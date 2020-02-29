スペインのカタルニア・サーキットで行なわれた2020年のF1開幕前テスト。その全データを網羅！ このテストを成功裏に終えたチーム／ドライバーは？
テスト6日間ベストラップタイム
|順位
|ドライバー（チーム）
|タイム
|1
|バルテリ・ボッタス（メルセデス）
|1'15.732
|2
|
マックス・フェルスタッペン（レッドブル）
|1'16.269
|3
|ダニエル・リカルド（ルノー）
|1'16.276
|4
|シャルル・ルクレール（フェラーリ）
|1'16.360
|5
|ルイス・ハミルトン（メルセデス）
|1'16.410
|6
|エステバン・オコン（ルノー）
|1'16.433
|7
|セルジオ・ペレス（レーシングポイント）
|1'16.634
|8
|カルロス・サインツJr.（マクラーレン）
|1'16.820
|9
|セバスチャン・ベッテル（フェラーリ）
|1'16.841
|10
|ジョージ・ラッセル（ウイリアムズ）
|1'16.871
|11
|ダニール・クビアト（アルファタウリ）
|1'16.914
|12
|ロバート・クビサ（アルファロメオ）
|1'16.942
|13
|
ロマン・グロージャン（ハース）
|1'17.037
|14
|ピエール・ガスリー（アルファタウリ）
|1'17.066
|15
|キミ・ライコネン（アルファロメオ）
|1'17.091
|16
|ランス・ストロール（レーシングポイント）
|1'17.118
|17
|ニコラス・ラティフィ（ウイリアムズ）
|1'17.313
|18
|ケビン・マグヌッセン（ハース）
|1'17.495
|19
|アレクサンダー・アルボン（レッドブル）
|1'17.550
|20
|ランド・ノリス（マクラーレン）
|1'17.573
|21
|アントニオ・ジョビナッツィ（アルファロメオ）
|1'19.670
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ドライバー別周回数
|順位
|ドライバー（チーム）
|周回数
|1
|ルイス・ハミルトン（メルセデス）
|466
|2
|カルロス・サインツJr.（マクラーレン）
|446
|3
|シャルル・ルクレール（フェラーリ）
|442
|4
|セルジオ・ペレス（レーシングポイント）
|441
|5
|バルテリ・ボッタス（メルセデス）
|437
|6
|マックス・フェルスタッペン（レッドブル）
|414
|7
|セバスチャン・ベッテル（フェラーリ）
|402
|8
|ロマン・グロージャン（ハース）
|399
|9
|ダニール・クビアト（アルファタウリ）
|
399
|10
|ジョージ・ラッセル（ウイリアムズ）
|394
|11
|エステバン・オコン（ルノー）
|376
|12
|ピエール・ガスリー（アルファタウリ）
|370
|13
|ダニエル・リカルド（ルノー）
|367
|14
|アレクサンダー・アルボン（レッドブル）
|366
|15
|ランド・ノリス（マクラーレン）
|356
|16
|ニコラス・ラティフィ（ウイリアムズ）
|343
|17
|ランス・ストロール（レーシングポイント）
|341
|18
|アントニオ・ジョビナッツィ（アルファロメオ）
|323
|19
|キミ・ライコネン（アルファロメオ）
|300
|20
|ケビン・マグヌッセン（ハース）
|250
|21
|ロバート・クビサ（アルファロメオ）
|112
ドライバー別走行距離
|順位
|ドライバー
|走行距離
|1
|ルイス・ハミルトン（メルセデス）
|2169km
|2
|カルロス・サインツJr.（マクラーレン）
|2076km
|3
|シャルル・ルクレール（フェラーリ）
|2058km
|4
|セルジオ・ペレス（レーシングポイント）
|2053km
|5
|バルテリ・ボッタス（メルセデス）
|2034km
|6
|マックス・フェルスタッペン（レッドブル）
|1927km
|7
|セバスチャン・ベッテル（フェラーリ）
|1871km
|8
|ロマン・グロージャン（ハース）
|1857km
|9
|ダニール・クビアト（アルファタウリ）
|1857km
|10
|ジョージ・ラッセル（ウイリアムズ）
|1834km
|11
|エステバン・オコン（ルノー）
|1750km
|12
|ピエール・ガスリー（アルファタウリ）
|1722km
|13
|ダニエル・リカルド（ルノー）
|1708km
|14
|アレクサンダー・アルボン（レッドブル）
|1704km
|15
|ランド・ノリス（マクラーレン）
|1657km
|16
|ニコラス・ラティフィ（ウイリアムズ）
|1597km
|17
|ランス・ストロール（レーシングポイント）
|1587km
|18
|アントニオ・ジョビナッツィ（アルファロメオ）
|1504km
|19
|キミ・ライコネン（アルファロメオ）
|1397km
|20
|ケビン・マグヌッセン（ハース）
|1164km
|21
|ロバート・クビサ（アルファロメオ）
|521km
チーム別周回数
|順位
|チーム
|周回数
|1
|メルセデス
|903
|2
|フェラーリ
|844
|3
|マクラーレン
|802
|4
|レーシングポイント
|782
|5
|レッドブル
|780
|6
|アルファタウリ
|769
|7
|ルノー
|743
|8
|ウイリアムズ
|737
|9
|アルファロメオ
|735
|10
|ハース
|649
チーム別走行距離
|順位
|チーム
|走行距離
|1
|メルセデス
|4203km
|2
|フェラーリ
|3929km
|3
|マクラーレン
|3733km
|4
|レーシングポイント
|3640km
|5
|レッドブル
|3631km
|6
|アルファタウリ
|3580km
|7
|ルノー
|3459km
|8
|ウイリアムズ
|3431km
|9
|アルファロメオ
|3421km
|10
|ハース
|3021km
パワーユニット別周回数
|順位
|パワーユニット
|周回数
|1
|メルセデス
|2422
|2
|フェラーリ
|2228
|3
|ホンダ
|1549
|4
|ルノー
|1545
パワーユニット別走行距離
|順位
|パワーユニット
|走行距離
|1
|メルセデス
|11274km
|2
|フェラーリ
|10371km
|3
|ホンダ
|7211km
|4
|ルノー
|7192km
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この記事について
|シリーズ
|F1
|執筆者
|Pablo Elizalde
一番走ったのは誰？ 2020年F1プレシーズンテスト：6日間の全データ
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レースハブ
12 3月 - 15 3月
|セッション
|日付
|
ローカル時刻
ローカル時刻（日本でご視聴頂いている場合は日本時間）
|コンテンツ
|F1 Bushfire Appeal
|
火 21 1月
水 22 1月
|
22:00
00:00
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F1
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