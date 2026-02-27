ホンダ・レーシング／HRCが緊急会見。テストでトラブルが多発した原因を説明「異常振動が起き、バッテリーのシステム系にダメージを被ってしまった」
プレシーズンテストで絶不調だったアストンマーティン・ホンダ。HRCの渡辺社長が、トラブルが多発した原因について語った。
HRC武石伊久雄専務と渡辺康治社長
写真：: Motorsport.com / Japan
ホンダ・レーシング（HRC）が、F1プレスブリーフィングを開催。渡辺康治社長と武石伊久雄専務が、プレシーズンテストでアストンマーティン・ホンダが厳しい結果に終わったことについての現状を語った。
エイドリアン・ニューウェイの加入、新ファクトリーと風洞の完成、そしてホンダのパワーユニット（PU）獲得と、大きな期待が集まってい2026年のアストンマーティン。お披露目されたニューマシンAMR26は実に過激なデザインであり、その期待感はさらに高まった。
しかしテストが始まってみると惨憺たる状況。ライバルに比べて走行できる周回数も少なく、ラップタイムも芳しくない。しかもテスト最終日を前にバッテリーのトラブルに見舞われ、さらに最終日はパーツ不足も相まってわずか6周の走行にとどまるなど、大きく不安が残る状況で開幕戦を迎えることになった。
この状況に陥ったのは、車体にも原因はあるものの、ホンダのPUによる部分が大きいのではないかというのが、現時点での主な見方であるのは紛れも無い事実である。この状況について、HRCの渡辺社長は、次のように語った。
「率直に申し上げて、プレシーズンテストは我々にとって極めて厳しいモノでした。想定していたパフォーマンスが十分に発揮できず、複合的な課題が明らかになりました」
そう渡辺社長は語った。
「今回のテストは、課題を可視化できたという意味では非常に重要なプロセスでした。現在は我々のエンジニアやメカニックが、現場とこれまで以上に密に連携し、昼夜を問わず改善に取り組んでいます」
「アストンマーティンとも率直に議論を重ねながら、これまで以上に一丸となって、この難局を打破するための解決策の具現化をしています」
「突きつけられた壁というのは確かに高いですが、我々は当然、挑戦をやめるわけではありません」
武石専務はこれについて、さらに次のように説明した。
「プレシーズンテストで、異常振動が見受けられました。その異常振動によって、バッテリーシステム系にダメージを被ってしまったというのが大きな原因だったのかなと思います」
「それに対して、PU側ではもちろん原因究明を行ない、対策をしようと思っています。併せて車体側でも対策を施しています」
「でも実際具体的に何をやっているかというと、今Sakuraのベンチを使いながら、モノコックが載っているようなテストベンチを使いながら、実際にその振動対策あるいは解析を行ないながら、今まさに対策を施している最中です」
「走行中の複合要因による異常振動によって、バッテリーのシステムがダメージを受けた。それをアストンマーティンと共に解決しようと、開幕に向けて動いています」
しかし渡辺社長も武石専務も、開幕戦までにできる限りの対策を施していくと宣言。そして武石専務は、次のように語って締め括った。
「色々とありますが、我々は必ず勝ちにいきます」
記事をシェアもしくは保存
F1ドメニカリCEO、ハミルトンとアロンソは「引退しない」と願望。でも「もしそうなっても、すぐに若い世代が注目を集める」と自信
我々は不利な状況に置かれた……アストンマーティンF1、テスト最終日に僅か6周。開幕まであと僅か「やるべきことは非常に多い」
苦しいアストンマーティン・ホンダ。バッテリー問題とPUパーツ不足で、テスト最終日は「限定的な走行になる」と声明……開幕に向け不安高まる
最新ニュース
ピレリ、マリオ・イゾラの退社を発表「モータースポーツ事業部門の発展に多大な貢献をしてくれた」と感謝。後任はマラフスキ氏
ホンダ・レーシング／HRCが緊急会見。テストでトラブルが多発した原因を説明「異常振動が起き、バッテリーのシステム系にダメージを被ってしまった」
ホンダ移籍が噂されるクアルタラロ「決断は明確だし、それが助けになっている」ヤマハの新型マシンには厳しい見解
MotoGP2026年シーズン開幕！ 初セッションはベッツェッキが最速。小椋藍も好調4番手スタート｜MotoGPタイGP FP1
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。