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F1 / 分析

一番走ったのは誰？　2020年F1プレシーズンテスト：6日間の全データ

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一番走ったのは誰？　2020年F1プレシーズンテスト：6日間の全データ
執筆:
2020/02/29 9:20

スペインのカタルニア・サーキットで行なわれた2020年のF1開幕前テスト。その全データを網羅！　このテストを成功裏に終えたチーム／ドライバーは？

テスト6日間ベストラップタイム

順位 ドライバー（チーム） タイム
1 バルテリ・ボッタス（メルセデス） 1'15.732
2

マックス・フェルスタッペン（レッドブル）

 1'16.269
3 ダニエル・リカルド（ルノー） 1'16.276
4 シャルル・ルクレール（フェラーリ） 1'16.360
5 ルイス・ハミルトン（メルセデス） 1'16.410
6 エステバン・オコン（ルノー） 1'16.433
7 セルジオ・ペレス（レーシングポイント） 1'16.634
8 カルロス・サインツJr.（マクラーレン） 1'16.820
9 セバスチャン・ベッテル（フェラーリ） 1'16.841
10 ジョージ・ラッセル（ウイリアムズ） 1'16.871
11 ダニール・クビアト（アルファタウリ） 1'16.914
12 ロバート・クビサ（アルファロメオ） 1'16.942
13

ロマン・グロージャン（ハース）

 1'17.037
14 ピエール・ガスリー（アルファタウリ） 1'17.066
15 キミ・ライコネン（アルファロメオ） 1'17.091
16 ランス・ストロール（レーシングポイント） 1'17.118
17 ニコラス・ラティフィ（ウイリアムズ） 1'17.313
18 ケビン・マグヌッセン（ハース） 1'17.495
19 アレクサンダー・アルボン（レッドブル） 1'17.550
20 ランド・ノリス（マクラーレン） 1'17.573
21 アントニオ・ジョビナッツィ（アルファロメオ） 1'19.670

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ドライバー別周回数

順位 ドライバー（チーム） 周回数
1 ルイス・ハミルトン（メルセデス） 466
2 カルロス・サインツJr.（マクラーレン） 446
3 シャルル・ルクレール（フェラーリ） 442
4 セルジオ・ペレス（レーシングポイント） 441
5 バルテリ・ボッタス（メルセデス）  437
6 マックス・フェルスタッペン（レッドブル） 414
7 セバスチャン・ベッテル（フェラーリ） 402
8 ロマン・グロージャン（ハース） 399
9 ダニール・クビアト（アルファタウリ）

399
10 ジョージ・ラッセル（ウイリアムズ） 394
11 エステバン・オコン（ルノー） 376
12 ピエール・ガスリー（アルファタウリ） 370
13 ダニエル・リカルド（ルノー） 367
14 アレクサンダー・アルボン（レッドブル） 366
15 ランド・ノリス（マクラーレン） 356
16 ニコラス・ラティフィ（ウイリアムズ） 343
17 ランス・ストロール（レーシングポイント） 341
18 アントニオ・ジョビナッツィ（アルファロメオ） 323
19 キミ・ライコネン（アルファロメオ） 300
20 ケビン・マグヌッセン（ハース） 250
21 ロバート・クビサ（アルファロメオ） 112

ドライバー別走行距離

順位 ドライバー 走行距離
1 ルイス・ハミルトン（メルセデス） 2169km
2 カルロス・サインツJr.（マクラーレン） 2076km
3 シャルル・ルクレール（フェラーリ）  2058km
4 セルジオ・ペレス（レーシングポイント） 2053km
5 バルテリ・ボッタス（メルセデス） 2034km
6 マックス・フェルスタッペン（レッドブル） 1927km
7 セバスチャン・ベッテル（フェラーリ） 1871km
8 ロマン・グロージャン（ハース） 1857km
9 ダニール・クビアト（アルファタウリ） 1857km
10 ジョージ・ラッセル（ウイリアムズ） 1834km
11 エステバン・オコン（ルノー） 1750km
12 ピエール・ガスリー（アルファタウリ） 1722km
13 ダニエル・リカルド（ルノー） 1708km
14 アレクサンダー・アルボン（レッドブル） 1704km
15 ランド・ノリス（マクラーレン） 1657km
16 ニコラス・ラティフィ（ウイリアムズ） 1597km
17 ランス・ストロール（レーシングポイント） 1587km
18 アントニオ・ジョビナッツィ（アルファロメオ） 1504km
19 キミ・ライコネン（アルファロメオ） 1397km
20 ケビン・マグヌッセン（ハース） 1164km
21 ロバート・クビサ（アルファロメオ） 521km

チーム別周回数

順位 チーム 周回数
1 メルセデス 903
2 フェラーリ 844
3 マクラーレン 802
4 レーシングポイント 782
5 レッドブル 780
6 アルファタウリ 769
7 ルノー 743
8 ウイリアムズ 737
9 アルファロメオ 735
10 ハース 649

チーム別走行距離

順位 チーム 走行距離
1 メルセデス 4203km
2 フェラーリ 3929km
3 マクラーレン 3733km
4 レーシングポイント 3640km
5 レッドブル 3631km
6 アルファタウリ 3580km
7 ルノー 3459km
8 ウイリアムズ 3431km
9 アルファロメオ 3421km
10 ハース 3021km

パワーユニット別周回数

順位 パワーユニット 周回数
1 メルセデス 2422
2 フェラーリ 2228
3 ホンダ 1549
4 ルノー 1545

パワーユニット別走行距離

順位 パワーユニット 走行距離
1 メルセデス 11274km
2 フェラーリ 10371km
3 ホンダ 7211km
4 ルノー 7192km

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シリーズ F1
執筆者 Pablo Elizalde

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ローカル時刻（日本でご視聴頂いている場合は日本時間）
 コンテンツ
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水 22 1月
22:00
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