ。フラストレーションが溜まる」

フェリペ・マッサの2008年”クラッシュゲート”裁判。被告のF1、FOM、エクレストンに訴訟費用5300万円の支払いを命じる

F1
フェリペ・マッサの2008年”クラッシュゲート”裁判。被告のF1、FOM、エクレストンに訴訟費用5300万円の支払いを命じる

マクラーレン、最強メルセデスとの差は”1周最大1秒”……「PUの使い方も含め、パフォーマンスを上げないと」

F1
オーストラリアGP
マクラーレン、最強メルセデスとの差は”1周最大1秒”……「PUの使い方も含め、パフォーマンスを上げないと」
F1 オーストラリアGP

F1海外記者の視点｜アストンマーティン、大惨事でもホンダを”犠牲”にするのはかなりヤバい「マクラーレンと同じ」

苦しい船出となったアストンマーティン・ホンダ。しかしパートナーのホンダに対する批判が度を過ぎていると、英国のモータースポーツジャーナリストは指摘する。

Lydia Mee
編集:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

　2026年シーズンから新たにタッグを組んだアストンマーティンとホンダ。彼らの船出はトラブル続出の厳しいモノになっているが、その中でアストンマーティンのホンダに対する批判的な姿勢が、両者の関係に大惨事を引き起こしていると、英国のモータースポーツジャーナリストが指摘する。

　新レギュレーションが導入された2026年は、アストンマーティンにとって大きな転換点になると期待されていた。チームオーナーのローレンス・ストロールは、ファクトリー施設や風洞のアップグレードに莫大な資金を投じ、さらに元レッドブルの伝説的F1デザイナーのエイドリアン・ニューウェイを迎えるなど、大規模な改革を進めてきた。

　F1に復帰したホンダのパワーユニット獲得もそのひとつだ。独占供給によるワークス体制の構築によって、アストンマーティンへの期待はより高まった。

　しかしその大きな期待とは裏腹に、チームは厳しいスタートを切った。プレシーズンテストから問題が続発して、走行を重ねられないまま開幕を迎えてしまった。

関連ニュース:

　開幕戦オーストラリアGPで走る前から「レースを完走できない可能性が高い」という警告まで出ていた。そして実際、フェルナンド・アロンソとランス・ストロールのふたりともリタイアに終わった。

「大惨事だった。最初から最後まで完全に大惨事だ」

　Netflixの人気F1ドキュメンタリーにも出演している英国のモータースポーツジャーナリスト、ウィル・バクストンは、『Up To Speedポッドキャスト』でアストンマーティン・ホンダについてそう語っている。

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

「アストンマーティンがなんとかマシンをグリッドに並べ、スタート直後に数台を抜き、予想より多く周回した。アロンソは何周か遅れていたにせよレースに復帰した……そういうことを成功のように描き出そうとしてはいけない」

「これは大惨事だ。今年こそが勝負の年になるはずだった。ニューウェイのマシンに、ホンダのエンジン……ローレンス・ストロールは今年のレギュレーション変更にすべてを賭けていた」

「今年こそ戦うはずだった。しかし実際はそうなっていない」

　アストンマーティンとホンダの開幕戦をそう評したバクストン。そして同時に彼はアストンマーティンがホンダとの関係を最悪の形でスタートさせてしまった点を指摘している。

　ホンダのトラブルそのものはともかく、アストンマーティンがホンダに責任を押し付けているように見える点を、バクストンは問題視している。

　タッグを組んだ最初のレースから、ホンダに対して公然と批判を行ない責任を押し付ける姿勢が、2010年代に大失敗に終わったマクラーレン・ホンダの二の舞いになる可能性を懸念しているのだ。

「今のアストンマーティンには大きな問題がふたつある」

「ひとつは壊れかけているエンジンだ。そしてもうひとつは、ホンダとの関係を最悪の形でスタートさせてしまったことだ。正しいか間違っているかは別として、ホンダを犠牲にしてしまった」

Fernando Alonso, McLaren MP4-30 Honda, pulls off the track with engine problems

「彼らは契約を結んだ時点で、ホンダの状況をきちんと調査していたのだろうか」

「もし調査していなかったなら、それはやるべきだった。ホンダのプログラムの多くの人材がレッドブル・パワートレインズなどに移ったことは、誰にとっても驚きではなかったはずだ」

「もしすべての責任をホンダに押し付けるなら、それはマクラーレンがやったのと同じことだ」

「そしてホンダがようやく立ち直り始めた頃には、ホンダはマクラーレンに嫌気がさしてレッドブルへ移った。そしてレッドブルは、その間ホンダが積み重ねた努力の成果をすべて享受することになった」

「最初の週末からホンダを公然と貶めるようなことをすれば、関係に大きなダメージを与えかねない。日本の文化では誇りと忠誠心が非常に重要なんだ」

「正直言って、最初の週末が終わる前に関係を完全に壊してしまった可能性すらあると思う」

「それは何よりも深刻な問題だ。あらゆる意味で完全な大失敗と言えるだろう」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 新世代F1マシンに批判の大合唱……メルセデス代表は違和感「前のマシンが最高だったなんて、当時誰か言ってたかい？」
次の記事 F1分析｜2026年のF1、中団グループトップはいったいどのチームか？　初参戦アウディは驚異的なレースペース見せる
More from
Lydia Mee

F1は新時代突入でマリオカート化？　特大ブーストで順位を入れ替え合う様が「”キノコ”を使ったみたいだ」とルクレール

F1
F1
オーストラリアGP
F1は新時代突入でマリオカート化？　特大ブーストで順位を入れ替え合う様が「”キノコ”を使ったみたいだ」とルクレール

フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

F1
F1
オーストラリアGP
フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

今年のF1タイトル争い、ラッセル本命視に09年王者バトン同意「だがメンタルの戦いになる」と警告も

F1
F1
オーストラリアGP
今年のF1タイトル争い、ラッセル本命視に09年王者バトン同意「だがメンタルの戦いになる」と警告も
More from
アストンマーティン

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

パートナーのホンダと、AMR26の開発を進めている……アストンマーティンのニューウェイ代表「非常に忙しい1日になった」

F1
F1
オーストラリアGP
パートナーのホンダと、AMR26の開発を進めている……アストンマーティンのニューウェイ代表「非常に忙しい1日になった」

アロンソが予選で力走……上位はまだ遠いものの、確実に進歩するアストンマーティン。ホンダ折原エンジニア「バッテリー周辺の振動は軽減」

F1
F1
オーストラリアGP
アロンソが予選で力走……上位はまだ遠いものの、確実に進歩するアストンマーティン。ホンダ折原エンジニア「バッテリー周辺の振動は軽減」

最新ニュース

F1分析｜2026年のF1、中団グループトップはいったいどのチームか？　初参戦アウディは驚異的なレースペース見せる

F1
オーストラリアGP
F1分析｜2026年のF1、中団グループトップはいったいどのチームか？　初参戦アウディは驚異的なレースペース見せる

ドゥカティ「平手打ちを食らった気分」アプリリア圧勝受け、チームが危機感

MotoGP
タイGP
ドゥカティ「平手打ちを食らった気分」アプリリア圧勝受け、チームが危機感

F1海外記者の視点｜アストンマーティン、大惨事でもホンダを”犠牲”にするのはかなりヤバい「マクラーレンと同じ」

F1
オーストラリアGP
F1海外記者の視点｜アストンマーティン、大惨事でもホンダを”犠牲”にするのはかなりヤバい「マクラーレンと同じ」

新世代F1マシンに批判の大合唱……メルセデス代表は違和感「前のマシンが最高だったなんて、当時誰か言ってたかい？」

F1
オーストラリアGP
新世代F1マシンに批判の大合唱……メルセデス代表は違和感「前のマシンが最高だったなんて、当時誰か言ってたかい？」